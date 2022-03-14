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Когда «большевики» ушли в подполье. «Северсталь» уступила «Динамо»

Нас ждет московское дерби «силовиков»
Когда «большевики» ушли в подполье. «Северсталь» уступила «Динамо»
14 марта 2022 23:05
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Седьмой матч серии должен был закончиться еще в первом периоде: бело-голубые вели 2:0 и перебросали гостей 18-4. Однако после перерыва «сталевары» нашли в себе силы вернуться в игру и были близки к камбэку. Но их подвели спецбригады.

Выбор вратаря динамовцами на решающий матч несколько удивил: сохранивший ворота на замке за половину шестой игры (3:2) Бочаров остался на лавке, а на лед вышел пропустивший три шайбы ветеран Еременко. Дважды обладатель Кубка Гагарина и MVP плей-офф (2012, 2013) действовал безупречно. Особенно в третьем периоде, когда гости навалились на его владения и готовы были затолкать шайбу в сетку с «мясом». Во второй 20-минутке Еременко устоял против психической атаки, получив удар по голове. Судьи Сергей Беляев и его тезка Юдаков почему-то проглотили свисток. При этом щедро выписывая штрафы хозяевам. Однако большинство у команды Андрея Разина в этот вечер «промолчало».

Динамовцы взяли на вооружение тактику ЦСКА Анатолия Тарасова, сминавшего соперников в первые пять минут. Ставка на блицкриг сработала: гол с подправления Игумнова надломил «сталеваров», костьми ложившимися под шайбу. А уж точный бросок в раздевалку Войнова должен был снять все вопросы о победителе. Не снял.

Со второго периода бело-голубые откатились назад и принялись сохранять весьма зыбкое преимущество. Им это удалось, но ценой потери множества нервных клеток. Которые, как известно, не восстанавливаются.

А серия с ЦСКА стартует уже скоро – в четверг. Хватит ли времени перевести дух и подготовиться к встрече с земляками-армейцами?

Сегодня на лед не вышел защитник–ветеран динамовцев Белов, его заменил гренадер Педан, получивший по лицу в первом и третьем матчах серии. Он в свою очередь не стал церемониться с соперником и схватил в конце второго игрового отрезка двойной малый штраф, поставив команду в затруднительное положение. На счастье хозяев череповецкие «большевики» ушли в подполье.

Шайба капитана «сталеваров» Морозова, заброшенная черенком клюшки на глазах его знаменитого однофамильца и президента КХЛ, вернула интригу. Которая оставалась живой до финальной сирены.

«Северстали» и ее наставнику Разину спасибо за сезон. А «Динамо» с его великолепным защитником Войновым, обошедшим в бомбардирской гонке плей-офф питерцев Гусева и Кузьменко, ждет дерби с ЦСКА. В 2019-м армейцы на пути к трофею взяли верх 4-2. Тогда бело-голубых тренировал мэтр Владимир Крикунов. А его сменщик Алексей Кудашов может похвастать положительным кубковым опытом в серии с красно-синим. Правда, на лавке «Локомотива»: в 2017-м железнодорожники заставили зачехлить клюшки победителей регулярного чемпионата в шести матчах (4-2). Рулевого проигравших отправили в отставку, а уже следующей осенью он сменил в Ярославле… Кудашова, скромно начавшего сезон. Такая вот история…

ТАБЛО

Динамо М – Северсталь – 2:1, счет в серии: 4-3

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ЦСКА (3) – Динамо М (4): 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта.

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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