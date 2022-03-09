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Шведы не позволили Овечкину обойти чеха и стать третьим в истории НХЛ

Когда в Канаде еще было 8 марта, Александр Овечкин поздравил всю прекрасную половину человечества с Международным женским днем дублем и победой над «Калгари» - 5:4.
Шведы не позволили Овечкину обойти чеха и стать третьим в истории НХЛ
09 марта 2022 10:41
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL.com

Да, день, когда поравнялся с Яромиром Ягром, Великой восьмерке будет легко запомнить. Есть 36-я в сезоне и 766-я в карьере шайба. Москвичу на это потребовалось 1253 матча, чеху – 1733. Впереди только двое:

Горди Хоу – 801 гол в 1767 матчах;

Уэйн Гретцки – 894 в 1487.

Но Хоу-старший закончил играть в 52 года, а лидер снайперской гонки – в 38. Овечкину сейчас 36 лет, а его контракт с «Вашингтоном» на 9,5 млн долларов за сезон действует до 2026 года. Недаром хозяин столичного клуба американец греческих кровей Тед Леонсис, одобрив этот пятилетний договор русского капитана, публично провозгласил:

- Мы сделаем все от нас возможное, чтобы Алекс побил рекорд Гретцки!

Пока все идет по плану. В этом чемпионате динамовец уже поднялся с седьмой строчки в исторической иерархии на третью-четвертую, обогнав Марселя Дионна (731 шайба) и Бретта Халла (741). Попутно Овечкин вплотную приблизился к Халлу-младшему по очкам – 1390 против 1391. Чтобы войти в топ-20 бомбардиров НХЛ всех времен, россиянину осталось набрать 19 очков. Еще одна задача на весну-2022. Помимо, разумеется, продолжения погони за сами знаете кем.

Матчем в Калгари «Кэпиталз» открыли канадское турне, которое завтра продлится в Эдмонтоне, а завершится 12 марта в Ванкувере.

«Флеймз» в феврале набрали отличный темп – 14 побед в 16 играх и добрались до второго места на Западе. Причем по ходу этой серии одолели на выезде лидера конференции «Колорадо» - 4:3 в овертайме. А проигрывают «лавины» дома крайне редко.

«Вашингтону» похвастать особо нечем. Команда только-только оторвалась от «Коламбуса» в борьбе за последнюю восьмую путевку в плей-офф. Но зато на прошлой неделе «столичные» грохнули 4:0 «Каролину», возглавляющую таблицу Востока. А главное – у «Кэпиталз» наконец-то вернулись все сильнейшие в строй, включая габаритного канадского форварда Манту. Сегодня, к слову, у него была масса возможностей отличиться, но забил Энтони только на 49-й минуте, когда восстановил равновесие - 3:3.

Инициативу поначалу захватили хозяева: к середине встречи вели 2:0. Швед Линдхольм открыл счет, еще одну его шайбу отменили, зафиксировав офсайд. Удвоил перевес словак Ружичка.

После того как Шири сократил отставание до минимума, в дело включилась Русская машина, которая никогда не ломается. Ови в углу чужой зоны размазал о борт защитника Танева, затем забрал у Кузнецова шайбу и расстрелял дальнюю девятку – 2:2.

Во второй раз Александр отличился, когда, уступая 3:4, «огоньки» сняли вратаря. Однако хозяева не сдались: Линдхольм все-таки оформил дубль. Вот затем и случилось невероятное! «Флеймз» снова заменили голкипера на шестого полевого игрока, а шайба снова оказалась на клюшке Овечкина в считанных метрах от пустых ворот «Калгари». Но сперва забить 767-й гол ему помешал шведский защитник Андерссон, а затем, когда с передачи Кузнецова бросал с пятака, казалось бы, наверняка, попал в коньки все тому же вездесущему Линдхольму. Швед типа гаркнул:

- Раз у меня хет-трик отобрали, значит, и тебе не позволю его сделать!

Но ничего. Зато Линдхольм превратил второй гол Овечкина в победный, который стал у Александра 120-м в карьере. Выше только Горди Хоу (121) и Яромир Ягр (135). Спрашиваете, сколько таких шайб у самого переоцененного игрока в истории мирового спорта? Отвечаю – 91 из 894 и 20-е место. Даже у Сергея Федорова больше – 93 из 483. Вот вам цена, качество и значение русских голов в сравнении с бесчисленными дутыми достижениями канадского нападающего с белорусскими корнями.

источник: «Советский спорт»
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