Алексей Кудашов: Удаления – это проблема, которую мы пытаемся исправить

- Второй период был одним из самых событийных на вашей памяти? - вопрос Кудашову.

- Нет. Были и похлеще. В Новосибирске 5:0 вели и еле выиграли.

- Главным было успокоить команду, потому что хоккеисты завелись, и игра выходила из-под контроля?

- Нет .Все было спокойно. Игроки сами понимали, что делают не так.

- Ваша команда нанесла 53 броска в створ ворот. Хотели как можно больше нагружать вратаря соперника?

- Чтобы забить, надо бросать.

- Во втором периоде удаления едва не сломали игру «Динамо». Является ли этот фактор самым плохим в игре команды?

- За четыре игры было пятьдесят минут штрафа. Это проблема, которую пытаемся исправить.

- Что с Петерссоном, который перестал выходить?

- У него повреждение. Какой степени тяжести, пока неизвестно.

«Мы как снежный ком пропустили быстрые три шайбы»

- Как оцените игру? – вопрос Разину.

- Первый период был равный. Проиграли начало второго периода. Провалили. Потом вернулись в игру.

- Показалось, что команда сама себя стала бояться в третьем матче. Сейчас игроки боятся допустить малейшую ошибку?

- Кто-то пустил эту мульку. Нет такого. Команда ничего не боится. Да, мы вышли, и первые два периода плохо играли. Но такое бывает. Но четвертый матч мы играли хорошо.

- Сейчас психологическое преимущество на стороне «Динамо». Как будет настраивать команду?

- Ребята раскрепощены. У Войнова прошлое, у Шипачева тоже. Это люди поигравшие. У них есть опыт, авторитет. Они в самом рассвете сил. Наши ребята стараются, они не закрепощены. Мы плохо сыграли только два периода третьей игры. Пацаны стараются, баются.

- С какой формулировкой меняли Подъяпольского? Прямой вины в пропущенных шайбах у него нет.

- Хотел встряхнуть команду. Не хотелось брать тридцать секунд. В таких случаях нормальное явление поменять вратаря. Мы как снежный ком пропустили три быстрые шайбы. Хотели, чтобы ребята помогли войти вратарю в игру. Мы переломили игру и еще имели моменты.

Любопытное решение сыграть шесть на три. Сколько раз тренировали это?

- У нас розыгрыш подразумевал нахождение под воротами человека, который не мог выиграть вбрасывание. У нас единственный хоккеист – Няттинен, с хорошим вбрасыванием. Пришлось рискнуть. Тем более, при счете 0:3 более полутора минут играть шесть на три - это шанс вернуться в игру, и мы им воспользовались. Тренировали это на предсезонке.

- В целом мягкое было судейство?

- Претензий нет никаких. Каждый хоккей видит по-своему.