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Алексей Кудашов: Судьбу матча предрешило хорошее начало

После 7-го матча плей-офф КХЛ «Динамо» - «Северсталь» (2:1) главный тренер хозяев Алексей Кудашов заявил, что его команда физически готова к серии с ЦСКА, а его коллега Андрей Разин отметил, что если бы фортуна улыбнулась его подопечным, то они бы прыгнули выше головы.
Алексей Кудашов: Судьбу матча предрешило хорошее начало
14 марта 2022 22:50
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Кудашову.
- Хочу поблагодарить болельщиков, как в Москве, так и Череповце. Они полностью заполнили стадион. Без них такая серия не получилась бы. Благодарю «Северсталь» за то, как она сражалась, какую игру выдала. Отдельно хочу поблагодарить коллегу за то, как сражалась его команда и как она была готова. Ну и своих ребят похвалю, что после 0:2 в серии, они наши силы переломить ход серии, а также за терпение, самоотдачу и все то, о чем мы с ними договаривались. По игре отмечу хорошее начало, которое предрешило судьбу матча. Но смазали удалениями, поэтому игра получилась нервной.

- Через два дня игра с ЦСКА. Как забыть про эту серию и найти новые эмоции?
- Цель у команды - высокая. Будет завтра выходной и ребята немного восстановятся Иногда не знаешь, что лучше постоянно играть или тренироваться. Команда прошла подготовку и физически готова.

- «Динамо» не очень хорошо удавались первые периоды. Делали на этом акцент?
- Игроки сами были не согласны, что серия так развивается, поэтому серьезно настроились. А что касается всех первых периодов, всегда была установка хорошо начинать.

- Эта серия подтвердила, что Еременко номер один. Он продолжит играть в следующем раунде? И выдержит ли он, учитывая возраст, серию с ЦСКА?
- Давайте все взвесим и посмотрим, кто начнет эту серию.

- Вы долго думали, кто будет сегодня в воротах?
- Нет. Планов всегда много.

- Всю серию говорим об удалениях. Нестеров, Плотников, Григоренко, Слепышев - это игроки олимпийской сборной, и если им давать столько возможностей, то они накажут.
- Все правильно вы горите. Это проблема, которую мы пытаемся исправить.

«УХОДИМ В ОТПУСК С ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ»

- Как вам игра? – вопрос Разину.
- Поздравляю «Динамо» с победой. Хорошая серия получилась. Мы уходим в отпуск с высоко поднятой головой. Если бы фортуна нам улыбнулась, мы бы прыгнули намного выше головы. Хотя и так сезон получился хороший. Ребятам спасибо, выложились по полной программе.

Сегодня начали не очень хорошо, тем более, после предыгровой разминки Няттинен почувствовал недомогание и не вышел на игру. Пришлось перестроиться. Пока вошли в игру - пропустили, а потом играли на равных. Обычно второй период мы позиционно проигрывали. В этой игре провели его хорошо, но не забили ни одного гола в большинстве, хотя моменты были. Везет тому, кто везет.

- Как и в пятом матче, ваша команда неудачно начала игру. Можно ли сказать, что это стало самым важным фактором, из-за которого вы проиграли?
- Пятую игру вы точно смотрели? Мы в начале 0:0 сыграли и проиграли в начале второго периода.

- Большинство было одним из главных козырей взашей команды в этой серии. Насколько травма Няттинена сказалась сегодня на игре в большинстве?
- Именно это бригада забила все восемь голов в серии. Конечно, когда человек, забивший четыре гола, выпадает из бригады большинства - это удар.

- Подведите итоги серии в целом. Вы чувствуете опустошение или есть гордость за ребят?
- Много эмоций, много что хочется сказать. Я повзрослел, помудрел, поэтому эмоции оставлю при себе. Есть чувство недосказанности. Проигрывать всегда больно и обидно. Но тому есть причины.

источник: «Советский спорт»
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