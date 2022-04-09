Разобрали на запчасти! «Магнитка» угостила «Трактор» теннисной баранкой

Уступив позавчера сначала инициативу, а следом и победу, «Трактор» вышел на второй домашний матч полный решимости сравнять счет в серии. Вернулся в состав тот, кого ждали с особым нетерпением, - центрфорварда ударного звена Лукаша Седлака, которого в предыдущей серии расколол капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

Возвращение чеха челябинцам не помогло. Его фирменного физического присутствия не ощущалось.

В первом периоде гости всего 7 раз «отмерили» - попали в створ, при этом трижды огорчали вратаря Романа Вилла. 0:3 – гандикап солидный. А ведь хозяева могли открыть счет, когда Виталий Кравцов вышел один на один с Василием Кошечкиным, но угодил в штангу.

«Сталевары» забивали как-то легко. Первую шайбу Денис Зернов отправил в пустой угол после выверенного до сантиметров прострела Максима Карпова, игравшего за «Трактор» в финале-2013 против московского «Динамо».

Следом герой предыдущего матча Николай Голдобин промчался по флангу и выстрелил точно в дальнюю девятку. А перед сиреной на перерыв «трактористы» открыли перед канадцем Брендэном Лайпсиком зеленую улицу и даже ковровую дорожку расстелили.

Во второй 20-минутке Филипп Майе реализовал численное преимущество, замкнув штангу после еще одного прострела Карпова. Контратака в большинстве – почему нет?

В заключительной трети швед Линус Виделль и Лайпсик оформили ту самую теннисную баранку. Последний гол канадец забивал после выигранного юным Данилой Юровым за воротами единоборства, юниор буквально выгрыз шайбу у защитника Евгения Кулика и переадресовал ее на пятачок. Однако балл за передачу ему почему-то не записали. Неплохо бы компетентным людям в КХЛ восстановить справедливость!

После шестого гола произошла замена вратаря. Но не челябинского – про Вилла тренеры «Трактора», похожу, забыли, как и про сидевшего на банке герой плей-офф-2018 Эмиля Гарипова, завоевавшего с «Ак Барсом» Кубок Гагарина. Нет, досрочно уехал на лавку Кошечкин. Его сменщик Иван Налимов сохранил «сухарь», который не будет записан ни ему, ни ветерану.

В понедельник серия продолжится и, возможно, завершиться в Магнитогорске. А завтра в Санкт-Петербурге пятая серия армейского финала Запада. После победы в пятницу в Москве (3:2) СКА вернул преимущество своего поля. Впрочем, непримиримые соперники доказали, что и в гостях чувствуют себя как дома.

ТАБЛО

«Трактор» - «Металлург» - 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Голы: Зернов, Голдобин, Майе, Лайпсик (2), Виделль

Счет в серии: 1-3 (2:3, 6:4, 1:2, 0:6, 11 апреля, 13*).

*Если потребуется.