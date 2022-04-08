Сергей Федоров: После второй пропущенной шайбы мыслей о тайм-ауте не было

- Как вам игра? – вопрос Федорову.

- Могли сыграть по-другому, пропустили ненужные голы. Не хватило концентрации внимания и времени Парни старались, но этого оказалось мало.

- На протяжении четырех матчей СКА переигрывает ЦСКА во вторых периодах. Почему?

- Насчет всей серии мне сложно судить. Но отрезками по пять – семь минут, второй периода нам не совсем удается. Не знаю, какая психология у ребят, когда играем начало второго периода. Придется сделать выводы и высказать пожелания, чтобы играли в наш хоккей.

- Андронова нет вторую игру. Почему?

- Сложно вернуться после такого перерыва. Травма у него была серьезная, лечение долгое. После первой игры надо было сделать паузу, чтобы он восстановился. Плей-офф - это интенсивный процесс. Без ритма сложно быть в тонусе и сразу войти. Поэтому третью игру мы выиграли, и не стали ничего менять. Следующие двенадцать часов будут интересными.

- Сегодня состав СКА был непредсказуемым. Насколько сопернику удалось вас удивить?

- По составу больших сюрпризов не было. В плане технико-тактических моментов, я говорю об опасных моментах, СКА надо отдать должное. Они созидали и использовали те места на площадке, где у нас должна была быть какая-то оборона. Они сумели угрожать воротам, и забить важные голы. Мы играли не совсем обычно. Всем хочется побеждать. Начинать надо от тех обязанностей, которые и составляют смену или всю игру. Тогда волнение уходит, и ты просто работаешь.

- При счете 0:2 и вбрасывания, ваш игрок через три секунды нарушил правило. Были мысли о тайм-ауте после второй пропущенной шайбы?

- Нет. Мы выпрямили игру. Стали не так часто защищаться. Это была оплошность, а не тенденция. Без ошибок не обойтись. Только в конце применили тайм-аут, когда реально надо было что-то поменять.

- Почему была беззубая игра в большинстве?

- Не получается, мягко говоря. Ребята мастеровитые, но наше большинство мало что показало.

- Гигоренко, Слепышев, Плотников, Карнаухов играют не на своем уровне. Почему?

- Временами они неплохо смотрятся, но этого мало. Они это понимают. Мы не раз с ними об этом разговаривали. Они должны давать себе отчет, как долго будут играть не на своем уровне.

- Плотников после травмы лица был в не своей тарелке?

- Мне тоже показалось, что ему было тяжеловато. Я не врач, но болевой синдром и нервная система были задействованы. Было сложно войти в матч. Он старался. Но у него очень опасная травма в районе глаза.

- Не было мысли заменить его на Андронова?

- Не знаю, сможет ли Сергей сыграть с краю. Он давно там не играл. Мысли такой не было.

- В плей-офф цель оправдывает средства или поведение Комарова в конце приемлемо, если СКА пройдет дальше?

- На персоналиях сложно останавливаться. Это приемлемый спортивный способ чтобы вывести соперника из себя. Такое часто применяется в Северной Америке.

- Североамериканская лига активно с этим борется.

- Вы затрагиваете судейскую тему. Есть профессионалы, которые за это отвечают.

- Показалось, что со второго матча в Питере команда видится не совсем управляемой. Половину первого периода сегодня играли, но потом отдали инициативу. Может ротацию провести?

- В следующие двенадцать часов я приму ваши пожелания. Неуправляемая команда – это слишком сложное слово. Показали разный уровень хоккея, в каждом периоде. Но это то, на что мы сейчас способны.

- С каким настроением поедете в Питер?

-Завтра посмотрим на ребят. У нас опытная команда, многие прошли огонь и воду. Отдохнем и постараемся доработать психологию, успокоить ребят и вернуться в то русло, когда мы показывали достойный хоккей, приносящий результат.

«МЫ МОЖЕМ ИГРАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ»

- Ваш комментарий по игре, - вопрос Ротенбергу.

- Сегодня сыграли в умный хоккей, ребята выполнили установку. Была высокая самоотдача, реализовали моменты. Мы можем играть еще лучше и нам есть, над чем работать.

Фото: ХК СКА

- Составом на игру вы удивили всех. Вы говорили, что хоккей, к которому стремитесь - это пазл из знаний и опыта. Насколько это было продемонстрировано командой?

- В любой игре нет сценария. Надо быть готовым к любому развитию событий. Изменения в составе и корректировки – это большой опыт нашего тренерского штаба и всей команды. Мы дружно работаем.

- Рады, что команда подарила вам не галстук на день рождения?

- Однозначно. Спасибо команде, и тем, кто внес вклад в победу. Надо двигаться вперед. Работать еще лучше и брать следующую игру.

- Психологическое преимущество теперь на стороне СКА?

- Каждая игра – отдельная история. Мы пообщаемся, подумаем, как улучшить игру, произведем работу над ошибками. Можем играть еще лучше.

- Понятно, что на кону финал кубка Гагарина и идет мужская борьба. Не считаете, что в концовке Комаров все-таки перешел грань и начал делать некрасивые вещи?

- Все работают на команду. Каждый вносит свой вклад. Если говорить о наших игроках, каждый стремится сделать все для победы. Все должно идти на пользу команде. Это борьба. Надо забить как можно больше и выигрывать единоборства. Нужна железная оборона и реализация своих моментов.

- В третьем период у СКА было преимущество в счете. Вы пропустили, и сразу же взяли тайм-аут. Почему сразу его взяли?

- Нам преподнесли хороший урок. Мы учимся, развиваемся. Сегодня сдали экзамен.

- После перерыва вернулся в состав Тимкин, который очень хорош при игре в спец бригадах, но на меньшинство он не выходил в первом периоде. Почему?

- В СКА в этом сезоне он ни разу не играл в спец бригадах, но может сыграть в следующем матче.

- Чем можно объяснить три гола за три минуты, которые перевернули игру?

- Это хороший настрой и работа на победу. Хорошая реализация голевых моментов. Но надо играть шестьдесят минут. Дома будем делать акцент на реализации моментов. Нам есть к чему стремиться.

- Имеете в виду выход Бардакова один в ноль?

- Да. Надо сыграть неординарно, похитрее, чтобы забить. Надо закрывать вратаря соперника, потому что он хорошо играет.

- Не удивило, как Робинсон убежал от Слепышева?

- Удивило, что он не забил. Надо реализовывать свои моменты.