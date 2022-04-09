ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Штраф две минуты или два года?

На любительском хоккейном турнире в Белоруссии Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу.
Штраф две минуты или два года?
09 апреля 2022 19:38
автор: Ярослав Николаев
автор фото: Телеграм-канал «Пул первого»

Шел обычный любительский хоккейный турнир. С одной важной поправкой – в нем принимал участие белорусский лидер, поэтому турнир показывали по ТВ, на нем хватало высокопоставленных зрителей. И о невысоком качестве хоккея тут никто не говорил – не принято. И вот тут-то, непосредственно в прямом эфире случилось непоправимое.

Как иронизирует популярный телеграм-канал «Мутко против», «совершено самое страшное нарушение правил»: один из хоккеистов ударил клюшкой по лицу Александра Лукашенко.

Источник: Телеграм-канал «Пул первого»

По скрину, да и по видеотрансляции понять сложновато, был ли злой умысел или нет. Скорее всего, нет. Но тут, как говорится, компетентные органы разберутся.

Лукашенко сразу же согнулся пополам, прозвучал судейский свисток. Камера бесстрастно фиксировала, как заклеивают лицо пластырем, и как героически Лукашенко принимает эти муки.

На фото видно – последствия во всех смыслах налицо.

«На настроении Первого происшествие никак не отразилось!» – рапортуют приближенные к белорусскому лидеру местные СМИ.

