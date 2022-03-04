«Сами с усами»: уфимцы вырвали победу без первого финского звена

Час от часа нелегче для уфимской команды. Вслед за Плэттом и Гранлундом столицу Башкортостана покинули лидеры — финны Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Юха Метсола и датчанин Филип Ларсен. Вызывает опасение и то, что наставник «Салавата», Томи Ламса — финн. На крайней пресс-конференции он ушел от ответа на вопрос о его готовности остаться с командой до конца сезона.

Несладко приходится и сопернику уфимцев. «Сибирь» тоже несет потери — улетел основной голкипер Харри Сятери и защитник Юрки Йокипакка.

Второй матч в какой-то степени ключевой — смогут ли уфимцы собраться с силами после колоссальных потерь, получится ли Красоткину полноценно заменить первый номер сибиряков и как вообще будет выглядеть рисунок игру у обеих команд?

Первый период прошел на высоких скоростях. Темп взвинтили гости, пытаясь сразу заявить о себе. Но отличиться быстро не получилось. Первую шайбу трибуну увидели лишь в концовке отрезка. Нынешние реалии КХЛ точно дадут возможность зазвучать новым именам. Собственно, они уже начинают заявлять о себе. Автором эффектного гола в ворота Красоткина стал Глеб Кузьмин. 1:0

«На закуску» болельщики получили потасовку, в ходе которой целых семь игроков получили по 2 штрафных минуты. В боксах сидели 4 сибиряка, 3 уфимца.

Второй период, как и в первой встрече, подопечным Андрея Мартемьянова не сильно удался. Инициативу полностью перехватили хозяева. Они забросили две шайбы: в равных составах отличился Сергей Шмелев, которого оборона сибиряков буквально потеряла из виду, и он спокойно «расстрелял» свободный угол Красоткина. А спустя несколько минут Александр Кадейкин реализовывает большинство. 3:0

Казалось бы, игра сделана. Но сибиряков разбудил гол Лайпона. Правда, шайбу не засчитали — была помеха для Шарыченкова. Однако, команда проснулась, поверила в свои силы, и после одной из атак Морозов с дальней дистанции поразил ворота хозяев. 3:1

В третьем периоде «Сибирь» сократила преимущество до минимального, отличившись в большинстве. Шаров, Чайковски и Пьянов разыграли до верного. 3:2

Тут игра раскрылась окончательно — гости полезли в атаку, хозяева отбивались, но в глухую оборону садиться не собирались. В одной из контратак молодое четвертое звено «Салавата» открыло счет личным очкам — Алексей Пустозеров практически поставил точку в матче. 4:2. Конечно, у гостей было еще 8 минут, но сделать они больше ничего не смогли. Вторая победа «Салавата», важная победа в напряженных условиях. 2:0 в серии, и она переезжает в Новосибирск.

6 марта команды встретятся в столице Сибири.

БОЕВОЙ МАТЧ

Наставник «Сибири», Андрей Мартемьянов подвел итог встречи:

«Хороший боевой матч. Никто не хотел проигрывать. Соперник реализовал свои моменты, поймал нас в контратаке, стойко сыграл в меньшинстве. У нас немножко не пошло большинство, не то, что мы хотели увидеть. В принципе, в атаке немножко беззубо сыграли, в таких матчах надо больше работать на пятаке и бросать. Мы, к сожалению, в каких-то моментах хотели сыграть академично, но это не приносило успеха. Не все ребята были готовы к такому накалу. Сейчас проведем работу над ошибочками и будем готовиться к игре в Новосибирске.

Потеря инициативы? Это не потеря инициативы, это плей-офф. Соперник владеет шайбой, зачем мы будем бежать на игрока, который владеет шайбой? Играли по счету. Если инициатива была у соперника — это хорошо, мы хорошо оборонялись, не пропускали. Но, если мы инициативу отдали, значит, у нас какая-то стратегия была на эту игру. Поймать на контратаке соперника. К сожалению, это не удалось. В целом обороной я не доволен.

Уход легионеров? Игра изменилась. Ребят не хватает, все-таки связки наиграны. И вратарь у нас основной был. Но уехали и уехали, это их право. Кто есть у нас — набираются четыре звена, у нас ещё молодые в запасе есть. Будут готовиться. Я к этой ситуации отношусь ровно. Мы такие вещи проходили в начале сезона, когда было много травмированных. Мы не суетимся в этой ситуации.

Доволен ли перестановками? По защитнику Аланову я доволен. Не стушевался. Были моменты не совсем логичные, но в основном доволен. Олег Ли не совсем в кондиции. Десять дней пропустил, не катался, после предыдущего матча дали ему восстановиться. Возможно, на следующий матч уже выйдет.

Красоткин поплыл? На льду не плавают. Он провел хороший матч. Плохих слов у меня про вратарей нет. Любой бросок полевые игроки должны блокировать. Дают время сопернику принять шайбу, прицелиться и бросить – это ошибка полевых игроков.

Тогда Пьянова тоже не за что хвалить? Он молодец. Ему дали тоже подготовиться, но мы играли в большинстве. «Салават» позиционно играл. Дали немножко время, прицелился, бросил забил».

БОЛЬШОЕ ЗЕЛЕНОЕ СЕРДЦЕ

Главный тренер «Салавата Юлаева», Томи Ламса рассказал о своем впечатлении от матча:

– Была настоящая атмосфера плей-офф, было много борьбы. Команды показали быстрый хоккей. Все четыре звена полностью отдавались игре. Мы практически не дали шансов соперникам. Все играли с большим зеленым сердцем.

– Четыре легионера покинули команду. Команда смогла попрощаться? Нужно ли было дополнительно мотивировать игроков?

– Все испытывали печальные чувства. Нас покинули сильные игроки и хорошие парни. Мы поговорили, все в команде восприняли это нормально.

– В каком аспекте наибольшие проблемы после отъезда легионеров?

– Ушедшие ребята имели важные роли. Они играли в неравных составах. Но нужно искать резервы, сейчас молодые игроки могут выйти на главные роли, как сегодня этот сделал Кузьмин.

– Будете вызывать кого-то из «Толпара» и «Тороса»?

– Да, мы возьмем несколько ребят для расширения ростера.

– Оцените игру Мухамадуллина. Он пропустил почти два месяца в КХЛ.

– Его игрой доволен. Он долго был с национальной командой. Это сказалось на его игре. После ухода Ларсена нам нужен игрок такого плана.

– На легионеров оказывается давление. Сказывается ли оно вас? Почему вы еще остались?

– Без комментариев.