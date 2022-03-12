Бурный вечер Кузнецова: исполнил мечту Дацюка, украл 767-й гол у Овечкина и выбил хет-трик

Седьмая минута матча на главной арене Олимпиады-2010 могла войти в историю. В большинстве гостей из офиса №8 прилетела стандартная весточка – шайба воткнулась в штангу и от спины вратаря Демко благополучно скользила за ленточку. Есть 767-я шайба в карьере Великой восьмерки и чистое третье место среди снайперов НХЛ всех времен?

- Дудки! – гаркнул 92-й номер «Кэпиталз».

Когда снаряду оставалось преодолеть полсантиметра, чтобы полностью пересечь линию ворот, по нему плюхнул клюшкой Кузнецов. Для верности. Хотя защитник Майерс уже промахнулся по шайбе, и она точно заходила в ворота без помощи Евгения. Тем не менее он решил, что гол забил все-таки капитан, схватил шайбу и попытался вручить ее на память Овечкину.

Но нет: судьи справедливо записали гол на Кузнецова.

Так счет стал 2:0. А 42 секундами ранее зал увидел чудо наяву. Кузнецов сделал то, о чем всю карьеру мечтал Павел Дацюк. Забил головой. Волшебник, кстати, в матче КХЛ за ЦСКА в сентябре 2012 года это сделал. Но судьи подвиг 13-го номера не оценили: зафиксировали направленный удар по шайбе шлемом в сторону ворот «Авангарда».

У 92-го номера все получилось по правилам. Женя просто проезжал мимо ворот, когда после немыслимого рикошета от лицевого борта шайба взмыла вверх, стукнулась в шлем челябинца и отскочила в ворота смотревшего в другую сторону Демко.

Ну а хет-трик Кузнецов оформил за пять минут до конца третьего периода. В большинстве, которое он сам и заработал, сравнял счет – 3:3, опять протолкнув шайбу в ворота с ленточки. И тут результативная атака началась с щелчка из офиса №8 – второй ассистентский балл позволил Овечкину обойти в исторической гонке бомбардиров Бретта Халла.

Но нет! И здесь Александру не повезло. Уже после матча статистики НХЛ постфактум сняли передачу у москвича. Тем не менее Овечкин все же обошел Халла благодаря большему числу голов. У обоих – по 1391 очку, но у россиянина - 766 шайб, а у американца – 741. Чтобы ворваться в топ-20, Ови осталось набрать 18 очков. Ему на пятки, к слову, наступает Кросби - 1382 (505+877) очка.

В овертайме ни Овечкину, ни Кузнецову на лед выйти так и не пришлось. На 42-й секунде датчанин Эллер подловил хозяев на контрвыпаде.

P.S. И еще одно уточнение из офиса НХЛ поступило, когда эта заметка уже была написана. Оказывается, мечту Дацюка Кузнецов все-таки не осуществил. Первый гол уралец забил не головой, а плечом. Поразительный матч!