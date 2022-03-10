ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алексей Кудашов: Удаления – это проблема, которую мы пытаемся исправить

После пятого матча плей-офф КХЛ «Динамо» - «Северсталь» (5:2) главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов отметил, что его подопечные сами понимали, что именно делают не так, а его коллега Андрей Разин посетовал на то, что его команда провалила начало второго периода.
Алексей Кудашов: Удаления – это проблема, которую мы пытаемся исправить
10 марта 2022 23:23
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Официальный сайт ХК "Динамо" (Москва)

- Второй период был одним из самых событийных на вашей памяти? - вопрос Кудашову.
- Нет. Были и похлеще. В Новосибирске 5:0 вели и еле выиграли.

- Главным было успокоить команду, потому что хоккеисты завелись, и игра выходила из-под контроля?
- Нет .Все было спокойно. Игроки сами понимали, что делают не так.

- Ваша команда нанесла 53 броска в створ ворот. Хотели как можно больше нагружать вратаря соперника?
- Чтобы забить, надо бросать.

- Во втором периоде удаления едва не сломали игру «Динамо». Является ли этот фактор самым плохим в игре команды?
- За четыре игры было пятьдесят минут штрафа. Это проблема, которую пытаемся исправить.

- Что с Петерссоном, который перестал выходить?
- У него повреждение. Какой степени тяжести, пока неизвестно.

«Мы как снежный ком пропустили быстрые три шайбы»

- Как оцените игру? – вопрос Разину.
- Первый период был равный. Проиграли начало второго периода. Провалили. Потом вернулись в игру.

- Показалось, что команда сама себя стала бояться в третьем матче. Сейчас игроки боятся допустить малейшую ошибку?
- Кто-то пустил эту мульку. Нет такого. Команда ничего не боится. Да, мы вышли, и первые два периода плохо играли. Но такое бывает. Но четвертый матч мы играли хорошо.

- Сейчас психологическое преимущество на стороне «Динамо». Как будет настраивать команду?
- Ребята раскрепощены. У Войнова прошлое, у Шипачева тоже. Это люди поигравшие. У них есть опыт, авторитет. Они в самом рассвете сил. Наши ребята стараются, они не закрепощены. Мы плохо сыграли только два периода третьей игры. Пацаны стараются, баются.

- С какой формулировкой меняли Подъяпольского? Прямой вины в пропущенных шайбах у него нет.
- Хотел встряхнуть команду. Не хотелось брать тридцать секунд. В таких случаях нормальное явление поменять вратаря. Мы как снежный ком пропустили три быстрые шайбы. Хотели, чтобы ребята помогли войти вратарю в игру. Мы переломили игру и еще имели моменты.

Любопытное решение сыграть шесть на три. Сколько раз тренировали это?
- У нас розыгрыш подразумевал нахождение под воротами человека, который не мог выиграть вбрасывание. У нас единственный хоккеист – Няттинен, с хорошим вбрасыванием. Пришлось рискнуть. Тем более, при счете 0:3 более полутора минут играть шесть на три - это шанс вернуться в игру, и мы им воспользовались. Тренировали это на предсезонке.

- В целом мягкое было судейство?
- Претензий нет никаких. Каждый хоккей видит по-своему.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Казань не хочет в отпуск, «Динамо» бьет войско Разина. В Кубке Гагарина — настоящий огонь!
В четверг 10 марта в Континентальной хоккейной лиге состоялись три матча первого раунда плей-офф, и в каждом из них было на что посмотреть.
Два Карпина в одном. Как Валерий Георгиевич вернулся в «Ростов» и не ушел из сборной
Валерий Карпин снова стал совместителем.
Без пол-литра не разберешься! РПЛ поставила в «деле Кухты» точку, но осадочек остался
Странная история с чешским нападающим «Локомотива» Яном Кухтой завершилась очень странным образом.
И тишина… Что осталось от нашего спортивного ТВ после отключения «Евроспорта» и разрыва с АПЛ и НХЛ
Из-за санкций палитра телетрансляций, доступных и интересных российскому болельщику, стремительно сокращается.
Босс «ПСЖ» рвал и метал, Неймар «пихал» Доннарумме, а о Месси все забыли… Как Париж переживал фиаско в ЛЧ
Вылет одного из фаворитов Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на стадии 1/8 финала вызвал бурную реакцию в футбольном мире.
Месси? Мбаппе? Бензема!!! Как великий француз из «Реала» выкинул хваленый «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Три гола Карима Бензема обеспечили мадридцам волевую победу над парижским суперклубом и выигрыш по сумме двух встреч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Абрамович никак не продаст «Челси». А не пора ли ему купить ЦСКА?
После заявления Романа Абрамовича о готовности продать «Челси», едва ли не каждый день появляются новости на эту тему, а также по поводу возможных планов российского бизнесмена.
Требуется «американский хет-трик». Как Медведеву не потерять титул первой ракетки мира уже 21 марта
В четверг 10 марта в США стартует первый в 2022 году турнир категории «Мастерс». Российский теннисист Даниил Медведев «посеян» под №1 и будет играть под нейтральным флагом.
Как Тимощука объявили «врагом народа». На Украине тренера «Зенита» вычеркнули из футбольной истории
В непростое время Украина продолжает охоту на ведьм среди людей спорта.
Подвинься, Яромир! Как Овечкин забил два гола и догнал великого Ягра в списке лучших снайперов НХЛ (видео)
В матче НХЛ с «Калгари» Александр Овечкин благодаря двум заброшенным шайбам сравнялся с Яромиром Ягром в списке лучших снайперов в истории лиги и помог «Вашингтону» добиться волевой победы (5:4).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика