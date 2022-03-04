ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Сами с усами»: уфимцы вырвали победу без первого финского звена

«Салават Юлаев» и «Сибирь» понесли большие потери еще до начала матча, но Уфа смогла собраться и выдать максимум.
«Сами с усами»: уфимцы вырвали победу без первого финского звена
04 марта 2022 21:04
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Сибирь»

Час от часа нелегче для уфимской команды. Вслед за Плэттом и Гранлундом столицу Башкортостана покинули лидеры — финны Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Юха Метсола и датчанин Филип Ларсен. Вызывает опасение и то, что наставник «Салавата», Томи Ламса — финн. На крайней пресс-конференции он ушел от ответа на вопрос о его готовности остаться с командой до конца сезона.

Несладко приходится и сопернику уфимцев. «Сибирь» тоже несет потери — улетел основной голкипер Харри Сятери и защитник Юрки Йокипакка.

Второй матч в какой-то степени ключевой — смогут ли уфимцы собраться с силами после колоссальных потерь, получится ли Красоткину полноценно заменить первый номер сибиряков и как вообще будет выглядеть рисунок игру у обеих команд?

Первый период прошел на высоких скоростях. Темп взвинтили гости, пытаясь сразу заявить о себе. Но отличиться быстро не получилось. Первую шайбу трибуну увидели лишь в концовке отрезка. Нынешние реалии КХЛ точно дадут возможность зазвучать новым именам. Собственно, они уже начинают заявлять о себе. Автором эффектного гола в ворота Красоткина стал Глеб Кузьмин. 1:0

«На закуску» болельщики получили потасовку, в ходе которой целых семь игроков получили по 2 штрафных минуты. В боксах сидели 4 сибиряка, 3 уфимца.

Второй период, как и в первой встрече, подопечным Андрея Мартемьянова не сильно удался. Инициативу полностью перехватили хозяева. Они забросили две шайбы: в равных составах отличился Сергей Шмелев, которого оборона сибиряков буквально потеряла из виду, и он спокойно «расстрелял» свободный угол Красоткина. А спустя несколько минут Александр Кадейкин реализовывает большинство. 3:0

Казалось бы, игра сделана. Но сибиряков разбудил гол Лайпона. Правда, шайбу не засчитали — была помеха для Шарыченкова. Однако, команда проснулась, поверила в свои силы, и после одной из атак Морозов с дальней дистанции поразил ворота хозяев. 3:1

В третьем периоде «Сибирь» сократила преимущество до минимального, отличившись в большинстве. Шаров, Чайковски и Пьянов разыграли до верного. 3:2

Тут игра раскрылась окончательно — гости полезли в атаку, хозяева отбивались, но в глухую оборону садиться не собирались. В одной из контратак молодое четвертое звено «Салавата» открыло счет личным очкам — Алексей Пустозеров практически поставил точку в матче. 4:2. Конечно, у гостей было еще 8 минут, но сделать они больше ничего не смогли. Вторая победа «Салавата», важная победа в напряженных условиях. 2:0 в серии, и она переезжает в Новосибирск.

6 марта команды встретятся в столице Сибири.

БОЕВОЙ МАТЧ

Наставник «Сибири», Андрей Мартемьянов подвел итог встречи:

«Хороший боевой матч. Никто не хотел проигрывать. Соперник реализовал свои моменты, поймал нас в контратаке, стойко сыграл в меньшинстве. У нас немножко не пошло большинство, не то, что мы хотели увидеть. В принципе, в атаке немножко беззубо сыграли, в таких матчах надо больше работать на пятаке и бросать. Мы, к сожалению, в каких-то моментах хотели сыграть академично, но это не приносило успеха. Не все ребята были готовы к такому накалу. Сейчас проведем работу над ошибочками и будем готовиться к игре в Новосибирске.

Потеря инициативы? Это не потеря инициативы, это плей-офф. Соперник владеет шайбой, зачем мы будем бежать на игрока, который владеет шайбой? Играли по счету. Если инициатива была у соперника — это хорошо, мы хорошо оборонялись, не пропускали. Но, если мы инициативу отдали, значит, у нас какая-то стратегия была на эту игру. Поймать на контратаке соперника. К сожалению, это не удалось. В целом обороной я не доволен.

Уход легионеров? Игра изменилась. Ребят не хватает, все-таки связки наиграны. И вратарь у нас основной был. Но уехали и уехали, это их право. Кто есть у нас — набираются четыре звена, у нас ещё молодые в запасе есть. Будут готовиться. Я к этой ситуации отношусь ровно. Мы такие вещи проходили в начале сезона, когда было много травмированных. Мы не суетимся в этой ситуации.

Доволен ли перестановками? По защитнику Аланову я доволен. Не стушевался. Были моменты не совсем логичные, но в основном доволен. Олег Ли не совсем в кондиции. Десять дней пропустил, не катался, после предыдущего матча дали ему восстановиться. Возможно, на следующий матч уже выйдет.

