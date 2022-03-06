Шесть лет назад Квартальнов проиграл серию с 3-0. Способен ли он теперь на камбэк?

Как можно проиграть, нанеся 43 броска в створ ворот? «Ак Барс» в Балашихе нагрузил чешского олимпийца Шимона Грубеца выше крыши, но распечатать его ворота не удалось. Тогда как «ястребы» ответили всего 19-ю точными бросками, один из которых увенчался голом. Отличился герой Пекина-2022 Арсений Грицюк. Он уже прославился разящим кистевым броском со своей фирменной точки. Сегодня молодой форвард атаковал с противоположного фланга. И попал в дальний от вратаря Тимура Билялова угол. В оправдание голкипера можно сказать: шайба, облизав клюшку защитника Стивена Кэмпфера, слегка изменила траекторию. Случилось это за пять минут до конца третьего периода.

Отыграться вышколенная оборона хозяев не позволила, заблокировав в общей сложности 34 (!) броска. При том, что она лишилась финских защитников Вилле Покку и Оливера Каски, вернувшихся домой. Но в обойме Боба Хартли есть Семен Чистяков, ставший открытием прошлого сезона. Он получил шанс и воспользовался им сполна.

Вторая шайба влетела в пустые казанские ворота. Соперники в этой серии положили конец проклятию родных стен, которое преследовало их в финале Восточной конференции прошлого года (4-3 в пользу «Авангарда»).

Теперь права на ошибку у главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова нет. В 2015-м его ЦСКА ухитрился спустить перевес 3-0 в серии со СКА. Правда, тогда его команда сражалась с соперником, усилившимся еще одним игроком. Москвичи, предпочитавшие играть в тело, оказались заложниками своего стиля. То, за что их карали, питерцам прощалось.

Ныне люди в полосатых джерси давали бороться, не обращали внимания на пограничные моменты.

В Новосибирске хозяева перетерпели лишившийся всех легионеров «Салават Юлаев». Матч продолжался 104 минуты и завершился голом Валентина Пьянова, среагировавшего на пятачке на зрячий наброс словацкого защитника Михала Чайковски. Встреча могла закончиться куда раньше, но судьи отменили шайбу гостей и задним числом выписали капитану уфимцев Григорию Панину большой штраф (5+10) за то, что тот расколол сибиряка Дениса Бодрова. Остаются сомнения в правомерности действий судей. Ведь после зубодробительного хита игра продолжалась до гола. А фол остался без реакции.

В Череповце московские динамовцы воплотили преимущество в победу. Но не без приключений. Вторую и третью шайбы хозяева забили сами себе. А первую – в большинстве забросил промолчавший всю Олимпиаду Станислав Галиев.

Бурно отреагировал на силовой прием финна Йоонаса Няттинена габаритный защитник бело-голубых Андрей Педан. Ему и в первом матче серии попали в голову. Теперь же он наткнулся на плечо финна, упал, окропив лед кровь. Судьи после «киносеанса» выписали только две минуты штрафа, хотя пострадавший требовал «смертный приговор». В третьем периоде Педан вернулся на лед, но после финальной сирены продолжил дискутировать с арбитрами.

Отметим вратаря-ветерана победителей Александра Еременко, блеснувшего хладнокровием и надежностью. Думается, во вторник четвертый матч серии начнет он, а не Иван Бочаров.

Наконец, в Минске на глазах 14 тысяч зрителей СКА вырвал победу у «зубров» на последней минуте третьего периода благодаря голу в большинстве Никиты Гусева. Шайбу он забросил самую что ни наесть рабочую, даже мусорную. Не уантаймером, а после добивания с ближнего пятачка. Где же был в Пекине-2022 наш спаситель в Пхенчхане-2018?

ТАБЛО

Сибирь – Салават Юлаев – 2:1ОТ, счет в серии: 1-2

Северсталь – Динамо М – 1:3, счет в серии: 2-1

Авангард – Ак Барс – 2:0, счет в серии: 3-0

Динамо Мн – СКА – 2:3, счет в серии: 0-3