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Невероятно хлебный день Панарина: пропускал, обрезал, отдавал, забивал и повторил личный рекорд

«Рейнджеры» устроили ослепительное шоу в Далласе – 7:4 в пользу гостей. Это поразительно, но первые шесть шайб заброшены при непосредственном участии Панарина, а затем Артемий организовал еще пару голов.
Невероятно хлебный день Панарина: пропускал, обрезал, отдавал, забивал и повторил личный рекорд
13 марта 2022 11:13
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL (НХЛ)

Этой игрой в Техасе ньюйоркцы завершали выездное турне, которое складывалось для них чрезвычайно неудачно: после виктории в Виннипеге (4:1) – две смачные оплеухи в Миннесоте (2:5) и Сент-Луисе (2:6). Больше всего расстроило состояние нового короля Бродвея Шестеркина. От «Блюз» Игорь умудрился быстро пропустить четыре плюхи, уже на 15-й секунде второго периода его заменили на Георгиева. Увы, Александр нынешний чемпионат откровенно проваливает.

Визит к «звездам» поначалу показался продолжением сент-луисского кошмара – 2:0 к пятой минуте! Причем уже на 49-й секунде снова сплоховал Шестеркин. Не закрыл ближнюю девятку, куда аккуратно положил шайбу защитник Линделль. Панарин попытался было ему воспрепятствовать, но финн отмахнулся от уральца как от назойливого комара.

Вскоре Хлебушек неаккуратно отпасовал в свою зону защитнику Миллеру. Тот не удержался на коньках, потерял шайбу, ее подхватил Гурьянов. Артемий и тут не успел накрыть соотечественника, который откинул назад под щелчок от синей линии – тащи, Шестеркин!

«Старз» открыли счет с первого броска, а удвоили – с пятого.

Это невероятно, но всего через 10 минут на табло горели цифры – 2:4! Панарин доказал, что по праву получает вторую зарплату в НХЛ после Макдэвида – 11,65 млн долларов за сезон. Правда, при первом ответном голе «Рейнджерс» его фамилия в протокол не попала, но именно Артемий не позволил хозяевам выкинуть шайбу от ворот.

Следующие три гола ньюйоркцев Панарин организовал собственноручно. Даже в прямом смысле! В большинстве поймал рукой шайбу на синей линии, вернул ее Строму, а тот – Зибанежаду – 2:2. Опять же у синей линии финтами раскидал оппонентов, прочертил горизонталь на Трубу, а тот диагональ на пятак на Фокса – 2:3. Еще спустя 36 секунд россиянин все сделал сам: на паузе отлепился от защитника и с кистей вонзил шайбу в дальний угол. Браво, Артемий!

«Даллас», впрочем, не сдался. Однако сократил отставание до минимума в крайне спорной ситуации. При игре «пять на три» Робертсон, который, помнится, конкурировал с Капризовым за приз лучшему новичку, умышленно и направленно подставил на пятаке перчатку под летевшую мимо шайбу. Та срикошетила в сетку. На лице форварда «Старз» замешательство, Шестеркин активно протестует, но судьи показывают на центр. 3:4.

Хорошо, что ньюйоркцы успели ответить до второго перерыва. Панарин отправил в путешествие по тылам противника защитника Немета, которое чех увенчал тачдауном в ближний угол. Судьи подтвердили легитимность приема только после изучения видео.

Ну а пятое очко герой вечера оформил под занавес матча: помог Строму поразить пустые ворота техасцев. 4:7 есть красивая и уверенная победа гостей! Равно как есть повторение личного рекорда – в третий раз Панарин выбил пять очков. Ранее пострадали «Нью-Джерси» (в 2017 году) и «Айлендерс» (2020).

С 68 (16+52) очками Хлебушек ворвался в топ-10 бомбардиров лиги. По передачам он уступает лишь лидеру гонки Юбердо («Флорида») – 64 ассистенции.

С 79 очками «рейнджеры» сравнялись с «Питтсбургом» и «Торонто». Всего в шаге от триумвирата идущая на Востоке на третьем месте «Тампа»: чемпионы сегодня проиграли «Эдмонтону» 1:4.

источник: «Советский спорт»
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