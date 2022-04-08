Армия Ротенберга перегруппировала силы и взял реванш. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

Питерцы лишились ведущего защитника Микко Лехтонена – а это ключевая фигура бригады большинства. Вест третий период предыдущего матча гости играли с пятью оборонцами, выпустив седьмого, Данилу Пыленкова, только в самой концовке, да и то на пару смен.

Сегодня из резерва был поднят габаритный домосед Никита Камалов. Да и вообще гости изрядно перелопатили звенья. Вспомнили о Евгении Тимкине, своем бывшем капитане, герое седьмого матча финала-2016. Шесть лет назад именно его дубль помог «Магнитке» одержать победу (3:1) и завоевать Кубок Гагарина.

А еще раньше, в 2012-м, Тимкин в форме «Витязя» забил волшебный гол ЦСКА (в Чехове), признанный самым красивым в регулярном чемпионате. Не у дел он тогда оставил защитника Игоря Ожиганова, а теперь они одноклубники.

Именно Ожиганов распечатал сегодня ворота Ивана Федотова. Михаил Воровьев выиграл у Андрея Светлакова вбрасывание, отбросил шайбу Никите Гусеву, а тот нашел подключившегося по правому флангу Ожиганова. Попытка блокировать бросок с весьма острого угла Класом Дальбеком лишь дезориентировала вратаря-олимпийца. А чуть раньше Федотов выиграл ближний бой у убежавшего в отрыв защитника Мэта Робинсона, который ушел от капитана хозяев Антона Слепышева.

Через пару минут проснулся капитан СКА Антон Бурдасов, на широкой амплитуде обкативший оборонца Владислава Провольнева и с добивания отправивший шайбу в сетку.

Едва шайбу вбросили в центре поля, удаление схватил Александр Попов, и Воробьев в третий раз огорчил хозяев, завершив комбинацию броском из центра зоны. По примеру Слепышева, реализовавшего численное преимущество в прошлом матче. 0:3 – это солидное преимущество в противостоянии равных соперников. Тем более когда доминанта гостей просматривалась невооруженным глазом.

А тут еще в штрафной бокс отправился олимпиец Павел Карнаухов. На этот раз большинство гостей промолчало. Впрочем, и спецбригады хозяев работали с нулевым КПД.

Однако в середине второго периода москвичи поймали соперников на контратаке. Юркий и быстрый Михаил Абрамов, откликнулся на длинный пас Никиты Нестерова, развернулся и с места убежал от защитника. Успев бережно уложить шайбу в домик Ларса. 1:3. Подопечные Сергея Федорова впервые в серии распечатали ворота во второй 20-минтке. До этого они неизменно уступали всухую: 0:1, 0:2 и 0:1.

За полторы минуты до сирены на перерыв в штрафной бокс присел Лео Комаров, но столичные большевики в этот вечер не были в ударе. Зато не утолил голевой голод Максим Соркин, автор первой шайбы в серии и дубля в предыдущем матче. В начале третьего игрового отрезка он ногой подправил шайбу, наброшенную от синей линии Андреем Светлаковым, в сетку. 2:3. Перелом? Главный тренер СКА Роман Ротенберг, обжегшись в матче №3, не стад медлить с тайм-аутом. Пауза пошла его команде на пользу. Без особых приключений она довела матч до виктории. А Захар Бардаков еще раньше мог снять вопросы о победителе, если бы перехитри Федотова, выйди с ним один на один.

Лишь единожды у владений Юханссона едва не расплавился лед, однако Попов не сумел выковырнуть шайбу из-под вратарских щитков. Судьи Роман Гофман и Сергей Беляев в третьем периоде проглотили свисток, отказавшись выписать малый штраф гренадеру Степану Фальковскому, который с помощью длиннющей клюшки не пустил к шайбе Сергея Плотникова. К слову, с этим олимпийцем все в порядке. Если не считать синяка под глазом, который поставил ему в прошлом матче Гусев.

Серия переезжает в Санкт-Петербург, чтобы во вторник вернуться в Москву. Равновесие 2-2 в армейских финалах Запада установилось во второй раз. И в обоих случаях (в 2018-м и 2019-м) общую победу праздновал ЦСКА. Как то будет сейчас?

ТАБЛО

ЦСКА – СКА – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0).

Голы: Абрамов, Соркин – Ожиганов, Бурдасов, Воробьев.

Счет в серии: 2-2 (3:1, 1:2, 6:2, 2:3, 10 апреля, 12*, 14*).

*Если потребуется.