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- Невероятно, абсолютно невероятно! – орал американский телекомментатор. Нет, не о 773-м голе Ови

«Вашингтон» дома одолел действующих чемпионов из Тампы – 4:3. Овечкин забросил 43-ю в сезоне и 773-ю в карьере шайбу, 21-м в истории НХЛ набрал 1400 очков, но волшебником вечера стал другой русский.
- Невероятно, абсолютно невероятно! – орал американский телекомментатор. Нет, не о 773-м голе Ови
07 апреля 2022 09:01
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Середина первого периода. «Кэпиталз» ведут 2:1. В зоне атаки неожиданно теряет шайбу бодигард Овечкина Уилсон. Кучеров с Пойнтом вываливаются на одного защитника. Канадец возвращает шайбу Никите на пустой угол, тот с двух метров лупит вроде как наверняка и… попадает в штангу! Шайба взмывает вверх, Кучеров ловит ее рукой, возвращает на пятак, откуда Палат добивает снаряд в сетку.

2:2? Нет. Судья сразу отменяет взятие ворот, назначает вбрасывание у синей линии хозяев, делая характерное движение правой рукой. Ну да, Никита сделал пас рукой. Перевести шайбу в ворота ему не позволил Орлов, надежно заблокировав клюшку.

Но что это? Американские телевизионщики смотрят повтор и вместе со мной не верят свои глазам!

- Это невероятно, абсолютно невероятно! – восхищается эксперт, разглядев, что «столичных» спасла не штанга, а «гитара» Самсонова. Да-да, в последний момент Илья, уже упав на лед, успел выставить клюшку, в которую и угодил Кучеров!

Совершенно немыслимое спасение магнитогорца, которое станет хайлайтом апреля, если не всего сезона! Тем самым Самсонов реабилитировался за гол, пропущенный от того же Кучерова двумя минутами ранее. Там, наоборот, Илью подвела клюшка. Выронил ее из рук, «гитара» лежала прямо у линии вратарской площади, однако поднять ее так и не сумел. После ошибки шведа Ларссона, не выбросившего шайбу из зоны, Кучеров расстрелял ворота «Вашингтона» с дальнего пятака.

Так счет стал 2:1, но не стал 2:2.

Ну а затем за дело взялся Овечкин. Кузнецов выиграл вбрасывание у владений Самсонова, Карлсон вывел шайбу в среднюю зону, отдал Великой восьмерке, а дальше тот все сделал сам. Со второй попытки вколотил снаряд в ближнюю девятку. Василевский даже шелохнуться не успел.

Это было 3 (1+2) очко американского защитника. За шесть секунд до сирены он оформил дубль. Но арена рано радовалась. Джон Купер взял челлендж и не прогадал: повтор четко показал офсайд на входе в зону у Бекстрема. А залез во «вне игры»… Карлсон!

Однако в конце второго периода Джон все-таки своего добился. В большинстве с кистей положил шайбу в дальний угол, а помог защитнику это сделать наш вездесущий Александр. Так в один вечер москвич закрыл 14-ю сотню очков в НХЛ и открыл 15-ю – 1401 (773+628). Чтобы войти в топ-20 бомбардиров всех времен и опередить Дейла Хаверчука, осталось набрать восемь баллов.

Подвиг Самсонова, отразившего в целом 25 из 28 бросков чемпионов, не впечатлил жюри. В трио звезд матча Илью не включили. Первую получил Карлсон, вторую – Ови, а третью… Не Кучеров или Кузнецов, сделавший две передачи, а неприметный американец Колтон: за три минуты до финальной сирены с подачи Сергачева он сократил отставание до минимума – 4:3. Кучеров на флажке мог выбить дубль, обыгрывал, отдавал, но партнеры не поддержали. У Никиты лучшая результативная серия в чемпионате – в шести турах 11 (3+8) очков.

Тем не менее «Тампа» терпит третье поражение подряд и опускается на Востоке на шестое место. «Вашингтон» после двух жестоких домашних оплеух от «Каролины» (1:6) и «Миннесоты» (1:5) добыл важнейшие два очка и закрепился на кубковой границе. «Айлендерс» отстают уже на 13 баллов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
- Невероятно, абсолютно невероятно! – орал американский телекомментатор. Нет, не о 773-м голе Ови
- Невероятно, абсолютно невероятно! – орал американский телекомментатор. Нет, не о 773-м голе Ови
«Вашингтон» дома одолел действующих чемпионов из Тампы – 4:3. Овечкин забросил 43-ю в сезоне и 773-ю в карьере шайбу, 21-м в истории НХЛ набрал 1400 очков, но волшебником вечера стал другой русский.
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