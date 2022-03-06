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Почему «Яндекс.Спорт» прервал трансляцию игры «Локомотив» - ЦСКА на самом интересном месте?

Третий матч серии «Локомотив» - ЦСКА начался вчера, а завершился сегодня. Однако подписчики «Яндекс.Спорта» развязку супермарафона не увидели. Показ игры без всяких объявлений вырубили после первого овертайма.
Почему «Яндекс.Спорт» прервал трансляцию игры «Локомотив» - ЦСКА на самом интересном месте?
06 марта 2022 11:46
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Локомотив»

Вообще-то я еще пару лет назад оформил подписку на «Яндекс.Спорт» ради НХЛ. Стоит это удовольствие 199 рублей в месяц. Заокеанская лига контракт, который в январе продлили на два сезона, после событий на Украине разорвала в одностороннем порядке.

Ну ладно. Можно войти в положение поисковой компании, зарегистрированной в Нидерландах. Тем более что там остались в доступе другие трансляции. В частности, матчей КХЛ.

Вот только, в отличие от НХЛ, порядка тут нет никакого.

Так, второй матч серии москвичей против ярославцев стали показывать только с середины первого периода, когда соперники уже успели обменяться заброшенными шайбами. Причина – затянувшееся окончание игры в Магнитогорске «Металлург» - «Барыс», финал которой наложился на старт столичного матча, а потом еще потребовалось выполнить и все обязательства перед многочисленными рекламодателями. Хотя все на Урале было ясно уже после двух периодов, когда «сталевары» повели 5:1, а на 46-й минуте забросили и шестую шайбу.

Но нет, трансляцию из Магнитогорска, где исход не вызывал никаких сомнений, ради рубки ЦСКА – «Локомотив» оперативно не прервали: убили золотое время на откровенную восточную ерунду, чем лишили болельщиков возможности увидеть в прямом эфире два гола в Парке легенд.

Хорошо, проехали. Бывает. Наверное, у КХЛ-ТВ какие-то свои заморочки. Которых, правда, не было при показах НХЛ.

Я был уверен, что третий матч, начавшийся вчера в Ярославле в 19:30 (мск) уже никто не помешает мне посмотреть от дебюта до финиша. Наивный! В перерыве после первого овертайма прямой эфир вдруг тихо… вырубили?!

Мой закипевший разум возмущенный потребовал немедленного ответа от вещателя. Вот что мне написала служба техподдержки «Яндекс.Спорта»:

- Добрый вечер! У нас небольшие технические трудности. Постараемся восстановить трансляцию!

Естественно, ничего сделано не было. Итоговый результат пришлось узнавать на сайте КХЛ. Мой законный вопрос, почему я вам плачу настоящие деньги, а вы мне подсовываете фальшивый продукт, техподдержка интернет-гиганта стыдливо проигнорировала.

Так что, подписчики «Яндекс.Спорта», знайте: в любой момент вас могут банально кинуть и при этом даже не подумать извиниться! Тем более - вернуть деньги.

Ну а мне, судя по всему, пора вслед за НХЛ разорвать отношения с уличными наперсточниками. Прикрытыми солидной вроде как вывеской.

источник: «Советский спорт»
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