Русский вечер в НХЛ: «Зверь» Джино опять звезда №1, птичка Кузи, 763-й гвоздь Ови, сухарь Боба

Малкин тащит «Питтсбург» к очередному Кубку Стэнли, четвертому с участием Евгения и рекордному для россиян. Магнитогорец в каждом выходе на лед доказывает, что финским роботам Ялонена не удастся похоронить мировую шайбу. Джино умудряется даже в этих безобразных спичечных коробках НХЛ демонстрировать мощь и грацию умного и техничного исконно советского хоккея.

С 18 января уральский виртуоз набирает очки во всех матчах. Кроме одного – 13 февраля с «Нью-Джерси». В остальных 16 забил восемь голов и 13 раз ассистировал.

Последние три игры «пингвинов» Джино просто делает единолично.

«Рейнджерс» - 1:0. Гол и вторая звезда матча.

«Коламбус» - 3:2. Гол, передача и первая звезда.

«Тампа» - 5:1. Гол, две передачи и первая звезда.

Отметим, что в первом и третьем случаях Евгения не сумели остановить лучшие вратари мира – Шестеркин и Василевский.

- Этот матч с «Тампой» стал для Малкина лучшим в сезоне. С каждой игрой он выглядит мощнее и мощнее. Сегодня он и вовсе включил режим зверя, - хвалит монстра из города сталеваров американский тренер «пингвинов» Майк Салливан. – В целом это была одна из самых убедительных игр команды за весь чемпионат. Вклад в победу внесли все ребята. Особо меня впечатлил третий период, в котором не отступили в оборону, а продолжали навязывать нашу игру. Мы создали много моментов, при этом отлично защищаясь.

В списке бомбардиров всех времен Малкин подвинул величайшего снайпера «Айлендерс» Майка Босси вкупе с суровым капитаном «Калгари» Джо Ньювендайком и с 1128 (434+694) очками вошел в топ-60. При этом, напомню, наперсточная НХЛ трехкратного обладателя Кубка Стэнли и самого эффектного форварда XXI века в число 100 лучших игроков в летописи лиги нагло не включила.

Ничего, старина Беттман, еще не вечер!

Великолепный матч хоккейные болелы «Кэпиталз» увидели в исполнении еще одного уральца. Кузнецов доминировал на льду всю игру против «Каролины», в которой в свою очередь выделялся юный сибиряк из Барнаула. Однако партнеры Свечникова не поддержали. Правда, в одном эпизоде Андрей, когда оказался за воротами «Вашингтона», и сам смалодушничал: не отважился на лакросс-гол, хотя рядом вроде никого не было.

Кузя с подачи Ови открыл счет в конце первого периода, реализовав большинство «пять на три». Евгений все сделал сам: взял шайбу на синей линии, выкатил на убойную позицию, прицелился и расстрелял датского голкипера Андерсена. После чего наградил ополоумевший от восторга зал фирменной птичкой.

Реакция переполненной арены оказалась совсем запредельной, когда король столицы США в большинстве стрельнул кинжалом из офиса №8: гиперзвуковая шайба едва не сломала штангу ворот датчанина, залетев от нее в сетку. Есть 33-й в сезоне и 763-й в карьере гол Овечкина. От лидера сезона Драйзайтля («Эдмонтон») Александра отделяют пять точных попаданий и три - от Ягра, третьего в исторической гонке стрелков.

Ну а завершил русское шоу в нескольких километрах от Белого дома еще один сибиряк. За минуту до финальной сирены Дмитрий Орлов зарядил издали – снаряд поразил цель рикошетом от защитника «Каролины». 4:0! «Вашингтон» прервала домашнюю черную серию из шести поражений.

Третий сибиряк тем временем закрыл наглухо границу во Флориде, за что удостоился третьей звезды в матче с «Оттавой» (3:0). Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил все 18 бросков «сенаторов» и одержал 27-ю победу в сезоне. Больше только у Василевского и Андерсена – по 29.