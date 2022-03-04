Принцип «все ради сборной» больше не актуален. Спорту в России нужен крутой разворот

Мир никогда не будет прежним. Как не будет прежним наш спорт. Глупо думать, что все рассосется без следа, что на международные соревнования с распростертыми объятиями вернут наши сборные, клубы, атлетов. С той пропагандой, что ведут сегодня в ЕС и Америке против всего русского, мало верится, что этот разрыв можно будет в короткие сроки устранить.

Унижали наш спорт в последнее время много. Мы и сами нередко подставлялись, давая поводы для новых санкций. Кто-то ждет, что далее с российскими командами станут поступать лучше? Нет, будет хуже. Намного хуже. Даже если ослабят санкционное давление.

Российскому спорту необходимо сделать крутой разворот, ориентироваться отныне на свой рынок, благо пример успешных лиг для внутреннего пользования у нас перед глазами. Спорт у главного геополитического противника – США построен как раз на таком принципе – там он в первую очередь для американцев, а не для прославления державы на мировой арене.

Главные североамериканские лиги – это лиги для внутреннего пользования. Бейсбол, американский футбол, баскетбол, хоккей и даже соккер – все эти виды направлены на внутреннее потребление. Другое дело, что американцы смогли создать настолько успешный в коммерческом плане продукт, что его транслируют на многие страны.

Во многом глобальный интерес достигнут с помощью легионеров. Собирая все сливки мира, американцы смогли повысить популярность того же хоккея и баскетбола вне США. Хотя и без легионеров лиги были самодостаточны. И создавались они для себя, а не для глобальной индустрии.

Именно по такому пути стоит сегодня идти России. Другой дороги, собственно, и не просматривается. Отъезд иностранцев не должен пугать. Можно создать качественный турнир без легионеров. Тот же бейсбол, кстати, вполне можно назвать народной игрой американцев. Она живет в этой стране, не сильно переживая о том, что мало где еще популярна.

Однако, чтобы России сделать свои лиги успешными и привлекательными, необходимо изменить всю их концепцию. Надо уйти от принципа «все ради сборной» и работать с другой целью - «все ради интересного чемпионата». Добиться этого не так просто, нынешние кадры, стоящие в управлении лиг и федераций, для этого, вероятно, просто не годятся.

Они привыкли жить указаниями сверху и распределениями с господачек. Но как раз такая система не сможет вытянуть наш спорт. Очевидно, что в наступающие кризисные для мировой экономики времена придется отказаться от безумных контрактов, которые сегодня платятся в стране хоккеистам, футболистам, баскетболистам и пр. И базовых клубов для сборной больше быть не должно. Нужна спортивная революция, которая затронет в первую очередь менеджмент.

В спорт должен прийти частный бизнес. Тяжело представить, как государство сможет и дальше обеспечивать контракты в миллионы долларов для игроков на фоне трудности простых людей. Это уже сейчас выглядит аморально. Ситуация будет только нагнетаться. О том, что нельзя тратить бюджетные деньги на спортивные игрушки в таком размере, давно говорят многие. Частный бизнес способен сам установить здесь правила игры. Если, конечно, ему в этом помогут. В том числе снятием ограничений на рекламу пива и ряда других товаров.

Те же бизнесмены, оказавшиеся под жесткими санкциями, способны кардинально изменить устройство наших лиг. Сделать их коммерчески более благополучными, а также заняться раскруткой продукта. Захотят они платить миллионы своим игрокам из своих карманов - пожалуйста. Но давайте перестанем отжимать деньги у городов и регионов на такие игрушки.

Тем более что неудачных примеров огромных госвливаний достаточно. Посмотрите на то, как деградирует КХЛ. От той лиги, что запускалась в 2008-м при Александре Медведеве, нынешнем гендиректоре «Зенита», остались одни воспоминания. Та лига бросала настоящий вызов НХЛ, была чертовски привлекательна. Сегодняшняя вызывает все менее интереса, не способна собрать чемпионскую сборную на Олимпиаду без энхаэловцев.

Люди – это главное для успешности любого процесса. Для нашего спорта наступил тот ответственный момент, когда риск перемен как никогда оправдан. Не надо пугаться резкий движений и потрясений. Хорошо жить в новом мире по старым правилам все равно не получится. Так нечего горевать о том, с чем мы уже безвозвратно расстались.