Кравцов – клоун? Кто тогда, по мнению олимпийского чемпиона Нестерова, Шипачев, Семенов, Андерссон?

Вот что сказал маститый воспитанник челябинского хоккея о своем 22-летнем земляке:

- Ребята не хотят пробиваться в НХЛ? Ты возьми Кравцова, ты видел его? Сколько он раз уже вернулся из НХЛ, три? Они так цену набивают? Какую цену? Ты либо уезжаешь, либо нет. А то просто смотришь и как клоун какой-то.

Я когда уезжал в НХЛ в 20 лет, у меня был пункт о возвращении в КХЛ. Но я его просто вычеркнул. Мы посоветовались с отцом, он сказал, что это будет просто шаг назад и будет меня тяготить. Всегда будет шанс вернуться, к тому же здесь платят больше денег, чем в АХЛ.

Я как считаю: у тебя в НХЛ есть контракт, три года отработал, получилось – молодчик! Нет? Пожалуйста, возвращайся, тебе слова никто не скажет. А они начали: в первый год уехал, в середине вернулся, тут доиграл. Потом опять уехал. Его тут опять ждут. Я не понимаю клубы КХЛ, которые это поощряют. Уехал – все. Берите на его место молодого…

Как вам? Неплохо так ведущий защитник ЦСКА приложил экс-нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс»?

Я не буду занудствовать о прописных истинах вроде корпоративной солидарности и дружной хоккейной семьи. Но ведь сам же Нестеров далее красочно поведал, как мощно конфликтовал с тренерами в «Тампе» и «Монреале». Как ультимативно отказался посещать тренажерный зал, чем невероятно потряс капитана «молний» Стэмкоса, ставшего невольным свидетелем демарша. А еще Никита очень много удивлялся решениям менеджеров «Тампы», «Монреаля», «Калгари». Те, дескать, вечно его недооценивали, зажимали, не давали играть, раскрыться. Короче, никто в НХЛ так и не удосужился понять загадочную русскую душу.

Но тут сразу возникает вопрос: почему в «Тампе» все получилось у Сергачева, в «Монреале» - у Романова, в «Калгари» - у Задорова? Может, все-таки стоит для начала в себе покопаться, прежде чем сваливать личные неудачи на скверные обстоятельства и тупых тренеров-менеджеров?

Неужели Нестеров не в курсе, что в «Рейнджерс» перебор с талантливой молодежью, задрафтованной в первом раунде? Конечно, тренеры всегда предпочтут финна Какко (№2 драфта-2019) и канадца Лафреньера (№1 драфта-2020). Но разве Какко авансы отрабатывает? Близко нет! Однако его настойчиво тянут и тянут в основу. Выходить же в сдерживающих звеньях Кравцову попросту бессмысленно. Его ведь не за бей-беги-толкайся задрафтовали девятым в 2018 году!

Да и разве Виталий в клубе первый такой норовистый? Шведский центр Андерссон (№7 драфта-2017) вообще сбежал с Бродвея на родину без спроса, очевидно пересидев в девках, читай – четвертом звене. Ничего – перекантовался дома в ХВ-71, добился обмена в «Лос-Анджелес». Теперь 23-летний скандинав с переменным успехом пробивается в высший свет в «Кингз».

Понятно, что и Виталий крест на НХЛ не поставил. Я внимательно следил за его дебютом в «Рейнджерс». Сделал для себя вывод, что Кравцов для этого уровня еще элементарно не созрел, нужно обрасти мясом, слишком мягковат. На мой взгляд, вернулся в «Трактор» он правильно. Необходимо почувствовать себя лидером, делающим результат. Кубок Гагарина-2022 в этом смысле для Кравцова прекрасная школа и трамплин. Проявит себя в КХЛ, появится обоснованная надежда, что не стушуется и в НХЛ.

Какое, к слову, Нестерову дело до решений клубов КХЛ, которые возвращают своих воспитанников? Разве это плохо? Наоборот, здорово! В российских командах как-нибудь сами разберутся, кого брать. Почему-то сам именитый защитник после второй неудачной попытки покорить НХЛ вернулся в ЦСКА, а не в «Трактор». Есть ответ почему, Никита?

Еще в этом интервью Нестеров много рассуждал о причинах невнятной игры в Пекине капитана сборной Шипачева. Однако почему-то армеец не вспомнил, с каким скандалом и позором нынешний капитан «Динамо» свинтил из «Вегаса». Равно как ни словом не обмолвился о другом вице-чемпионе Олимпиады-2022 Семенове. А именно: почему Кирилл сейчас в «Авангарде», а не в «Торонто», с которым у нападающего контракт до конца нынешнего сезона?

Никита, Шипачев и Семенов – тоже клоуны?!