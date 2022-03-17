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Армия Федорова выиграла первое сражение, но не войну. ЦСКА добился победы над «Динамо»

Армейцы были активнее, боевитее, настойчивее. Но концовке третьего периода едва не растеряли перевес в две шайбы. У бело-голубых не в ударе оказались лидеры – Шипачев, Галиев, Рашевский.
Армия Федорова выиграла первое сражение, но не войну. ЦСКА добился победы над «Динамо»
17 марта 2022 22:04
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Соперники вряд ли могли чем-то удивить друг друга. Разве что «Динамо» накануне объявило о досрочном расторжении контрактов в форвардами-легионерами Эриком О'Деллом и Андре Петерссоном. Потерю шведа еще можно пережить – он блистал в форме бело-голубых в позапрошлом сезоне, выходя в тройке с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Яшкиным. Это звено должно было закуситься с Капризовым и Ко во втором круге плей-офф, но вето наложил ковид. Канадец же, бронзовый призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане, - ключевой игрок в бригаде большинства, мастер по работе на «точке», центр второго звена.

К этим бедам добавилась то ли болезнь, то ли травма шведского нападающего Антона Ведина, правого крайнего в ударной тройке Шипачева (слева позиции Станислава Галиева незыблемы). Пришлось перемещать туда Владислава Ефремова.

А канадца во второй «линии» заменил канадец Роб Клинкхаммер. Его мускулы и габариты очень нужны «Динамо». Особенно в большинстве.

Достали из «золотого запаса» гренадера Богдана Якимова. Пусть бегает-толкается в компании с 20-летним тезкой Тринеевым и «ракетой» Иваном Мурановым.

Немало удивил выбор гостями вратаря. Пост номер один доверили не герою серии с «Северсталью» Александру Еременко, а Ивану Бочарову. Говорят, он успешно противостоит ЦСКА. Как в первой половине легенда Владимир Мышкин (пока не получил 11 шайб в мартовском матче 1985 года – 1:11).

Армейцы победный состав в серии с «Локомотивом» не поменяли, а еще усилили – защитником-созидателем Дарреном Дицем. В их заявке оказалось восемь игроков обороны, включая юного Владимира Грудинина, который уже засветился в плей-офф КХЛ.

Да, по-прежнему не играет капитан красно-синих Сергей Андронов, пропустивший всю серию с Ярославлем. Он уже катается в общей группе, однако о сроках его возвращения пока судить рано.

В первом периоде соперники осторожничали, карауля ошибку. Заработав большинство, армейцы толком в зону не вошли. А счет открыли благодаря не только волшебному броску в девятку своего главного бомбардира в плей-офф Константина Окулова, но и безалаберности обороняющихся во главе с Шипачевым. Диву даешься, как они проворонили ворвавшегося на дальний пятачок самого опасного форварда красно-синих.

Гол добавил огня атакам ЦСКА, концовку периода подопечные Сергея Федорова провели в динамовской зоне. Активнее начали они и второй период, то и дело используя преимущество ближней скамейки.

Однако бело-голубые стали ловить несколько самоуверенных армейцев на контратаках. Выход «3 в 1» мог завершить Ефремов, но передачу ему отдали, как любит выражаться легенда Борис Майоров, баскетбольную – по воздуху.

А Шипачеву, в одиночестве вышедшему к воротам, помешал сравнять счет голкипер Иван Федотов. Динамовцы это сделали с третьей попытки. В чужой зоне застрял Диц, Тринеев бросил в прорыв Муранова, который распорядился шайбой мастерски: дал по тормозам, убрал защитника Джона Гилмора и нашел мчавшегося к воротам Якимова. С его броском в одно касание Федотов не справился. Автор ответного гола не играл в плей-офф более пяти лет. Не говоря о том, чтобы забивать в играх на выбывание.

В третьем периоде выстрелило экс-динамовское «ружье» - форвард Семен Панкратов пальнул точно в девятку. А капитан Антон Слепышев реабилитировался за глупое удаление и забил, как потом выяснилось, победный гол.

Армейцы, доминируя, ухитрились подарить болельщикам нервную концовку. Инертный Шипачев принял подарок Андрея Светлакова, потерявшего в своей зоне шайбу. Гости к тому моменту заменили вратаря полевым игроком.

Едва шайбу ввели в игру, как Никита Нестеров, пытаясь поразить пустые ворота, сделал проброс, обернувшийся заварушкой у владений Федотова.

ЦСКА сохранил победу. Но «Динамо» голом своего капитана перекинуло мостик на второй матч.

ТАБЛО

ЦСКА – «Динамо» М – 3:2.
Счет в серии: 1-0 (19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта)

«Трактор» - «Салават Юлаев» - 0:1.
Счет в серии: 0-1 (0:1, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта)

источник: «Советский спорт»
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