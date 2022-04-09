«Островитянин» Сорокин и «дикарь» Капризов возглавили погоню за Овечкиным и его «Вашингтоном»

«Айлендерс» все-таки не сдаются! Пусть их от «Вашингтона», занимающего на Востоке пограничное восьмое кубковое место, отделяют 11 очков за 12 туров до финиша регулярки. В Роли «островитяне» сумели вырвать два очка у второй команды конференции – 1:2. Причем «Каролина», сняв вратаря, сравняла счет за 57 секунд до конца третьего периода. Однако ньюйоркцы не пали духом: спустя 42 секунды снова вышли вперед и викторию уже не упустили.

Очередной шедевральный матч выдал Илья Сорокин, признанный третьей звездой. А ведь из-за травмы он не играл с 27 марта! Несмотря на то, что «Айлендерс» в общей таблице лиги находятся аж на 20-й позиции, по проценту отраженных бросков сибиряк уступает только другому олимпийскому чемпиону Пхенчхана «рейнджеру» Игорю Шестеркину – 92,7% против 93,5%.

Двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский тем временем по победам (34) вплотную приблизился к лидеру лиги Андрею Василевскому. «Флорида» Боба умудрилась по обыкновению сыграть в догонялки даже с безнадежными аутсайдерами из «Баффало». До середины матча скромные гости лидировали 3:1. Тут-то южане наконец пробудились и закинули три шайбы подряд – 4:3.

Есть 50-я виктория «пантер» в сезоне, а клубный рекорд поднят до 106 очков команды и 103 (26+77) Джонатана Юбердо. Канадец уже на втором месте в списке бомбардиров, отставая от Макдэвида на пять баллов.

Действующие чемпионы в поединке с «Бостоном» дотянули до овертайма во многом благодаря третьей звезде матча Василевскому, отразившему 35 бросков. Вновь промолчали все вожаки «Тампы» от Стэмкоса, Кучерова и Пойнта до Хедмана с Сергачевым. Более того, Кучеров и Пойнт схватили по «минус 2» за полезность. Никита при этом прямой виновник пропущенных голов. В первом случае не подобрал скользившую рядом шайбу. В овертайме, переиграв смену, вовсе выключился из борьбы, оставив Хедмана и Пойнта на пятаке против троих бостонцев. Василевского просто расстреляли - 1:2.

В Сент-Луисе, как всегда, феерили наши форварды. Только все к этому настолько привыкли, что никого из россиян в трио звезд не включили.

Бучневич открыл счет на пятой минуте. Это 25-я шайба Павла в чемпионате. Улучшил личный рекорд и Капризов – 41-й гол Кирилл забил с пятака, получив идеальный пас из-за ворот от… Микколы, финского защитника «Блюз». Автор золотой шайбы Пхенчхана уже в двух шагах от самого Овечкина! Так «дикие» повели 2:1, а затем и 3:1. Хозяева благодаря голевой передаче Барбашева восстановили равновесие в середине третьего периода. В овертайме Тарасенко вывел на пустой угол Томаса, а тот не промахнулся – 4:3.

«Сент-Луис» догнал «Миннесоту» в таблице дивизиона Центр - по 92 очка. Вполне возможно, что две эти русские команды сойдутся в первом раунде плей-офф.