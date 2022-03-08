Фетисов поддержал «Советский спорт»: отобрать у эрзац-профи КХЛ шальные деньги и отдать детям

Тезисно о том, что двукратный олимпийский чемпион сказал в интервью «Комсомольской правде».

1) Придется делать корректировку финансовых возможностей клубов.

Об этом я кричал, аки акын в Каракумах, долгие годы: с какого перепуга наши так называемые профессиональные хоккеисты, футболисты, баскетболисты, волейболисты и прочие труженики спортивных полей получают миллионы долларов, которые сами не зарабатывают?! С какой стати их, тем более гастарбайтеров из зажиточных стран, на убой кормят госкомпании и регионы, в которых пенсионеры дерутся за просрочку на помойках?

Если все эти эрзац-профи выполняют, как нас настойчиво уверяют прожорливые пильщики бюджетов разных уровней, социальную функцию, пусть и получают как госслужащие. Допустим, высокой квалификации. Но есть ли в России соцработники, которые хотя бы сто тысяч в месяц зарабатывают? Не долларов, разумеется.

2) Теперь у клубов будут равные возможности.

Правильно! Об этом я тоже лет 15 назад написал: если государство почему-то ни в какую не хочет прекратить палить пачки банкнот на так называемый профессиональный спорт, пусть эти вагоны купюр распределяются между участниками соревнований в равных долях. То есть всякие «национальные достояния» должны содержать не избранные команды-олигархи типа СКА и ЦСКА, а все клубы КХЛ. Естественно, что они заработают сами на зрителях, рекламе, мерче и т.п., остается в их кассе и может пойти на повышение привлекательности контрактов игроков.

3) На освободившиеся после ухода легионеров места нужно подтягивать молодежь.

Бинго! Об этом я неустанно сигнализирую более двадцати лет: с момента появления в тольяттинской «Ладе» первого иностранца в России – канадского вратаря Венсана Риндо. Тогда я будто сглазил: спустя несколько лет вдруг выяснилось, что в сборной на чемпионате мира элементарно некому защищать ворота! Кроме ветерана Максима Соколова. Президент ФХР Владислав Третьяк вынужден был пойти на непопулярные меры - ввести налог на иноземных голкиперов. Сейчас наша вратарская школа – ведущая в мире.

Убежден, вскоре нам и добротных защитников с нападающими девать будет некуда, если молодым откроют дорогу в основные составы. Пример – хотя бы армеец Владислав Провольнев, которому нашлось место в ЦСКА в серии с «Локомотивом» только после того, как сбежали мигранты. Или вратарь ярославцев Даниил Исаев. Взять опять же открытие пекинской Олимпиады – Арсению Грицюку помог прописаться в «Авангарде» лишь отъезд в НХЛ Егора Чинахова.

4) При поддержке государства есть возможность поднять детский хоккей.

Золотые слова! Зачем сжигать миллиарды долларов на никому ненужных в мире футболистов и хоккеистов, если эти огромные народные деньги можно вложить в воспитание через спорт здоровой нации? По-моему, вопрос не просто риторический, а в нынешних условиях – абсолютно аморальный.

Узнала бы планета хоккеиста по фамилии Фетисов или Васильев, Фирсов, если бы они родились в капиталистической России, а не в великом Советском Союзе? Сильно сомневаюсь. Ведь большинство звезд прошлого вышли из рабочих семей, у которых рублей на нормальные коньки-то не было. У многих отцы погибли на фронтах Великой Отечественной. Но справедливое и заботливое государство рабочих и крестьян пришло на помощь: предоставило таким ребятам все возможности для исполнения мечты. Что плохого будет в том, что мы вернемся к прежней практике? Только одни плюсы!

5) Надо развивать внутренний чемпионат.

Если выполним хотя бы четыре приведенных пункта, у нас уже будет не застойное болото, к которому в последние годы приучила КХЛ, а чемпионат-ягодка – непредсказуемый, азартный, молодой, увлекательный! Как это было в период расцвета сборной СССР в 60-70-е годы прошлого века. Тогда мы выиграли три подряд Олимпиады и девять чемпионатов мира, а потом от всей разухабистой русской души отлупили розгами хваленых канадских профиков в Суперсерии-1972. Через пару лет, чтоб не сомневались в наших способностях, еще добавили Халлу, Хоу, Хендерсону, Чиверсу, Степлтону и компании во второй Суперсерии.

Почему тогда мы доминировали? Развивались исключительно с упором на собственные силы – ни одного легионера или тренера-варяга! Да они нам и не нужны были. Ибо СССР располагал самой передовой методикой, самой отлаженной – но вариативной! - школой, а качественные самобытные игроки и тренеры производились как на конвейере Форда.

На вершине пирамиды - великолепный внутренний чемпионат, где не было господства ЦСКА Анатолия Тарасова, как многие сейчас считают. Титул могли взять «Крылья Советов» и «Спартак», московское «Динамо» и «Динамо» рижское. Если бы Виктора Тихонова не перевели из Латвии в ЦСКА. Как Балдерис, Хатулев, Воробьев, Назаров и Ко громили ЦСКА Константина Локтева прибалтийские болельщики никогда не забудут.

Словом, нам есть к чему стремиться. Вспомним былое, вернем, что имели, от чего по дурости отказались – и все быстро встанет на свои места.

Хорошо, что в Госдуме это понимают.