Красоткин поплыл? На льду не плавают. Он провел хороший матч. Плохих слов у меня про вратарей нет. Любой бросок полевые игроки должны блокировать. Дают время сопернику принять шайбу, прицелиться и бросить – это ошибка полевых игроков.

Тогда Пьянова тоже не за что хвалить? Он молодец. Ему дали тоже подготовиться, но мы играли в большинстве. «Салават» позиционно играл. Дали немножко время, прицелился, бросил забил».

БОЛЬШОЕ ЗЕЛЕНОЕ СЕРДЦЕ

Главный тренер «Салавата Юлаева», Томи Ламса рассказал о своем впечатлении от матча:

– Была настоящая атмосфера плей-офф, было много борьбы. Команды показали быстрый хоккей. Все четыре звена полностью отдавались игре. Мы практически не дали шансов соперникам. Все играли с большим зеленым сердцем.

– Четыре легионера покинули команду. Команда смогла попрощаться? Нужно ли было дополнительно мотивировать игроков?

– Все испытывали печальные чувства. Нас покинули сильные игроки и хорошие парни. Мы поговорили, все в команде восприняли это нормально.

– В каком аспекте наибольшие проблемы после отъезда легионеров?

– Ушедшие ребята имели важные роли. Они играли в неравных составах. Но нужно искать резервы, сейчас молодые игроки могут выйти на главные роли, как сегодня этот сделал Кузьмин.

– Будете вызывать кого-то из «Толпара» и «Тороса»?

– Да, мы возьмем несколько ребят для расширения ростера.

– Оцените игру Мухамадуллина. Он пропустил почти два месяца в КХЛ.

– Его игрой доволен. Он долго был с национальной командой. Это сказалось на его игре. После ухода Ларсена нам нужен игрок такого плана.

– На легионеров оказывается давление. Сказывается ли оно вас? Почему вы еще остались?

– Без комментариев.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Карпин и Дзюба объявили перемирие? Похоже, что так!
Сборная России, отстраненная от участия в турнирах ФИФА и УЕФА, намерена провести в марте товарищеский матч. В соперниках может быть молодежная команда.
Даже кошек — и тех отстранили! Что осталось от российского спорта после волны санкций
За несколько последних дней санкции против наших команд и спортсменов ввели все международные федерации. Разбираемся: в каких соревнованиях еще могут участвовать россияне?
Суперлига напомнила о себе на фоне украинских событий. УЕФА называет новый проект безумством
Претерпевшую неудачу во время пандемии европейскую Суперлигу пытаются реанимировать его главные инициаторы – президенты «Юве» и «Реала» Андреа Аньелли и Флорентино Перес. Но вряд ли у них что-то получится.
20-й тур РПЛ с дерби «Динамо» — «Спартак»: где смотреть бесплатно и кто судит
5 - 7 марта пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцатом туре.
Уйти нельзя остаться. Что ждет русских в НХЛ
Будущее российских легионеров НХЛ сейчас под большим вопросом. Игрокам поступают угрозы, Уэйн Гретцки и Доминик Гашек призывают лигу разом обнулить все контракты с нашими... Так что на самом деле происходит?
Овечкин уже в трех голах от Ягра! Как русский капитан «Вашингтона» забросил шайбу номер 763 (видео)
В матче чемпионата НХЛ голы Евгения Кузнецова, Александра Овечкина и Дмитрия Орлова принесли «столичным» победу над «Каролиной» (4:0).
«Локо», звони Палычу! «Зенит», не дай сбежать Юри Алберто! Итоги 1/8 финала Кубка России
В четверг 3 марта прошли последние четыре матча 1/8 финала Кубка России. Главной сенсацией стал разгром «Локомотива» в Черкизове красноярским «Енисеем» - 4:0.
Ну почему мы не увидели такого Плотникова на Олимпиаде? Как ЦСКА повторно победил «Локомотив»
Во втором матче стартового раунда Кубка Гагарина московские армейцы снова обыграли «Локомотив», пропустив первыми и убрав соперника с дороги в третьем периоде (4:1).
Забудьте о Косторной! От Тутберидзе ушел кое-кто покруче — 12-летний «Русский Ханю» Колесников
Эти два перехода никак не связаны, хотя состоялись с интервалом в один день. Самый талантливый юниор страны Николай Колесников теперь тоже будет тренироваться в ЦСКА, как и Алена Косторная. Только не у Елены Буяновой, а в группе Светланы Соколовской - вместе с Марком Кондратюком и Александром Самариным.
«Зачем Шварцу уезжать из России? Шансы «Динамо» на золото не ниже, чем у «Зенита». Мнение Бышовца
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился с «Плеймейкером» мнением о будущем российского футбола в связи санкциями, наложенными на наши клубы и сборную со стороны ФИФА и УЕФА.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика