Разин опять бьет олимпийского тренера. Хартли не отстает

Казань: все решили два гола «меньшевиков»

Омичи и казанцы начали серию по прошлогоднему графику. Тогда непримиримые соперники побеждали исключительно в гостях — четырежды это сделали будущие обладатели Кубка Гагарина и трижды «барсы».

В среду партию первой скрипки успешно исполнил новичок «Авангарда» Николай Прохоркин, сделавший дубль (2:1ОТ). Его, напомню, выменяли из «Магнитки» на Дениса Зернова. У кого из них, крепче кубковый характер? Прохоркин, напомню, уже отличался подобным подвигом: в третьем матче финала Западной конференции-2019 его дубль помог СКА отсрочить «смертный приговор», серия с 0-2 растянулась по максимуму — на семь игр.

Сегодня подопечные Боба Хартли не изменили себе и проторили дорогу к победе благодаря бригадам меньшинства — третья и четвертая шайбы за авторством Ивана Телегина и Павла Дедунова были заброшены, когда соперник разыгрывал лишнего.

У хозяев не впечатлил олимпийский вратарь — Тимур Билялов. Но это мелочи. Серия переезжает в Балашиху, где «барсы» чувствуют себя как дома.

Москва: фора 0:3 и 14 минут штрафа бело-голубых

После победы в первом матче серии (6:3) главнокомандующий «Северстали» Андрей Разин посетовал на 14 штрафных минут его подопечных. Сегодня дурной пример переняли хозяева. Они ухитрились нахватать столько же — 14, а гости — только шесть. К тому же команда Алексея Кудашова решила дать соперникам гандикап — 0:3. Шайбы залетали в ворота Ивана Бочарова на любой вкус — после рикошета, с уантаймера в формате «3 на 5», после разящей контратаки «2 в 1».

Хозяевам еще повезло: Разин почему-то (уж не после ли вопроса от «Советского спорта») доверил пост номер один не Владиславу Подъяпольскому, игравшему в среду, а Дмитрию Шугаеву. Еще один олимпийский вратарь (в Пекине числился в листе ожидания) подарил Дмитрию Рашевскому первый гол. Динамовцы встрепенулись, быстро забили еще один. После чего Шугаева посадили на лавку, от греха подальше.

Вышедший Подъяпольский сыграл вдохновенно. Лишил Рашевского дубля, когда самый настырный динамовец вышел с ним на рандеву, обработав шайбу с чудо-передачи через две линии Андрея Сергеева. Владислав все-таки позволил себе один презент — пропустив от хитрющего капитана бело-голубых Вадима Шипачева с нулевого угла, когда броска никто не ждал.

Нельзя сказать, что хозяева были плохи. Нет, они выглядели куда лучше, чем в первой игре. Перебросали победителей 38-16. Но удаления… Два из которых в третьем периоде за нарушение численного состава. Последнее из них не оспоришь: на льду в активном состоянии находились шесть полевых игроков в синей форме. Непозволительная роскошь!

Весь третий период «сталевары» отбрасывались-отплевывались. Не помышляя об атакующей контригре, чем вызывали гнев Разина.

Бочаров перестал выкатываться под бросок и спокойно отразил все немногочисленные атаки на свои владения.

Думается, что именно он начнет матч номер три в Череповце. Как и Подъяпольский. Олимпийским бэкапам в плей-офф КХЛ пока не светит.

ТАБЛО

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:4

Счет в серии: 0-2 (1:2ОТ, 2:4, 6 марта, 8*, 10*, 12*, 14*).

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4

Счет в серии: 0-2 (3:6, 3:4, 6 марта, 8, 10*, 12*, 14*).

*Если потребуется.