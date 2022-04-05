Вот это да! В Сент-Луисе русское шоу, а в Тампе – американское. У Гретцки нарисовался новый враг

«Койоты» замыкают сводную таблицу НХЛ, а потому давно уже думают о следующем сезоне. Вот и подтягивают молодняк из фарм-клуба. Просветов последний раз в основной команде отметился 14 января, когда его кинули под гусеницы мощнейшего «Колорадо». Однако 21-летний москвич не стушевался. Отразил 44 броска из 47, дотащил аутсайдера до серии буллитов, в которой «лавины» дожали-таки выскочек – 4:3. Это был его пятый матч за два сезона в НХЛ: во всех Иван потерпел поражения.

Не удалось ему завершить черную серию и сегодня в Сент-Луисе. «Аризона» играла два вечера подряд. Накануне в Чикаго дотянула до овертайма, в котором грохнула хозяев – 3:2. За подвигами чешского коллеги Веймелки, парировавшего 29 бросков, Просветов наблюдал со скамьи запасных.

Против «блюзменов» Ивана хватило лишь на первый период. Да и то дважды его спасала штанга, в том числе после замыкания в пустой угол Бучневича.

Во второй трети оборона гостей рассыпалась – 4:0 к 35-й минуте. Российские форварды не пощадили вратаря-соотечественника. Барбашев открыл счет. Его удвоил Тарасенко с подачи Бучневича, а затем сам Павел забросил рекордную для себя 24-ю шайбу в чемпионате. Под занавес еще раз ассистировал Тарасенко, которого признали первой звездой матча, а Бучневича – второй.

Однако главные события дня проходили все-таки в Тампе. В городе действующих чемпионов очередной голевой фейерверк устроил сверхновый охотник за вечным рекордом Гретцки. Меттьюз на пару с Марнером деклассировали победителей Кубка Стэнли двух последних сезонов: организовали четыре гола в ворота Василевского из шести – 2:6. Американец выбил четвертый хет-трик в нынешней регулярке, а также помог Марнеру поставить финальную точку.

С 54 шайбами Меттьюз повторил рекорд «Торонто», установленный в 1982 году Риком Вейвом. Но у «листьев» впереди аж 13 туров! С такой скорострельностью Остон и седьмой десяток может закрыть, о чем НХЛ мечтает уже 30 лет. Бретт Халл в 1992 году наколотил как раз 70 голешников. В XXI веке пока никто не забивал больше Овечкина – 65 шайб в чемпионате-2008. Это, к слову, высшее достижение для российских снайперов. У Павла Буре два сезона по 60 - в 1993 и 1994 годах в «Ванкувере».

При всем желании Великой восьмерке теперь не догнать 24-летнего стрелка из США – отрыв достиг 12 точных попаданий! Главное для Александра теперь – хотя бы до полтинника добраться. Сделать это в девятый раз за карьеру и сравняться с историческими рекордсменами Гретцки и Босси. Меттьюз, подчеркнем, отметку 50 покорил впервые.

А сейчас главное! Всего у форварда «Торонто» на сегодня 253 шайбы за шестилетнюю карьеру в НХЛ. Меттьюз, как и Овечкин, родился в сентябре. С разницей в 12 лет. Спрашивается, сколько голов к 25 годам наштамповал в «Вашингтоне» Александр? 269! То есть уроженец Калифорнии идет примерно в темпе москвича.

Вот только хватит ли Остону здоровья, чтобы потягаться хотя бы с Бреттом Халлом? Тем не менее заявку на штурм Пика-894 имени Гретцки принимаем!