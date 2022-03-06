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«Бум-бум!» - Орли и Ови запустили еще две ракеты в столице США

Так американский телекомментатор отреагировал на два убойных залпа издали Орлова и Овечкина – переполненный зал в Вашингтоне опять на ушах, а «Кэпиталз» крушат «Сиэтл» - 5:2.
«Бум-бум!» - Орли и Ови запустили еще две ракеты в столице США
06 марта 2022 10:49
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL.com

В предыдущем туре «столичные» сенсационно на своем льду разгромили «Каролину» - 4:0, причем три шайбы на счету россиян – Кузнецова, Овечкина и Орлова. Однако в трио звезд матча попал только Евгений.

Почему результата 4:0 никто не ждал? Команда Андрея Свечникова лидировала в восточной конференции, а команда русского капитана опустилась на границу кубковой восьмерки. Главная причина – «Вашингтон» разучился побеждать дома: потерпел шесть поражений кряду?!

Оттого арена в столице США и неистовствовала, когда хозяева площадки методично отправляли снаряд за снарядом в сетку «Каролины». Тот запал «Кэпиталз» перенесли на субботнюю встречу, на которой поклонники Ови снова забили дворец под завязку – 18 тысяч 573 зрителя. Александр, как всегда, ожидания болельщиков оправдал.

В игре с «Каролиной», кстати, у Великой восьмерки отобрали передачу на гол Кузнецова, когда уралец открывал счет. Статистики НХЛ сделали это постфактум. Кирилл Капризов сразу воспользовался данным обстоятельством. Вчера в проигранном в Буффало матче (4:5) форвард «Миннесоты» сделал дубль, добавил ассистентский балл и с 68 (26+42) очками вытеснил Овечкина из топ-5 бомбардиров лиги.

Москвич сегодня ответил голом и двумя передачами, за что заслуженно удостоился первой звезды матча. В итоге те же 68 баллов, но при 34 заброшенных шайбах.

На сей раз Александр помог открыть счет канадцу Уилсону. После стильной зовущей (как в футболе, на свободное место) диагонали от Кузнецова протащил шайбу из средней зоны до дальнего пятака «кракенов», а там бодигард Ови эффектным броском в угол завершил комбинацию россиян.

Спустя менее минуты диктор стадиона снова торжественно произнес русскую фамилию, а американский телекомментатор восторженно зафиксировал:

- Вот это мне нравится! Очень нравится! Орли забил в касание роскошным щелчком спустя 34 секунды после первого гола. Бум-бум! 2:0 в пользу «Вашингтона»!

Новичок НХЛ, однако, и не думал сдаваться. В начале второго периода «Сиэтл» восстановил равновесие. Вот тогда во всю мощь заработало большинство «Кэпиталз», ведомое русской пушкой. Еще до перерыва Шири с помощью Овечкина снова вывел хозяев вперед, а на 47-й секунде заключительной трети Александр уже все сделал сам: засадил фамильный гиперзвуковой кинжал из офиса №8.

- Соперники оставили Ови слишком много пространства для выстрела в открытый угол, куда он и запустил свою ракету, - не унимался телеэксперт.

Есть 34-й в сезоне и 764-й гол в карьере. До Ягра теперь всего два шага, а сколько до Хоу (801) и Гретцки (894) - сами посчитайте.

Вот только из топ-5 бомбардиров чемпионата Овечкина и Капризова вытеснили Меттьюз («Торонто») и Кадри («Колорадо»). У обоих – по 70 очков. Первый с 39 голами еще возглавил и список снайперов лиги.

источник: «Советский спорт»
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