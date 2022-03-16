«Просто закрываю глаза и стреляю». Овечкин сделал это в 767-й раз. Кузи и Ови хватило двух секунд

Женя – молодец. Быстро исправился. В предыдущем туре он в Ванкувере зачем-то добил в сетку скользившую по ленточке шайбу после выстрела Ови, тем самым украв у Александра долгожданный гол. Хотя в глубине души уралец надеялся, что шайбу запишут все-таки на русского капитана, потому сразу и изъял снаряд из ворот. Типа на память. Поторопился!

Когда в Вашингтоне был понедельник 15 марта, все сработало как надо. Единственный, кто с этим не согласился, форвард «Айлендерс» Пажо. После проигранного вбрасывания канадец сразу напихал лайнсмену, дескать, тот вбросил шайбу, когда «островитянин» еще не поставил крюк клюшки на лед. Но на такие моменты тренерский челлендж пока не распространяется. А его в этот вечер команды брали дважды.

Запрос «Вашингтона» на атаку вратаря Ванечека при голе Нельсона (1:1) судьи, изучив видео, не удовлетворили и наложили на хозяев малый командный штраф за задержку игры, который поехал отбывать Овечкин. А вот «островитяне» не ошиблись, попросив арбитров сходить в кино. В конце второго периода рикошетом от Кузнецова шайба влетела в ворота Варламова. 2:1? Нет! На входе в зону гостей именно Кузи влез в стопроцентный офсайд.

Итак, ровно пять минут до конца третьего периода. На табло 2:2. Вбрасывание в правом круге зоны «Айлендерс». На точке – Кузнецов и Пажо. Евгений чисто выигрывает назад на Александра. Тот перекладывает шайбу с неудобной стороны крюка на удобную и мгновенно разряжает гаубицу. Снаряд задевает ногу защитника Мейфилда, затем руку Варламова и вонзается в ближний угол.

Вот как легко и просто забиваются эпохальные голы. На все про все русскому дуэту понадобились лишь две секунды!

- Я просто закрываю глаза и стреляю, - после матча раскрыл страшную тайну своей невероятной результативности москвич. - В предыдущих играх у меня были неплохие шансы. Не получилось. Но сейчас наконец-то Кузи выиграл вбрасывание прямо мне на клюшку. Забить Варли, старому доброму товарищу, тоже приятно.

Если кто забыл, Семен отыграл в «Вашингтоне» три сезона с 2008 по 2011 год. Со скамейки «Айлендерс» в глубине души, уверен, порадовался за динамовца и тренер Барри Троц. Ведь именно он четыре года назад привел «Кэпиталз» во главе с русским капитаном к единственной победе в Кубке Стэнли.

Тем временем все «столичные», включая запасного вратаря Самсонова, вывалили на лед поздравить Ови с грандиозным достижением. Вообще-то правилами подобное запрещено. Но в такой исторический день рефери не могли не сделать исключения.

Весь зал вскочил на ноги и почти каждый из 18 с половиной тысяч зрителей держал в руках телефон. Видео ополоумевшей от восторга арены и скачущей по льду команды Ови станет семейной реликвией каждого болельщика, которому посчастливилось 15 марта 2022 года своими глазами увидеть ЭТО!

Яромир Ягр, которого Овечкин в списке снайперов всех времен подвинул с третьей позиции на четвертую, отреагировал видеовесточкой из Чехии с фирменной улыбкой, подмигнув в конце фразы:

- Алекс, Великая восьмерка, поздравляю! Теперь ты стал лучшим европейским снайпером НХЛ. Но продолжай забивать и дальше. Потому что, как ты знаешь, я еще не завершил карьеру. Есть шанс, что я вернусь в НХЛ и начну погоню за тобой!

На что герой вечера резонно заметил:

- Да, для меня это большое событие. Но если бы Ярдо не вернулся в КХЛ, думаю, он был бы вторым, а может, и первым голеадором НХЛ. Но что есть, то есть. А я сейчас просто счастлив стать первым среди европейцев. Среди русских. Это захватывает дух. Спасибо ребятам и болельщикам. Потрясающую атмосферу для меня создали. Жаль, что мои дети, жена и родители этого не видели живьем, но они смотрели игру дома. Они счастливы так же, как я, и это самое главное.

Если кому интересно, «столичные» все-таки дожали гостей в серии буллитов – 4:3. Но отмечу самую важную и показательную деталь всего этого сумасшедшего понедельника.

Перед матчем на трибуне стадиона установили специальный счетчик голов Ови. Не электронный, а по типу настольного перекидного календаря. С тремя отдельными цифрами – 7, 6, 6.

Когда Александр забил тот самый гол, талисман «Вашингтона» белоголовый орлан Слепшот под номером 00 подошел к конструкции и поменял последнюю цифру на семерку. Слепшот, кстати, был представлен публике в 1995 году, когда Великой восьмерка еще не была даже в детской команде «Динамо». Но изобретатели маскота оказались настоящими провидцами. Ведь слепшот – это хоккейный термин, означающий резкий бросок или щелчок с минимальным замахом. Именно так Овечкин забил большинство из своих 767 голов, в том числе и сегодняшний.

К чему я все это говорю? Да просто хозяин клуба Тед Леонсис не дал бы добро на установку счетчика, если бы не был уверен, что никто и ничто не помешает Великой восьмерке отработать контракт до конца. А рассчитан он, как всем известно, до 2026 года. Так что у Александра Овечкина достаточно времени, чтобы догнать Горди Хоу (801 шайба), а затем Уэйна Гретцки (894).