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Алексей Кудашов: В первом периоде нас наказали за ошибки

После второго матча плей-офф КХЛ «Динамо» - «Северсталь» (3:4), главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов посетовал на то, что его команда не использовала массу моментов, а его коллега Андрей Разин похвалил свои ригады меньшинства и большинства.
Алексей Кудашов: В первом периоде нас наказали за ошибки
04 марта 2022 23:00
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

- Начали нормально, потом две ошибки, которые стоили нам голов. Это все, что «Северсталь» создала. Массу моментов мы не использовали. Вратарь у них здорово играл, - рассказал Кудашов.

- После прошлого матча вы говорили, что 14 минут штрафа – это роскошь для плей-офф. Сегодня столько же. Откуда столько удалений?

- Нарушали правила.

- Нарушение численного состава - это никуда не годиться. Особенно, когда надо отыгрываться. Это от большего желания или команда вас не услышала?

- Команда услышала.

- Что мешало предыдущие пять периодов так играть, как сегодня в третьем периоде?

- Не соглашусь, что пять периодов. Мы всю игру так сегодня провели, если говорить про атаку. Создавали моменты в трех периодах. Нас наказали за ошибки в первом периоде.

- Что надо улучшать, чтобы начать побеждать «Северсталь» в Череповце?

- Не удаляться. Более надежно сыграть без шайбы в обороне и реализовывать свои моменты.

- Почему не поставили Еременко, и что понравилось в игре Бочарова, потому что показалось, что после первой пропущенной шайбы вы будете менять вратаря?

- После первой шайбы практически никогда не меняют вратарей. Сделали ставку на Бочарова.

- Почему не был перестановок в составе по сравнению с предыдущим матчем?

- Сегодня перестановок было столько, сколько в сезоне не было. Поменялось все, что можно. Во втором периоде были такие изменения, что только слепой не заметит.

- Вопрос был по стартовому составу.

- Не было целой тройки. Это не изменение?

- Педана не было из-за травмы? И каково состояние Федорова?

- У нас все в обойме.

- В регулярном чемпионате меньшинство было одним из козырей «Динамо». Что не получается сейчас?

- Есть тактические моменты – немного не правильно располагаемся. Так бывает. Не сюда клюшку развернули, шаг в сторону сделали, много нюансов игры в меньшинстве.

- В концовке матча два подряд нарушения численного состава. Это как?

- Это плохо. В первом случае игрок шел по левому борту и кто выпрыгивал - не увидел, что он вдоль борта. А второе удаление – это эмоции.

«Получилась нервная концовка, хорошо, что выстояли»

- Предполагали, что «Динамо» начнет активно. Так и получилось: провели две хорошие контратаки, забили в большинстве. Не скажу, что расслабились, но «Динамо» забило и вернулось ив игру. Хотел бы похвал бригаду большинства и меньшинства. Третий период начали уверенно, но пропустили нелепый гол. Получилась нервная концовка, хорошо что выстояли, - рассказал Разин Разин

- Почему Шугаева выпустили с первых минут?

- Парень достиг определенного уровня. Закапывать его не хочется. Он выкарабкается. Подьяпольский в прошлую игру потратил много эмоций. Хотели дать отдохнуть. Сегодня было видно, что Шугаев нервничает, поэтому и поменяли.

- Что говорили во втором перерыве?

- У нас был план на игру. До третьего гола, рикошета, играли хорошо. Мысль пробежала, что у «Динамо» не было моментов до этого гола. Гол всегда придает эмоции. Мы играем в гостях, болельщиков было много. У нас молодая команда. Просто играли по счету. Выиграли. Был навал, один момент у Галиева. А так, мы подчищали броски.

- Идеально сыграли вторым темпом. 16 - 38 по броскам – выдержали давление «Динамо». Как сделать так, чтобы домашние стены не сыграли злую шутку?

- Не скажу, что мы играли в откат. Мы больше владели инициативой и играли в чужой зоне. «Динамо» побежало, мы начали откидываться, смены переигрывали. Четвертая пятерка меньше стала играть. Это накладывалось. На то мы и молодая команда.

- Дома будете играть в открытый хоккей?

- Мы никогда так не играем. Мы не играем в откат, а действуем по ситуации.

источник: «Советский спорт»
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