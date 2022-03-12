Хартли снял Квартальнова. Пока с кубкового пробега. «Авангард» выиграл серию у «Ак Барса»

До свиданья, капитан Зарипов!

Команда Дмитрия Квартальнова горела в серии 0-3, но одержала две победы подряд, последнюю - дома, где раньше родные стены ей не помогали. Однако на сегодняшний матч сил гостям не хватило.

Хозяева, несмотря на усталость своих защитников, выглядели мобильнее. Особенно в первом периоде. Удивительно, как казанцы, державшие оборону в меньшинстве, проморгали на ближнем пятачке лучшего центрального нападающего лиги Корбэна Найта. Канадец без помех переправил шайбу, адресованную Сергеем Толчинским, в сетку.

После перерыва отличился Иван Телегин, расчетливо бросив от синей линии у столпотворение у ворот Тимура Билялова, закрепил преимущество. А в третьем, превратившемся в эндшпиль и предсказуемым исходом, хозяева без проблем довели хоккейную партию до победы.

У гостей не попал в заявку на матч их харизматичный капитан Данис Зарипов, еще летом пообещавший, что нынешний сезон для него прощальный. Завоевать шестой для себя Кубок Гагарина ему не посчастливилось, а вот выйти на второе место в списке бомбардиров отечественных чемпионатов он сумел. Опередил-таки легенду Бориса Михайлова! Впереди только Сергей Мозякин. И неизвестно, родился ли тот человек, способный посягнуть на его снайперскую гегемонию.

Команда Боба Хартли третий раз кряду сняла с кубковой дистанции «Ак Барс»: в 2019-м 4-0 команду Зинэтулы Билялетдинов, в прошлом году 4-3 дружину Дмитрия Квартальнова. Дадут ли последнему еще один шанс в Казани, после вылета в первом круге? Вопрос смахивает на риторический.

Впрочем, в 2017-м Квартальнова уволили из ЦСКА после поражения во втором круге 2-4 от «Локомотива», но уже следующей осенью тренер принял команду из Ярославля. Вряд ли Хартли продолжит сотрудничество с «Авангардом» в следующем сезоне, и кто заполнит освободившуюся вакансию?

Разин подарил на день рождения Шипачеву седьмой матч

Динамовцы, проиграв два домашних матча на старте серии с «Северсталью», одержали три победы подряд. Казалось, сегодня бело-голубые должны были дожать колючих и мобильных «сталеваров». Тем более что свой 35-й день рождения отмечал капитан москвичей Валдим Шипачев.

Однако хозяева превзошли бело-голубых в движении. Особенно в первом периоде. А кода после перерыва счет вырос до 3:0, шансы гостей на спасения почти растаяли. Но спустя всего 34 секунды после гола Даниила Вовченко форвард Дмитрий Рашевский подарил динамовцев шансик вернуться в игру. И тут же главный тренер «Северстали» Андрей Разин сделал еще один подарок, взяв запрос на легитимность заброшенной шайбы. Могло показаться, что гости отличились после паса рукой. «Киносеанс» криминала не выявил. «Сталевары», оставшись в меньшинстве, не уберегли ворота после щелчка Вячеслава Войнова.

Так комфортное преимущество 3:0 за полторы минуты превратилось в 3:2. В матче номер пять (на «ВТБ Арене») мы нечто похожее видели, только позавчера лидировали москвичи (3:0, потом 3:2 и 5:2).

Нет, за вторую половину игры вратари Владислав Подъяпольский и Иван Бочаров, заменивший Александра Еременко, не позволили уязвить ворота.

В концовке третьего периода соперники даже слегка помахались. Удивительно, что у них сохранились силы на кулачные бои. Особенно беспощаден был силовой форвард бело-голубых Михаил Фисенко, набросившийся на Владиславу Кодолу, не желавшего драться.

За 16 секунд до сирены, когда гости остались втроем против пятерки хозяев, Разин попросил… тайм-аут.

В понедельник будет поставлена точка в соперничестве тренеров Алексея Кудашова и Разина. Впрочем, вдруг матч номер семь уйдет за полночь, как третья встреча ЦСКА и «Локомотива» в Ярославле, завершившаяся в 0:50.

ТАБЛО

Северсталь – Динамо М – 3:2, счет в серии: 3-3

Авангард – Ак Барс – 2:0, счет в серии: 4-2

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

14 марта, понедельник

Москва

19:30 Динамо М - Северсталь