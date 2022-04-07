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И снова ГОЛдобин! Шайба Николая Голдобина принесла «Металлургу» победу в Челябинске

Уступая ко второму перерыву 0:1, «Магнитка» переломила ход третьего матча финала Восточной конференции, дважды поразила ворота «Трактора» и вышла вперед в серии (2-1).
И снова ГОЛдобин! Шайба Николая Голдобина принесла «Металлургу» победу в Челябинске
07 апреля 2022 20:30
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Репортаж о втором матче серии, завершимся победой «Трактора» 6:4, вышел в «Советском спорте» с заголовком «Кошечкин устал?». Как то ни было, равноценной замены двукратному обладателю Кубка Гагарина и MVP плей-офф-2017 у главного тренера «сталеваров» Ильи Воробьева нет. Третью встречу (первую в Челябинске) начал и завершил 39-летний ветеран.

Нельзя утверждать, что хозяева поставили перед ним неразрешимые проблемы. Единственная шайба влетела в ворота гостей с ювелирного подправления Никиты Тертышного с дальнего пятачка после наброса от синей линии защитника Лоуренса Пилута. Конечно, должен был забивать и снимать вопросы о победителе Виталий Кравцов в третьем периоде, когда «черные» лидировали и всеми силами охраняли минимальный перевес. А в первом – Владимир Ткачев, который с паса Кравцова запустил шайбу во вратарские щитки.

После второго перерыва гости прибавили и как-то легко к середине 20-минутки дважды поразили ворота Романа Вилла. Сначала чех не справился с дальним щелчком защитника Ярослава Хабарова, вовсе не снайпера. А вскоре шедевром побаловал болельщиков Николай Голдобин, оформлявший хет-трик в Балашихе. Он если забивает, то изысканно. Похвалы заслуживает бендийная передача свечкой через три линии оборонца Григория Дронова. Брэнден Лайпсик решительно пошел на подбор, а защитник Альберт Яруллин (герой матча номер два) почему-то глубоко откатился назад, хотя мог сыграть в шайбу или в соперника. Не у дел остался и другой защитник хозяев Артем Блажиевский, которого овладевший шайбой Голдобин словно не заметил - обкатил и с нескольких метров неотразимо бросил в дальний нижний угол.

До конца основного времени оставалось целых десять минут. За две с копейками до сирены челябинцы сняли вратаря, но серьезных угроз владениям Кошечкина не создали. Креатив и мастерство восторжествовали! Автор победного гола вырвался в лидеры бомбардирской гонки плей-офф. Год назад ее выиграл московский армеец Константин Окулов. Ныне же он в серии со СКА пока не забивал, но все-таки отметился волшебной передачей в падении Никите Нестерову, сравнявшему вчера счет.

Завтра в Москве четвертая встреча армейской серии. Многое будет зависеть от вратарей. Сильно удивлюсь, если в стартовом составе выйдет Александр Самонов. У шведа Ларса Юханссона пондус (простите за это шведское словечко) на порядок выше. Успеют ли восстановиться от полученных травм ведущий защитник питерцев Микко Лехтонен и духовитый форвард москвичей Сергей Плотников? Ответы на эти вопросы соперники держат в секрете.

ТАБЛО

«Трактор» – «Металлург» – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Тертышный – Хабаров, Голдобин.

Счет в серии: 1-2 (2:3, 6:4, 1:2, 9 апреля, 11, 13*, 15*). *Если потребуется.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Западная конференция

8 апреля, пятница

19:30 ЦСКА – СКА

Счет в серии: 2-1 (3:1, 1:2, 6:2)

источник: «Советский спорт»
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