«Теперь главное, чтобы пара минут штрафа не превратилась в пару лет», – грустно иронизирует блогер.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Штраф две минуты или два года?
Штраф две минуты или два года?
На любительском хоккейном турнире в Белоруссии Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу.
09.04.2022 19:38
Хоккей
автор: Ярослав Николаев
Разобрали на запчасти! «Магнитка» угостила «Трактор» теннисной баранкой
Разобрали на запчасти! «Магнитка» угостила «Трактор» теннисной баранкой
Четвертый матч финала Восточной конференции завершился теннисным разгромом «Трактора» (0:6). «Металлург» поразил фантастическим процентом реализации бросков, Вернется ли серия в Челябинск?
09.04.2022 18:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Островитянин» Сорокин и «дикарь» Капризов возглавили погоню за Овечкиным и его «Вашингтоном»
«Островитянин» Сорокин и «дикарь» Капризов возглавили погоню за Овечкиным и его «Вашингтоном»
В пяти матчах дня на виду были российские вратари. А вот наши полевые игроки напомнили о себе только в триллере в Сент-Луисе, где «блюзмены» одолели «Миннесоту» в овертайме – 4:3.
09.04.2022 11:48
Хоккей
автор: Виталий Славин
Бизнес по-русски: за один гол в западном финале ЦСКА платит четырем топ-форвардам 250 миллионов
Бизнес по-русски: за один гол в западном финале ЦСКА платит четырем топ-форвардам 250 миллионов
Забавной получилась пресс-конференция после второго матча в Москве западного финала. «Советскому спорту» заочно ответил тренер победителей Роман Ротенберг, а затем его коллега из ЦСКА Сергей Федоров предвосхитил тему этой заметки
09.04.2022 08:17
Хоккей
автор: Виталий Славин
Сергей Федоров: После второй пропущенной шайбы мыслей о тайм-ауте не было
Сергей Федоров: После второй пропущенной шайбы мыслей о тайм-ауте не было
После четвертого матча плей-офф КХЛ ЦСКА – СКА (2:3) главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, что его команде не хватало концентрации и времени, а его коллега Роман Ротенберг отметил, что москвичи преподнесли хороший урок его команде.
08.04.2022 23:11
Хоккей
автор: Юлия Григорьевская
Армия Ротенберга перегруппировала силы и взяла реванш. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА
Армия Ротенберга перегруппировала силы и взяла реванш. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА
Гости, отбив стартовый натиск москвичей, перехватили инициативу и благодаря трем голам за три минуты второго периода одержали архиважную победу (2:3). Серия, теперь до двух викторий, продолжится в воскресенье.
08.04.2022 22:11
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
И снова ГОЛдобин! Шайба Николая Голдобина принесла «Металлургу» победу в Челябинске
И снова ГОЛдобин! Шайба Николая Голдобина принесла «Металлургу» победу в Челябинске
Уступая ко второму перерыву 0:1, «Магнитка» переломила ход третьего матча финала Восточной конференции, дважды поразила ворота «Трактора» и вышла вперед в серии (2-1).
07.04.2022 20:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
- Невероятно, абсолютно невероятно! – орал американский телекомментатор. Нет, не о 773-м голе Ови
- Невероятно, абсолютно невероятно! – орал американский телекомментатор. Нет, не о 773-м голе Ови
«Вашингтон» дома одолел действующих чемпионов из Тампы – 4:3. Овечкин забросил 43-ю в сезоне и 773-ю в карьере шайбу, 21-м в истории НХЛ набрал 1400 очков, но волшебником вечера стал другой русский.
07.04.2022 09:01
Хоккей
автор: Виталий Славин
Есть ли у СКА тренер? Пропустить в плей-офф 6 голов в третьем периоде – приговор любому специалисту
Есть ли у СКА тренер? Пропустить в плей-офф 6 голов в третьем периоде – приговор любому специалисту
Где тонко – там обязательно порвется. СКА в западном финале умудрился в Москве за девять минут отдать ЦСКА выигранный матч, пропустив из-за детских ошибок три гола за 79 секунд.
07.04.2022 08:16
Хоккей
автор: Виталий Славин
Московский переворот. ЦСКА выиграл, забив шесть голов в третьем периоде
Московский переворот. ЦСКА выиграл, забив шесть голов в третьем периоде
Московский переворот. ЦСКА выиграл, забив шесть голов в третьем периоде Сорок минут СКА доминировал, вел 2:0. Однако курьезная шайба Максима Соркина послужила искрой, которая разожгла пламя у ворот гостей. Забив шесть голов подряд, хозяева вырвали победу 6:2 и вышли вперед в серии 2-1.
06.04.2022 22:06
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Языджи хочет остаться в России, следим за курсом рубля». Бабаев — о ситуации в ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после поражения команды от «Химок» в 24-м туре РПЛ (2:4) ответил на вопросы журналистов.
«Трактор» совсем заглох. Как «Магнитка» устроила погром в Челябинске
В четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина «Трактор» всухую проиграл «Металлургу» (0:6) и уступает в серии 1-3.
Избиение самурая! Как Головкин нокаутировал Мурату и забрал третий пояс
В главном поединке боксерского вечера в Саитаме Геннадий Головкин из Казахстана досрочно победил японца Риото Мурату и стал чемпионом мира в среднем весе по трем версиям.
Гол «по блату» — и еще три в ворота Акинфеева! Как «Химки» впервые в истории победили ЦСКА
Один из аутсайдеров чемпионата в Подмосковье нанес сенсационное поражение армейцам (4:2), выбив их из золотой гонки.
Головкин сделает уверенный шаг навстречу Альваресу. Расклад и лучшие ставки на бой в Саитаме
9 апреля в японской Саитаме пройдет объединительный поединок в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и хозяином ринга Риото Муратой.
«Все сложится, как обычно у Питера в Грозном — будет ничья 1:1». Ловчев — о матче «Ахмат» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в матче 24-го тура РПЛ (9 апреля, 19:30).
У нашего Петра нет иного выхода — надо побеждать досрочно! Расклады на бой Ян — Стерлинг и UFC 273
В ночь на 10 апреля в Джексонвилле состоится долгожданный турнир UFC 273, в рамках которого россиянин Петр Ян проведет реванш против американца Алджамейна Стерлинга. «Плеймейкер» разбирает шансы участников этого и другого боев предстоящего вечера ММА.
В двух шайбах от маэстро Овечкина! Как Капризов разменял пятый десяток голов в чемпионате НХЛ (видео)
В выездном матче НХЛ с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ) лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 41-ю шайбу в сезоне-2021/22.
«0:6 в третьем периоде стали хорошим уроком». Ротенберг — о победе-реванше над ЦСКА
В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА петербургские армейцы одержали победу (3:2) и сравняли счет в противостоянии (2-2). Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов.
Теперь Ротенберг вовремя взял тайм-аут — и вот результат! Как СКА сравнял счет в полуфинале против ЦСКА
Четвертый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ принес питерским армейцам выездную победу над столичными одноклубниками - 3:2.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика