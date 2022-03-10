ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Квартальнов возвращается в Балашиху. «Ак Барс» победил благодаря канадскому голу в овертайме

«Салават Юлаев» в Уфе дожал «Сибирь» (3:2) и во втором круге сразится с «Трактором». Московское «Динамо» в веселом матче оказалось сильнее «Северстали» (5:2) и сделало шаг навстречу ЦСКА. В субботу, 12 марта, - шестые матчи двух серий.
Квартальнов возвращается в Балашиху. «Ак Барс» победил благодаря канадскому голу в овертайме
10 марта 2022 23:11
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Ак Барс»

СНАЧАЛА НОСИЛКИ, ПОТОМ ГОЛ И ПОБЕДА

Нападающий уфимцев Глеб Кузьмин в первом периоде попал под зубодробительный силовой прием сибиряка Дениса Бодрова, ставшего жертвой капитана юлаевцев Григория Панина в третьем матче серии. Кузьмина транспортировали со льда на тележке. К Бодрову нет вопросов: сработал он корпусом в корпус, за хит ставим ему пять с плюсом. К счастью, пострадавший очухался и вернулся на поле. Да еще и на гол в лихой контратаке сподобился.

Боевой настрой гостей погасила нелепая шайба честолюбивого дублера Алексея Пустозерова, запорхнувшая в сетку от ноги того же Бодрова.

Уступая 0:3, подопечные Андрея Мартемьянова нашли в себе силы на два гола, но не на камбэк. Уфимцы, лишившиеся всех пяти легионеров (в их числе три олимпионика Пекина-2022), идут дальше. Их уже поджидает «Трактор», который не прочь замахнуться на Кубок Гагарина.

ШОУ В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ, УКРАШЕННОЕ «УДАРОМ СКОРПИОНА»

Давненько не приходилось наблюдать такую веселую игру в плей-офф. Во втором периоде динамовцы и «сталевары» из Череповца порадовали-удивили пятью голами, двумя буллитами и тремя заменами вратаря. Пропустив три шайбы, на лавку отправился голкипер гостей Владислав Подъяпольский. Позже он дважды возвращался, чтобы отразить штрафные броски. Его сменщик Дмитрий Шугаев капитулировал дважды.

Гости в большинстве сократили отставание – 2:3. Но в дело активно вмешался шестой игрок под номером 13. По фамилии Кулаков и по имени Сергей. В свое время «золотой свисток» (этот приз в КХЛ - как черная метка). Он посадил «сталеваров» на золотой свисток еще в первом периоде, выписав Подъяпольскому липовый штраф за сдвиг ворот и закрыв глаза на несколько очевидных фолов москвичей. Да и первый из двух буллитов был высосан из пальца – шайбу в площади ворот прижимал не защитник гостей, а вратарь.

Впрочем, настоящим героем можно назвать вратаря хозяев Александра Еременко. Он совершил несколько сэйвов в самые ответственные моменты. А отраженный Подъяпольским буллит номер два, который пробивал защитник Андрей Сергеев, украсит любой хит-парад. Голкипер, лежа на льду, задрал щиток и парировал шайбу, летевшую в пустой угол. Комментаторы сравнили этот прием со знаменитым «ударом скорпиона», которым прославился футбольный вратарь Рене Игита.

НЕУДАЧНАЯ ОХОТА ХАРТЛИ НА КЭМПФЕРА

В Казани соперники не стали скромничать и разразились семью голами. Гости трижды выходили вперед, но последнее слово осталось за канадским защитником «Ак Барса» Стивеном Кэмпфером, переквалифицировавшимся в нападающего. Он не позволил овертайму уйти в ночь и снял вопрос о продолжении серии кистевым броском со средней дистанции уже на шестой минуте четвертого периода.

В предыдущем матче в Балашихе главный тренер «Авангарда» Боб Хартли притормозил своего соотечественника у своей лавки и перебросился с ним парой слов. «Предупредил, что мы будем за ним охотиться», - признался то ли в шутку, то ли всерьез лучший тренер КХЛ.

У «ястребов» разразился дублем MVP плей-офф-2021 Сергей Толчинский, забив как в большинстве, так и в равенстве. У «барсов» открыл личный счет голам в КХЛ молодой Дмитрий Кателевский. А в овертайм игру затащил Кирилл Панюков – кто бы мог подумать?

Артем Галимов забил первый гол с передачи легенды Даниса Зарипова эстетски – из-под ноги. Вратарь Шимон Грубец почему-то забыл о своей клюшке и превратился в стороннего наблюдателя. А ведь мог сорвать замысел Галимова.

Мавр, сделав свое дело, удалился. Не в хоккейном смысле – в третьем периоде Зарипов почти не выходил на лед, тем более в овертайме.

ТАБЛО

Салават Юлаев – Сибирь – 3:2, счет в серии: 4-1
Динамо М – Северсталь – 5:2, счет в серии: 3-2
Ак Барс – Авангард – 4:3ОТ, счет в серии: 2-3

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Казань не хочет в отпуск, «Динамо» бьет войско Разина. В Кубке Гагарина — настоящий огонь!
В четверг 10 марта в Континентальной хоккейной лиге состоялись три матча первого раунда плей-офф, и в каждом из них было на что посмотреть.
Два Карпина в одном. Как Валерий Георгиевич вернулся в «Ростов» и не ушел из сборной
Валерий Карпин снова стал совместителем.
Без пол-литра не разберешься! РПЛ поставила в «деле Кухты» точку, но осадочек остался
Странная история с чешским нападающим «Локомотива» Яном Кухтой завершилась очень странным образом.
И тишина… Что осталось от нашего спортивного ТВ после отключения «Евроспорта» и разрыва с АПЛ и НХЛ
Из-за санкций палитра телетрансляций, доступных и интересных российскому болельщику, стремительно сокращается.
Босс «ПСЖ» рвал и метал, Неймар «пихал» Доннарумме, а о Месси все забыли… Как Париж переживал фиаско в ЛЧ
Вылет одного из фаворитов Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на стадии 1/8 финала вызвал бурную реакцию в футбольном мире.
Месси? Мбаппе? Бензема!!! Как великий француз из «Реала» выкинул хваленый «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Три гола Карима Бензема обеспечили мадридцам волевую победу над парижским суперклубом и выигрыш по сумме двух встреч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Абрамович никак не продаст «Челси». А не пора ли ему купить ЦСКА?
После заявления Романа Абрамовича о готовности продать «Челси», едва ли не каждый день появляются новости на эту тему, а также по поводу возможных планов российского бизнесмена.
Требуется «американский хет-трик». Как Медведеву не потерять титул первой ракетки мира уже 21 марта
В четверг 10 марта в США стартует первый в 2022 году турнир категории «Мастерс». Российский теннисист Даниил Медведев «посеян» под №1 и будет играть под нейтральным флагом.
Как Тимощука объявили «врагом народа». На Украине тренера «Зенита» вычеркнули из футбольной истории
В непростое время Украина продолжает охоту на ведьм среди людей спорта.
Подвинься, Яромир! Как Овечкин забил два гола и догнал великого Ягра в списке лучших снайперов НХЛ (видео)
В матче НХЛ с «Калгари» Александр Овечкин благодаря двум заброшенным шайбам сравнялся с Яромиром Ягром в списке лучших снайперов в истории лиги и помог «Вашингтону» добиться волевой победы (5:4).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика