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«Красная Армия» впервые выиграла регулярный чемпионат. В плей-офф ее ждет дерби со «Спартаком»

Команда системы ЦСКА первенствовала в регулярном чемпионате МХЛ, опередив на одно очко «Стальных Лисов» - первых в истории обладателей Кубка Харламова. Матчи 1/8 финала (до трех побед) состоятся 11, 12, 15, 16 и 18 марта.
«Красная Армия» впервые выиграла регулярный чемпионат. В плей-офф ее ждет дерби со «Спартаком»
09 марта 2022 14:11
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Победу на Западе красноармейцы оформили за один матч до финиша «гладкого» турнира, обыграв дома ступинский «Капитан» 4:3. А вчера после повторной виктории над подмосковной командой 4:1 они стали первыми во всей регулярке. Впервые в истории!

Этот успех «Красная Армия» посвятила своему тренеру Александру Левицкому, жизнь которого ровно год назад оборвал инсульт.

Подобного триумфа красно-синие не добивались даже в те два сезона (2010/2011 и 2016/2017), когда поднимали над головой Кубок Харламова. Москвичи опередили «СКА-1946» с Матвеем Мичковым на шесть очков и на одно – команду из Магнитогорска.

А ведь на старте сезона даже самые ярые оптимисты не ожидали такой прыти от омолодившейся армейской команды с ее новым главным тренером Ринатом Хасановым. Раньше он руководил «Красной Армией», но лавров не снискал.

С вратарями теперь занимается знаменитый Виталий Еремеев, двукратный чемпион России в составе московского «Динамо». Стоит напомнить, что яркую карьеру казахстанский голкипер начинал в молодойм ЦСКА под чутким руководством мэтра Виктора Тихонова. Тогда и попал в сферу интересов топ-клубов. О плодотворной работе Еремеева говорит один только факт: его подопечные засушили 9 (!) «сухарей», 6 из которых - Кирилл Самсонов. Он лучший в лиге по всем показателям.

На предсезонке красноармейцы отнюдь не радовали своих болельщиков победами. У второго по результативности защитника чемпионата (при нуле штрафных минут и коэффициенте полезности «+21») 17-летнего Артема Дуды даже закралась крамольная мысль, что команда может упасть на дно турнирной таблицы. Однако начался чемпионат, красно-синие стали одерживать победу за победой. Сначала они обновили клубное достижение – 14 викторий подряд. Как говорится, глаза боятся, а клюшки делают. Подопечные Рината Хасанова продлили серию до рекорда всей лиги – 23 победы. При этом команда отдавала игроков в «Звезду» (ВХЛ), молодежную и юниорскую сборные. А оборонец Владимир Грудинин дебютировал в КХЛ. И даже успел засветиться в свежей победной серии с «Локомотивом» (4-0).

К слову, мастерство защитникам «Красной Армии» передает двукратный чемпион мира Константин Корнеев, бывший капитан ЦСКА. А с форвардами – Александр Трофимов, новое лицо в тренерском штабе. В «Крыльях Советов» еще при Игоре Дмитриеве он выходил на лед с самим Алексеем Морозовым, а потом влился в чемпионский «Ак Барс».

На финише регулярки красноармейцы немного сбавили ход, перестраиваясь на кубковый лад. Но это, может, и к лучшему.

Уже в первом круге плей-офф они скрестят клюшки с МХК «Спартак» - восьмой командой Западной конференции. Эта встреча непримиримых соперников станет для них четвертой в истории розыгрыша Кубка Харламова. В финале-2013/2014 удачливее оказались красно-белые, одержавшие победу в седьмом, решающем, матче. В следующем сезоне красноармейцы взяли реванш во втором раунде - 3-2. А в 2021 году красно-синие опять оказались сильнее спартаковцев, затратив на победу четыре игры (3-1).

Разумеется, матчи в регулярном чемпионате не идут ни в какое сравнение с кубковыми. Тем не менее напомним, что в этом сезоне соперники по первому раунду плей-офф одержали по две победы друг над другом: 0:5, 6:3, 3:2Б, 4:3. У красно-белых по ходу сезона поменялся главный тренер – теперь у штурвала 60-летний Аркадий Андреев, поработавший в том числе и в ЦСКА. Правда, начальником команды в эпоху Сергея Немчинова.

Молодежка вправе ждать помощи от 20-летнего вице-чемпиона Олимпиады-2022 в Пекине защитника Александра Никишина. Болельщики с удовольствием посмотрели бы за его дуэлью с Грудининым. Ведь обоим требуется игровая практика.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Красная Армия» - МХК «Спартак»

11 марта 17:00 «ЦСКА Арена» (малая арена)
12 марта 13:00 «ЦСКА Арена» (малая арена)
15 марта 17:00 МСА «Лужники»
16 марта* 17:00 МСА «Лужники»
18 марта* 17:00 «ЦСКА Арена» (малая арена)

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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