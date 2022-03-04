ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Русский вечер в НХЛ: «Зверь» Джино опять звезда №1, птичка Кузи, 763-й гвоздь Ови, сухарь Боба

Наш десант за океаном покоряет новые высоты. Третий кряду суперматч выдал Малкин, порвавший чемпионов из «Тампы» - 5:1. В столице США команда русского капитана уничтожила «Каролину» - 4:0, а Бобровский разоружил «Оттаву» - 3:0.
Русский вечер в НХЛ: «Зверь» Джино опять звезда №1, птичка Кузи, 763-й гвоздь Ови, сухарь Боба
04 марта 2022 11:02
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL.com

Малкин тащит «Питтсбург» к очередному Кубку Стэнли, четвертому с участием Евгения и рекордному для россиян. Магнитогорец в каждом выходе на лед доказывает, что финским роботам Ялонена не удастся похоронить мировую шайбу. Джино умудряется даже в этих безобразных спичечных коробках НХЛ демонстрировать мощь и грацию умного и техничного исконно советского хоккея.

С 18 января уральский виртуоз набирает очки во всех матчах. Кроме одного – 13 февраля с «Нью-Джерси». В остальных 16 забил восемь голов и 13 раз ассистировал.

Последние три игры «пингвинов» Джино просто делает единолично.

«Рейнджерс» - 1:0. Гол и вторая звезда матча.

«Коламбус» - 3:2. Гол, передача и первая звезда.

«Тампа» - 5:1. Гол, две передачи и первая звезда.

Отметим, что в первом и третьем случаях Евгения не сумели остановить лучшие вратари мира – Шестеркин и Василевский.

- Этот матч с «Тампой» стал для Малкина лучшим в сезоне. С каждой игрой он выглядит мощнее и мощнее. Сегодня он и вовсе включил режим зверя, - хвалит монстра из города сталеваров американский тренер «пингвинов» Майк Салливан. – В целом это была одна из самых убедительных игр команды за весь чемпионат. Вклад в победу внесли все ребята. Особо меня впечатлил третий период, в котором не отступили в оборону, а продолжали навязывать нашу игру. Мы создали много моментов, при этом отлично защищаясь.

В списке бомбардиров всех времен Малкин подвинул величайшего снайпера «Айлендерс» Майка Босси вкупе с суровым капитаном «Калгари» Джо Ньювендайком и с 1128 (434+694) очками вошел в топ-60. При этом, напомню, наперсточная НХЛ трехкратного обладателя Кубка Стэнли и самого эффектного форварда XXI века в число 100 лучших игроков в летописи лиги нагло не включила.

Ничего, старина Беттман, еще не вечер!

Великолепный матч хоккейные болелы «Кэпиталз» увидели в исполнении еще одного уральца. Кузнецов доминировал на льду всю игру против «Каролины», в которой в свою очередь выделялся юный сибиряк из Барнаула. Однако партнеры Свечникова не поддержали. Правда, в одном эпизоде Андрей, когда оказался за воротами «Вашингтона», и сам смалодушничал: не отважился на лакросс-гол, хотя рядом вроде никого не было.

Кузя с подачи Ови открыл счет в конце первого периода, реализовав большинство «пять на три». Евгений все сделал сам: взял шайбу на синей линии, выкатил на убойную позицию, прицелился и расстрелял датского голкипера Андерсена. После чего наградил ополоумевший от восторга зал фирменной птичкой.

Реакция переполненной арены оказалась совсем запредельной, когда король столицы США в большинстве стрельнул кинжалом из офиса №8: гиперзвуковая шайба едва не сломала штангу ворот датчанина, залетев от нее в сетку. Есть 33-й в сезоне и 763-й в карьере гол Овечкина. От лидера сезона Драйзайтля («Эдмонтон») Александра отделяют пять точных попаданий и три - от Ягра, третьего в исторической гонке стрелков.

Ну а завершил русское шоу в нескольких километрах от Белого дома еще один сибиряк. За минуту до финальной сирены Дмитрий Орлов зарядил издали – снаряд поразил цель рикошетом от защитника «Каролины». 4:0! «Вашингтон» прервала домашнюю черную серию из шести поражений.

Третий сибиряк тем временем закрыл наглухо границу во Флориде, за что удостоился третьей звезды в матче с «Оттавой» (3:0). Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил все 18 бросков «сенаторов» и одержал 27-ю победу в сезоне. Больше только у Василевского и Андерсена – по 29.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Овечкин уже в трех голах от Ягра! Как русский капитан «Вашингтона» забросил шайбу номер 763 (видео)
В матче чемпионата НХЛ голы Евгения Кузнецова, Александра Овечкина и Дмитрия Орлова принесли «столичным» победу над «Каролиной» (4:0).
«Локо», звони Палычу! «Зенит», не дай сбежать Юри Алберто! Итоги 1/8 финала Кубка России
В четверг 3 марта прошли последние четыре матча 1/8 финала Кубка России. Главной сенсацией стал разгром «Локомотива» в Черкизове красноярским «Енисеем» - 4:0.
Ну почему мы не увидели такого Плотникова на Олимпиаде? Как ЦСКА повторно победил «Локомотив»
Во втором матче стартового раунда Кубка Гагарина московские армейцы снова обыграли «Локомотив», пропустив первыми и убрав соперника с дороги в третьем периоде (4:1).
Забудьте о Косторной! От Тутберидзе ушел кое-кто покруче — 12-летний «Русский Ханю» Колесников
Эти два перехода никак не связаны, хотя состоялись с интервалом в один день. Самый талантливый юниор страны Николай Колесников теперь тоже будет тренироваться в ЦСКА, как и Алена Косторная. Только не у Елены Буяновой, а в группе Светланы Соколовской - вместе с Марком Кондратюком и Александром Самариным.
«Зачем Шварцу уезжать из России? Шансы «Динамо» на золото не ниже, чем у «Зенита». Мнение Бышовца
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился с «Плеймейкером» мнением о будущем российского футбола в связи санкциями, наложенными на наши клубы и сборную со стороны ФИФА и УЕФА.
Похоже, РПЛ расширяется. Ждем Крым? А может, и Белоруссию?
«Плеймейкер» о том, какие перемены могут произойти с РПЛ уже в ближайшее время.
Панарин гонится за Овечкиным, Радулов забивает на юбилей. Русские продолжают зажигать в НХЛ
Три очка Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Сент-Луис» (5:3) в очередном матче НХЛ, а Александр Радулов в своей пятисотой игре в лиге отметился победной шайбой в ворота «Лос-Анджелеса» (4:3).
Великий исход варягов из КХЛ. Что говорят сами «беглецы» и что говорят о них
Легионеры КХЛ расторгают договоры с клубами из-за ситуации на Украине. «Плеймейкер» рассказывает о том, как это происходит.
У Ваноли первая победа, у Николсона первый хет-трик. Легион «Спартака» разгромил в Кубке «Кубань»
В 1/8 финала Кубка России красно-белые легко победили краснодарцев (6:1) и вышли в четвертьфинал.
Дивеев — это голова! Как ЦСКА выбил «Сочи» из Кубка и вышел в четвертьфинал
В 1/8 финала Кубка России армейцы в гостях победили сочинцев (2:1) благодаря дублю защитника Игоря Дивеева.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика