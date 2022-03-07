Никитин проиграл четвертый матч и серию. Но обнимался со своими бывшими игроками и улыбался

После финальной сирены команды, выстроившись в линию, обменялись приветствиями-рукопожатиями. Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, возглавивший ярославцев после десяти стартовых матчей, обнял каждого из своих бывших подопечных. А при встрече со своим сменщиком Сергеем Федоровым остановился и что-то пожелал дебютанту на этом поприще.

Теперь об игре, закрывшей серию. Тренерский штаб хозяев решил обойтись в ней без легионеров. Вообще! Канадский вратарь Паскуале пропустил и третий матч, растянувшийся на 126 минут и 36 секунд. Сегодня не нашлось места в заявке и его соотечественникам – защитнику Гормли и форварду Козуну. Первый из них получил вотум недоверия еще по ходу встречи номер три.

Никитин полностью освежил четвертую линию, бросив в бой нападающего Кудрявцева, пару лет назад приглашавшегося в сборную на этап Евротура. Но он, как и Ильенко с фактурным Тесановым, погоды не сделали, перелом в ход серии не внесли.

Сил у хозяев не осталось – физических и эмоциональных. К тому же они грешили глупыми фолами, за которые армейцы беспощадно наказывали. Елесин на глазах судьи поставил «шлагбайм» молодому Мингачеву, присел в штрафной бокс, а шайба уже через 14 секунд затрепыхалась в сетке за спиной Исаева.

Прпопустив, хозяева встрепенулись. Аверин с лопаты попал в штангу. Вскоре Коршков и Красковский не без посредничества Окулова, потерявшего шайбу в своей зоне, поставили мат в два хода олимпийскому вратарю Федотову.

Но забрезживший луч надежды погасил гол защитника Провольнева, заменившего после московских матчей, Дица. Окулов реабилитировался, выведя новичка команды на бросок с козырной позиции.

Обычно во второй 20-минутке железнодорожники прибавляли. Но только не сегодня. Гости контролировали ход игры. Их не подкосили два немотивированных удаления подряд – Провольнева и Слепышева. Бригады большинства ярославцев потеряли зубы.

А когда после второго перерыва оборонец хозяев Осипов получил штраф за выброс шайбы, Григоренко увеличил счет. Гол получился вдвойне трудовым. Защитник Нестеров от синей линии подстрелил на дальнем пятачке Плотникова, тот поймал шайбу на себя, но лежа и корчась от боли успел переадресовать ее направо Григоренко, которому не составило труда вколотить ее в сетку.

Гол Карнаухова с добивания подытожил матч номер четыре. Странно, что при счете 1:4 Никитин не стал менять вратаря на полевого игрока. Это было сродни белому флагу.

19-40 по броскам, 25-29 по вбрасываниям – статистика говорит о закономерности победы ЦСКА. Только по силовым приемам хозяева превзошли гостей: 48-31. Однако на одним хитах далеко в плей-офф не уедешь.

Как и два года назад, «Локомотив» сошел с кубковой дистанции в первом раунде. Никитину можно посочувствовать, клуб не угадал с легионерами. Расставшись с Пулккиненом, железнодорожники не нашли ему замену в лице Петерссона и Буше. Шведа отчислили, едва Никитин встал к штурвалу. А о криминальной истории американца – обладателя Кубка Гагарина-2021 столько написано-рассказано. Думается, если бы его оставили в команде на поруках, в новой ситуации мало кто возмутился бы. Вернувшийся в «Локомотив» в декабре Козун также не оправдал надежд, как Гормли и Паскуале. Да и Шалунов должен был выстрелить. Но лучший снайпер прошлогоднего плей-офф ограничился двумя голами своей бывшей команде, в решающий момент третьего матча его клюшка дала осечку (браво, Федотов!).

Параллельно во второй раунд вышел один из фаворитов Востока «Трактор».

ТАБЛО

Локомотив – ЦСКА – 1:4, счет в серии: 0-4

Барыс – Металлург – 2:5, счет в серии: 1-3

Нефтехимик – Трактор – 2:3, счет в серии: 0-4