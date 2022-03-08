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Армия Питера потренировалась на «зубрах» и вышла на «Спартак». А Квартальнов вернул серию в Казань

Сегодня определился третий четвертьфиналист плей-офф. Вслед за ЦСКА и «Трактором» всухую завершил серию с минским «Динамо» СКА.
Армия Питера потренировалась на «зубрах» и вышла на «Спартак». А Квартальнов вернул серию в Казань
08 марта 2022 20:59
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Московское «Динамо» дожало в овертайме «Северсталь», а «Ак Барс» - «Авангард». В Новосибирске «Салават Юлаев» взял реванш у «Сибири» и послезавтра может завершить серию в Уфе.

- Мы не может справиться с одним игроком – вратарем, - посетовал главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после поражения 0:2 от «Авангарда» 6 марта в Балашихе.

Те же слова произнес Олег Знарок, проиграв в 2018-м в финале Запада ЦСКА, и вскоре покинул клуб и сборную.

Вряд ли в Казани простили бы тренеру поражение в первом круге со счетом 0-4. Даже от действующего обладателя Кубка Гагарина.

Сегодня подопечные Квартальнова вышли искать пути к воротам Шимона Грубеца без капитана команды Даниса Зарипова и его первого зама Артема Лукоянова. И еще в первом периоде решили задачу: после обреза защитника Дамира Шарипзянова гости в три хода доставили шайбу в сетку, отличился Илья Сафонов. Правда, этот гол стал ответом на шайбу омичей.

Оборона «ястребов» давала сбои, но выручал Грубец. Он выиграл ближний бой у прорвавшегося к воротам Дмитрия Тарасова. Но справиться сразу с двумя «барсами» - тем же Тарасовым и Стивеном Кэмпфером – не сумел. В конце третьей 20-минутки хозяева усилиями олимпийца Кирилла Семенова затащили игру в овертайм. Дополнительное время не затянулось благодаря выстрелу с кистей в девятку Дмитрия Кагарлицкого.

Серия возвращается в Казань. Возможно, «Ак Барс» потерял форварда Кирилла Петрова, попавшего под «мельницу» капитана «ястребов» Алексея Емелина. Надо признать: в Балашихе судьи либеральничали. В Новосибирске, Минске и Череповце свистели куда чаще.

Именно бригады большинства внесли решающий вклад в победы СКА, московского «Динамо» и «Салавата Юлаева».

Минчане, как и предполагалось, ограничились дали бой невским армейцам, но не более того. «Зубры» так и не сподобились хотя бы на одну победу, как было год назад. Сегодня они дважды вели (1:0 и 2:1), но уступили 3:4, не справившись с Андреем Кузьменко, Никитой Гусевым и Ко.

В полуфинале конференции СКА встретится со «Спартаком», освободившемся от серии с «Йокеритом». Надеемся, что серия сложится не менее интригующе, чем три года назад, когда красно-белые одержали две победы подряд в Санкт-Петербурге.

Дважды горели в Череповце и московские динамовцы, но смогли одержать волевую победу в овертайме благодаря сумасшедшему щелчку в девятку олимпионика Вячеслава Войнова, реализовавшему численное преимущество. «Большевики» хозяев тоже преуспели, но в конце третьего периоде и начале четвертого гостям удалось отстоять ворота.

Нельзя не восхититься вратарем гостей Александром Еременко, взявшего мертвую шайбу от череповчанина Игоря Гераськина в конце первого периода. Счет 2:0 вполне мог стать для бело-голубых приговором. У победителей отличились защитник Андрей Миронов и олимпиец Станислав Галиев. Первый из них отпраздновал 9-летие своего первого гола в КХЛ – случилось это во втором матче плей-офф в ЦСКА на Ленинградском проспекте. Правда, тогда его шайба не помогла чемпионскому «Динамо» одержать победу (1:2).

Наконец, в Новосибирске хозяева силами помощника капитана Александра Шарова устроили самосуд над капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным. Уфимец получил удар в подбородок, упал. Виновника выгнали до конца игры, команда со снежинкой поплатилась за акт возмездия пропущенной шайбой. Хозяева сумели приблизиться к фавориту серии, превратив 1:4 в 3:4. Но на камбэк им не хватило сил.

ТАБЛО

Сибирь – Салават Юлаев – 3:6, счет в серии: 1-3
Авангард – Ак Барс – 2:3ОТ, счет в серии: 3-1
Динамо Мн – СКА – 3:4, счет в серии: 0-4
Северсталь – Динамо М – 2:3ОТ, счет в серии: 2-2

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

9 марта

17:00* Металлург – Барыс, счет в серии: 3-1

*Время московское.

источник: «Советский спорт»
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