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Федоров дожал Никитина во втором по продолжительности матче. ЦСКА повел в серии с «Локомотивом» 3-0

В огненном матче-марафоне ЦСКА упустил победу в основное время, спасся на 62-й минуте благодаря невероятному сэйву Ивана Федотова. Точку в игре поставил Максим Соркин, забивший гол в четвертом овертайме на 127-й минуте.
Федоров дожал Никитина во втором по продолжительности матче. ЦСКА повел в серии с «Локомотивом» 3-0
06 марта 2022 03:29
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Как же болельщики проклинали защитника ЦСКА Джона Гилмора, в безобидной ситуации выбросившего шайбу на трибуны и присевшего в штрафной бокс. Армейцы вели 2:1, а до сирены оставалось как раз две минуты. Третье численное преимущество за третий период железнодорожники реализовали. На гол Шалунова поработали Артем Анисимов и Артур Каюмов.

Наверное, хозяева не заслуживали поражения в основное время. Но у ЦСКА поймал свою прошлогоднюю игру Константин Окулов, оформивший дубль. Обе шайбы он забросил фирменными кистевыми бросками.

Возможно, лучший бомбардир плей-офф-2021 воспрянул духом после отъезда на родину шведских олимпийцев Лукаса Валльмарка и Иокима Нордстрема, выплативших клубу неустойку за досрочное расторжение контрактов. Окулов занял освободившиеся вакансии в бригаде большинства и готов высекать искру.

Он быстро ответил голом на гол открывшего в большинстве счет Павла Красовского. К вратарю-дебютанту плей-офф Даниилу Исаеву не может быть претензии: Окулов без подготовки метнул шайбу в самую девятку после выигранного Владиславом Каменевым вбрасывания. Нет, пока ярослацы быстро расстаются с добытым в муках перевесом в счете.

Во втором периоде хозяева насели на ворота Ивана Федотова, однако довольствовались попаданием в штангу. Лихую контратаку в меньшинстве завершал броском вице-чемпион Пекина-2022 Артур Каюмов. Он словно и не тратил силы на Олимпиаде в Китае. Летает по льду как заведенный.

Овертайм не должен был затянуться. На второй минуте первого дополнительного периода сравнявший счет Шалунов бросал с метра в пустой угол. И как на пути шайбы вырос вратарский щиток?!

В овертайме длиною в 66 минут и 34 секунды соперники по два раза разыгрывали лишнего. Роковым оказалось удаление капитана железнодорожников Алексея Марченко на молодом Тахире Мингачеве. Через полминуты шайба влетела под перекладину владений Исаева – на отскоке преуспел Максим Соркин, который принес победу и в первом матче серии, причем тоже в овертайме.

До абсолютного рекорда КХЛ по продолжительности матча в плей-офф – 142:08 (ЦСКА – «Йокерит», 22 марта 2018 года, 1:2ОТ) соперники не дотянули. И слава богу! Команды покинули лед около часа ночи.

Тренер Игорь Никитин впервые попал в столь затруднительное положение. Фору 0-3 в истории лиги отыгрывали лишь единожды – СКА у ЦСКА в финале Западной конференции в 2015-м.

Год назад после трех встреч серии ЦСКА вел у «Локомотива» 2-1. Тогда пришлось сыграть два овертайма, и оба – в Ярославле. Армейцам победу принес Антон Слепышев, ныне их капитан. «Локомотиву» - тоже его капитан Владимир Ткачев, теперь рвущийся к Кубку Гагарина с «Трактором».

В воскресенье соперники начнут четвертый матч в 17:00. Без свежих сил не обойтись. Особенно это касается вратарей. У ЦСКА на лавке маринуется Адам Рейдеборн, третий номер «Тре Крунур» в Пекине. У хозяев – молодые ноунеймы. Канадец Эдвард Паскуале якобы получил травму. Уж не в столкновении ли с Михаилом Григоренко во втором московском матче?

Вчера у москвичей не играл защитник Даррен Диц, его заменил Владислав Провольнев. Ярославцы поменяли вратаря и молодежь из четвертого звена.

P.S. Скандалом завершился матч в Нижнекамске «Нефтехимик» - «Трактор». На пятой минуте овертайма на льду остался лежать форвард хозяев Ансель Галимов. Однако судьи игру не остановили, челябинцы расположились в зоне атаки и успешно разыграли лишнего.

ТАБЛО

Барыс – Металлург – 3:5. Счет в серии: 1-2
Локомотив – ЦСКА – 2:3 ОТ4. Счет в серии: 0-3
Нефтехимик – Трактор – 2:3 ОТ. Счет в серии: 0-3

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

13:30* Сибирь – Салават Юлаев (0-2)
17:00 Северсталь – Динамо М (2-0)
17:00 Авангард – Ак Барс (2-0)
17:10 Динамо Мн – СКА (0-2)

*Время московское.

источник: «Советский спорт»
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