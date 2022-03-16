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Разрушат ли «ястребы» «Кошкин дом»? В серии «Металлург» - «Авангард» многое зависит от Кошечкина

Если в четвертьфинале плей-офф Западной конференции в фокусе московское дерби, то на Востоке – серия «Магнитки» и «Авангарда». Лидера регулярного чемпионата и действующего обладателя Кубка Гагарина.
Разрушат ли «ястребы» «Кошкин дом»? В серии «Металлург» - «Авангард» многое зависит от Кошечкина
16 марта 2022 14:26
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Авангард»

Год назад эти соперники встречались во втором раунде плей-офф. Серия получилась интересная и поучительная. Верх взяла команда Боба Хартли, затратив на победу шесть матчей (4-2). Первая игра (в Балашихе) осталась за «сталеварами» - 5:2. Во второй «ястребы» взяли реванш в овертайме – 2:1. В Магнитогорске опять произошел обмен победами – 0:3 и 7:1.

Разгром 1:7 (забил даже «масочник» Данила Юров!) не заставил омичей свернуть с пути истинного. Больше они не уступали – 4:0 и 5:1.

В решающие моменты команда Ильи Воробьева не показала кубкового характера, не смогла найти аргументы против системной игры подопечных Хартли. Да и с игровой дисциплиной у «сталеваров» обнаружились проблемы. Чего только стоило глупейшее удаление Сергея Плотникова в матче номер шесть! Хозяевам пришлось заплатить дорогую цену.

Нынешняя «Магнитка» старается контролировать шайбу, ищет счастье у чужих ворот. А за тылы ответственен гренадер Василий Кошечкин. В конце апреля ему исполнится 39 лет. Он на три года моложе продолжающего феерить динамовца Александра Еременко.

После отъезда (правильнее сказать бегства) финна Юхо Олкинуоры, провалившего стартовый матч серии с «Барысом» (3:5), MVP плей-офф-2017 стал безоговорочным первым номером. На банке сидит опытный, фактурный, но крайне нестабильный Иван Налимов.

Олкинуора начинал сезон за здравие, но ближе к декабрю сдулся. Болельщики на «ЦСКА Арене» диву давались при виде его «бабочек» в матче с московскими армейцами. Завоевав в олимпийском Пекине золотую медаль (сидя на лавке), Олкинуора посчитал, что карьера удалась (он ведь еще и чемпион мира 2019 года, причем тоже в качестве запасного) и ретировался.

А Кошечкин олимпийскую паузу провел с большой пользой для собственного здоровья и дела команды – залечил травмированную спину и встретил плей-офф звоном щита. Более того, в его планах продолжить карьеру, а не вешать коньки, клюшку и ловушку на гвоздь по окончании этого сезона. Серия с «Авангардом» покажет, есть ли у ветерана порох в пороховницах.

Противоположные ворота будет защищать Шимон Грубец, названный КХЛ лучшим вратарем первого раунда плей-офф. В сборной Чехии на Олимпийских играх он не производил впечатления «стены», хотя и переиграл в очном противостоянии нашего Ивана Федотова (6:5). Но в системе Хартли Грубец восхищает «непробиваемостью». Посмотрим, сумеют ли подобрать ключи к его воротам креативные форварды «Магнитки».

Кстати, в обойме у Хартли осталось всего пять защитников с кубовым опытом. В серии с «Ак Барсом» выбыл белорус Кирилл Готовец, заставивший о себе громко говорить в прошлом плей-офф. Кем латать дыры? Не кем, а чем – еще более строгой игрой в обороне нападающих. Даже с неполной обоймой защитников «Авангард» обреченным отнюдь не выглядит. Отечественная история знает подвиги, совершенные в куда более сложных ситуациях. Финал плей-офф-2007 «Магнитка» заканчивала с тремя живыми защитниками. Их сил хватило, чтобы накрыть мощную атаку «Ак Барса» во главе с супертройкой Алексей Морозов – Сергей Зиновьев – Данис Зарипов. Чемпионами стал «Металлург» Валерия Белоусова (3-2).

Грядущая серия покажет, кому на пользу пошла рокировка центрфорвардов Николая Прохоркина (из Магнитогорска в Балашиху) и Дениса Зернова (из «Авангарда» в «Металлург»).

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Металлург» (1) – «Авангард» (7)

18 и 20 марта (оба - (Магнитогорск), 22 и 24 (оба – Балашиха), 26* (Магнитогорск), 28* (Балашиха), 30* (Магнитогорск)

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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