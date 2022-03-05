Овечкина взяли под охрану. Главной звезде НХЛ мстят за поддержку президента

В пятницу Александр Овечкин забросил свою 763-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ – сделал это лидер «Вашингтона» в матче с «Каролиной» (4:0). Он теперь всего в трех голах от Яромира Ягра, на четвертом месте в списке лучших снайперов лиги за всю историю. До рекорда Уэйна Гретцки еще далеко (894), но нет уверенности, что нашей звезде дадут возможность эту погоню дальше продолжать.

Психоз вокруг Овечкина нарастает с каждым днем. Началось все, кажется, с призыва Доминика Гашека выгнать всех русских из лиги из-за ситуации на Украине. Знаменитый в прошлом чешский вратарь предстал в образе обыкновенного нациста, сгреб в кучу всех российских хоккеистов вне зависимости от их политических убеждений. Следом в том же духе что-то сказал и Гретцки. Но все наши легионеры пока на месте.

НХЛ невыгодно расставаться с теми, кто приносит ей немалые деньги. Тот же Овечкин - одна из главных звезд лиги в настоящий момент, если не главная. Он любим болельщиками, его обожают в Вашингтоне. Алекс давно вписался в американский образ жизни. Но, как видим, это ровном счетом ничего не значит для людей, которым необходимо разделить всех граждан, поделить на хороших и плохих по своему усмотрению. Если не думаешь, как мы – значит, ты враг. Побоку толерантность.

От Ови ждут на Западе, что он отречется от президента Владимира Путина. Публично заявит об этом на весь мир. Но Александр этого не делает, как не сделал ранее знаменитый дирижер Валерий Гергиев, уволенный после этого с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан накануне рассказал о том, с каким серьезным давлением столкнулся сейчас капитан «Кэпс». «Всем российским игрокам в лиге сегодня тяжело. Овечкин хороший человек, но он эмоциональный, все принимает близко к сердцу. На него оказывается невероятное давление. Овечкин лицо нашей франшизы, всего хоккея в регионе. Его дети родились здесь, но из-за своего статуса он попал в очень сложную ситуацию. Мы говорим с ним, он пытается во всем разобраться. Наша задача поддержать его, помочь пройти через все это», – сказал Маклеллан.

Почему на русскую звезду давят так сильно – понятно. В свое время он публично поддержал президента России. Отвечая на вопрос о Putin Team, обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что очень сильно уважает Путина. «Я хотел, чтобы у нас была Putin Team. Нет, эта организация не станет партией. И у меня нет никаких планов насчет политики. Это просто организация, привлекающая молодежь по всем разным направлениям», - объяснял Алекс свое участие и цели движения.

За это его сейчас и хейтят, пытаясь спровоцировать на откровенный разговор о политике. Овечкин делать этого не желает. И говорит лишь, что хочет мира во всем мире.

Но такие ответы устраивают далеко не всех. Под прессингом спонсоры вынуждены отказываться от сотрудничества с Ови и другими русскими. Так, один из ведущих хоккейных брендов по экипировке CCM заявил, что не будет использовать россиян в рекламных кампаниях. Из наших сотрудничали с фирмой Овечкин, Малкин и Орлов.

Но реклама – полбеды. Наши легионеры люди не бедные. Заработали не один десяток миллионов долларов за свою карьеру. Намного опаснее звучат сегодня призывы избавиться в НХЛ от всего, что связано с Россией. И пока кто-то считает, что до этого все же не дойдет, «Вашингтон» усиливает охрану своего лидера.

Клуб будет уделять повышенное внимание безопасности Овечкина. Маклеллан сообщил, что хоккеисту будет выделена дополнительная охрана. «Люди выходят из себя. Это тяжелая ситуация», – подчеркнул генменеджер.

И тяжелый случай. Но что поделать - такие вот времена.