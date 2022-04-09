Бизнес по-русски: за один гол в западном финале ЦСКА платит четырем топ-форвардам 250 миллионов

Если помните, текст после фиаско СКА в заключительной трети матча №3 вышел под заголовком: «Есть ли у СКА тренер? Пропустить в плей-офф 6 голов в третьем периоде – приговор любому специалисту». Теперь этот вопрос впору переадресовать ЦСКА.

Нет, я не о трех шайбах петербуржцев в течение трех минут в начале второго периода, предопределивших исход поединка. Хотя к кому тут вопросы, как не к главному тренеру москвичей. Я о реакции Федорова на совершенно очевидный вопрос, ответ на который известен даже мне – бескомпромиссному правдорубу, борцу за чистоту и славу отечественного хоккея, которого КХЛ за активную жизненную позицию четвертый год лишает аккредитации. А потому на хоккей я попадаю по большим праздникам.

Тем не менее еще 24 марта я знал, в чем фишка и сила СКА. После победы в «Мегаспорте» в овертайме над «Спартаком» - 2:1 невские армейцы в микст-зоне объяснили:

- Мы всегда делаем упор на второй период. Стараемся по максимуму использовать ближнюю лавку к зоне атаки. Потому играем агрессивный форчекинг, делаем наложения и подавляем противника свежими силами.

Красно-белым в тот вечер гости именно так и забили: сразу после первого перерыва и в овертайме затерроризировали москвичей в их зоне, не давали поднять головы, постоянно накрывали, переводили шайбу на пятак и давили, давили, давили. И додавили.

В западном финале бойцы Ротенберга продолжили в том же духе - и опять результат налицо. СКА выиграл вторые периоды во всех четырех матчах – 1:0, 2:0, 1:0, 3:1.

В это невозможно поверить, но сей факт стал для Федорова откровением! Сужу по ответу Сергея Викторовича на пресс-конференции после пятничного поражения - 2:3.

- На протяжении всей серии СКА переигрывает нас во вторых периодах? Насчет всей серии мне сложно судить. Не фокусируюсь на этом моменте. Да, отрезками в пять – семь минут нам второй период не совсем удается. Не знаю, какая психология у ребят, когда играем начало второго периода. Придется повнимательнее посмотреть этот момент. Сделать определенные выводы и внести коррективы. Чтобы играли в наш хоккей, который показываем в остальные 53 минуты…

Постарался привести цитату предельно точно. Ибо эти слова звучат как саморазоблачение. Свидетельствуют о проваленной подготовке к битве с питерским олигархом. Тут что не предложение, то лютый перл, что лично меня потрясло неимоверно.

Что значит «не фокусируюсь на этом моменте»? А на чем же фокусируется штаб ЦСКА? Неужели Федоров только после четвертой игры серии, да и то с помощью наводящего вопроса корреспондента на пресс-конференции узнал, в чем коронка СКА? Неужели никто, кроме «Советского спорта», не заметил, что в регулярном чемпионате в трех матчах ЦСКА не выиграл у петербуржцев ни одного второго периода? Хотя в Парке легенд дважды взял верх – 4:0 и 3:1, однако в обоих случаях вторая треть увенчалась нулевой ничьей. Зато на своем льду СКА добыл викторию в дополнительное время - 3:2 как раз благодаря ближней скамейке – 2:0 во втором периоде и соответственно 1:0 в овертайме.

А как понимать вот это: «Не знаю, какая психология у ребят, когда играем начало второго периода». Извините, а кто тут тренер? Если вы не знаете, как вы вообще собираетесь завоевывать что-то серьезное? На авось, что ли…

«Придется повнимательнее посмотреть этот момент». Вот-вот: давно пора! Но неужели в ЦСКА никто не ведал о главном козыре оппонентов до старта западного финала? Ведь, повторяю, игроки СКА об этом открыто говорили в «Мегаспорте» еще 24 марта. Своими ушами слышал! На будущее: если что, обращайтесь, в следующий раз проинформирую.

Далее Сергей Викторович заочно прокомментировал бухгалтерию «Советского спорта», вынесенную в заголовок. Поясню: по неофициальной информации, среди форвардов красно-синих больше всех зарабатывают Слепышев (75 млн рублей за сезон), Григоренко (70), Окулов (60). Добавим к ним вице-чемпиона пекинской Олимпиады-2022 Плотникова с 45 миллионами. За четыре игры серии со СКА совместными усилиями они сподобились аж на одну заброшенную шайбу - Слепышев. Плюс Григоренко и Окулов отметились результативной передачей.

Итого: три очка за 250 миллионов рублей. Или один балл за 83,33 миллиона! Причем все добыты в одной игре – первой в Москве. Той, где ЦСКА победил 6:2 и, скорее всего, справился бы и без этого гола с двумя передачами.

Для сравнения: 21-летний Соркин в этих четырех матчах забил четыре гола, а 41-летний Попов – три. При этом ветеран трудится за минимальную сезонную зарплату в три миллиона рублей, а оклад юного нападающего и вовсе неизвестен. Ибо эти смешные деньги в его возрасте при расчете потолка зарплат не учитываются.

- Временами наши лидеры неплохо смотрятся, но этого мало, - комментирует Федоров ничтожную отдачу от четырех форвардов ценой 250 миллионов. – Они это прекрасно понимают. Мы не раз с ними разговаривали. И по душам – тоже. Ребята взрослые. Должны все-таки отдавать себе отчет, кто кого куда тянет. И как долго они будут играть не на своем уровне…

Выдержка и дипломатичность Сергея Викторовича заслуживают уважения. Но ведь по огромному опыту НХЛ он отлично знает, что с такой позорной игрой записных вожаков в плей-офф ловить нечего!

Как тут не вспомнить недавние триумфы в Кубке Стэнли «Вашингтона» и «Тампы». Именно самые высокооплачиваемые делали результат: Овечкин и Кузнецов - в «Кэпиталз», Василевский, Кучеров, Пойнт - в «Лайтнинг». Ови и Пойнт становились лучшими снайперами плей-офф, а Кузя с Кучем набирали больше всех очков. Причем обе «молнии» сделали это дважды.

Но ничего: в западном финале Кубка Гагарина установилось равенство – 2-2. Все начинается заново. Только теперь серия продлится до двух побед. Штаб ЦСКА, надеюсь, теперь в курсе, когда ждать от противника засады и подвоха. Осталось просто перестроиться.

Как это сделали в СКА. В той заметке, о которой упомянул вначале, «Советский спорт» подвесил вопрос:

- Ну почему гости не взяли тайм-аут при счете 3:2 в пользу ЦСКА?

В том первом московском матче промедление тренеров – они тормознули игру, только пропустив четвертую шайбу, обернулось тем, что спустя 79 секунд СКА горел уже безнадежно – 2:5.

Роман Ротенберг, видимо, изучил нашу публикацию. На сей раз попросил тридцатисекундную паузу сразу после того, как ЦСКА сократил разрыв до минимума – 2:3. То есть при том же счете, но теперь в пользу петербуржцев.

- Нам в третьей игре преподнесли хороший урок. Мы, как прилежные ученики, учимся. Постоянно развиваемся. Сегодня сдали экзамен. Дальше готовимся к следующему экзамену.

Да, Роман Борисович, подтверждаю: экзамен в пятницу вы сдали на «отлично»!