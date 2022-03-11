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Американец Годро уязвил Василевского по методе Джабраила: «Тот, кто нам мешает, тот нам поможет»

Сразу 13 матчей состоялись сегодня в НХЛ, но лишь в одном в трио звезд попал россиянин. «Айлендерс» разорвали «Коламбус» – 6:0, а Илья Сорокин в шестой раз в сезоне остался сухим и удостоился первой звезды.
Американец Годро уязвил Василевского по методе Джабраила: «Тот, кто нам мешает, тот нам поможет»
11 марта 2022 10:53
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL (НХЛ)

Только у вратаря «Калгари» Якоба Маркстрема больше сухарей – восемь. Но швед провел 45 игр, а сибиряк – 38. А самое главное – «Калгари» давно закрепился на второй позиции в западной конференции вслед за безусловным фаворитом «Колорадо», в то время как «островитяне» банально доигрывают регулярку: от замыкающего кубковую восьмерку на Востоке «Вашингтона» 20 очков не отквитать при всем желании и тотальной удаче.

Надо отдать должное Маркстрему: на сухарь Сорокина он ответил в Калгари чистой победой над MVP Кубка Стэнли-2021 Василевским: «огоньки» раскатали действующих чемпионов из Тампы – 4:1. Хотя преимущество хозяев по броскам оказалось минимальным – 32 против 31.

Причина – «молнии» второй тур подряд на удивление безалаберно обороняются. Точнее сказать, в тылах полный хаос. Позавчера в Виннипеге умудрились залететь – 4:7. Правда, в пассиве Василевского пять шайб, еще две «Джетс» отправили в пустые ворота.

Теперь вот – 1:4. Хет-трик в активе Годро, причем все три гола получились издевательскими. Первые два аки из-под принтера. Сомневаюсь, что американский форвард знает о существовании «Кавказской пленницы». Однако наказ дяди Нины в исполнении Фрунзика Мкртчяна выполнил образцово:

– Тот, кто нам мешает, тот нам поможет!

Ну да, а еще недостатки – продолжение достоинств. Короче, Годро забил два свояка-близнеца из-за линии ворот, метнув шайбу в бескрайнюю спину почти двухметрового российского голкипера. Хет-трик Джонни оформил, попросту расстреляв Андрея с дальнего пятака.

Точно так же «рейнджеры» бросили под гусеницы «блюзменов» Шестеркина. Тренер гостей Жерар Галлан выкинул белый флаг уже на 15-й секунде второго периода, когда Игоря распяли в четвертый раз (1:4). На этом игру можно было заканчивать. Георгиев опять разочаровал: спустя шесть минут позволил «Сент-Луису» вообще без борьбы забить пятый гол. Александр на перемещении споткнулся, упал и открыл всю рамку.

Очевидно, что Шестеркин не может постоянно вытаскивать безалаберных ньюйоркцев, регулярно подчищая их бесконечные ляпы в защите. Москвич – все же человек, а не робот. Тем более что он не чувствует поддержки от сменщика. Георгиев, к сожалению, окончательно расклеился. В итоге «Блюз» легко довели встречу до разгромной виктории – 6:2.

Тем не менее Шестеркин продолжает лидировать в НХЛ по проценту отраженных бросков среди вратарей с 20+ матчами – 93,9% в 38 играх. Единственная маленькая радость для Игоря – первая в карьере результативная передача: случилось это уже при счете 0:3, когда Стром вонзил в касание шайбу в сетку с подачи Фокса. Для американского защитника это 49-й ассистентский балл – он по-прежнему первый по этому показателю в НХЛ среди оборонцев.

Зато в самой престижной вратарской категории воцарилось российское двоевластие: у Василевского и Бобровского – по 30 побед. Сергею для этого потребовалось отразить 34 выстрела «Филадельфии». Именно Боб сделал разницу – 6:3 в пользу «Флориды», ведь обе команды нанесли по 37 бросков. «Пантеры» сравнялись на Западе с лидирующей «Каролиной» – по 85 очков.

источник: «Советский спорт»
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