Квартальнов возвращается в Балашиху. «Ак Барс» победил благодаря канадскому голу в овертайме

СНАЧАЛА НОСИЛКИ, ПОТОМ ГОЛ И ПОБЕДА

Нападающий уфимцев Глеб Кузьмин в первом периоде попал под зубодробительный силовой прием сибиряка Дениса Бодрова, ставшего жертвой капитана юлаевцев Григория Панина в третьем матче серии. Кузьмина транспортировали со льда на тележке. К Бодрову нет вопросов: сработал он корпусом в корпус, за хит ставим ему пять с плюсом. К счастью, пострадавший очухался и вернулся на поле. Да еще и на гол в лихой контратаке сподобился.

Боевой настрой гостей погасила нелепая шайба честолюбивого дублера Алексея Пустозерова, запорхнувшая в сетку от ноги того же Бодрова.

Уступая 0:3, подопечные Андрея Мартемьянова нашли в себе силы на два гола, но не на камбэк. Уфимцы, лишившиеся всех пяти легионеров (в их числе три олимпионика Пекина-2022), идут дальше. Их уже поджидает «Трактор», который не прочь замахнуться на Кубок Гагарина.

ШОУ В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ, УКРАШЕННОЕ «УДАРОМ СКОРПИОНА»

Давненько не приходилось наблюдать такую веселую игру в плей-офф. Во втором периоде динамовцы и «сталевары» из Череповца порадовали-удивили пятью голами, двумя буллитами и тремя заменами вратаря. Пропустив три шайбы, на лавку отправился голкипер гостей Владислав Подъяпольский. Позже он дважды возвращался, чтобы отразить штрафные броски. Его сменщик Дмитрий Шугаев капитулировал дважды.

Гости в большинстве сократили отставание – 2:3. Но в дело активно вмешался шестой игрок под номером 13. По фамилии Кулаков и по имени Сергей. В свое время «золотой свисток» (этот приз в КХЛ - как черная метка). Он посадил «сталеваров» на золотой свисток еще в первом периоде, выписав Подъяпольскому липовый штраф за сдвиг ворот и закрыв глаза на несколько очевидных фолов москвичей. Да и первый из двух буллитов был высосан из пальца – шайбу в площади ворот прижимал не защитник гостей, а вратарь.

Впрочем, настоящим героем можно назвать вратаря хозяев Александра Еременко. Он совершил несколько сэйвов в самые ответственные моменты. А отраженный Подъяпольским буллит номер два, который пробивал защитник Андрей Сергеев, украсит любой хит-парад. Голкипер, лежа на льду, задрал щиток и парировал шайбу, летевшую в пустой угол. Комментаторы сравнили этот прием со знаменитым «ударом скорпиона», которым прославился футбольный вратарь Рене Игита.

НЕУДАЧНАЯ ОХОТА ХАРТЛИ НА КЭМПФЕРА

В Казани соперники не стали скромничать и разразились семью голами. Гости трижды выходили вперед, но последнее слово осталось за канадским защитником «Ак Барса» Стивеном Кэмпфером, переквалифицировавшимся в нападающего. Он не позволил овертайму уйти в ночь и снял вопрос о продолжении серии кистевым броском со средней дистанции уже на шестой минуте четвертого периода.

В предыдущем матче в Балашихе главный тренер «Авангарда» Боб Хартли притормозил своего соотечественника у своей лавки и перебросился с ним парой слов. «Предупредил, что мы будем за ним охотиться», - признался то ли в шутку, то ли всерьез лучший тренер КХЛ.

У «ястребов» разразился дублем MVP плей-офф-2021 Сергей Толчинский, забив как в большинстве, так и в равенстве. У «барсов» открыл личный счет голам в КХЛ молодой Дмитрий Кателевский. А в овертайм игру затащил Кирилл Панюков – кто бы мог подумать?

Артем Галимов забил первый гол с передачи легенды Даниса Зарипова эстетски – из-под ноги. Вратарь Шимон Грубец почему-то забыл о своей клюшке и превратился в стороннего наблюдателя. А ведь мог сорвать замысел Галимова.

Мавр, сделав свое дело, удалился. Не в хоккейном смысле – в третьем периоде Зарипов почти не выходил на лед, тем более в овертайме.

ТАБЛО

Салават Юлаев – Сибирь – 3:2, счет в серии: 4-1

Динамо М – Северсталь – 5:2, счет в серии: 3-2

Ак Барс – Авангард – 4:3ОТ, счет в серии: 2-3