Штраф две минуты или два года?

Шел обычный любительский хоккейный турнир. С одной важной поправкой – в нем принимал участие белорусский лидер, поэтому турнир показывали по ТВ, на нем хватало высокопоставленных зрителей. И о невысоком качестве хоккея тут никто не говорил – не принято. И вот тут-то, непосредственно в прямом эфире случилось непоправимое.

Как иронизирует популярный телеграм-канал «Мутко против», «совершено самое страшное нарушение правил»: один из хоккеистов ударил клюшкой по лицу Александра Лукашенко.

Источник: Телеграм-канал «Пул первого»

По скрину, да и по видеотрансляции понять сложновато, был ли злой умысел или нет. Скорее всего, нет. Но тут, как говорится, компетентные органы разберутся.

Лукашенко сразу же согнулся пополам, прозвучал судейский свисток. Камера бесстрастно фиксировала, как заклеивают лицо пластырем, и как героически Лукашенко принимает эти муки.

На фото видно – последствия во всех смыслах налицо.

«На настроении Первого происшествие никак не отразилось!» – рапортуют приближенные к белорусскому лидеру местные СМИ.

«Теперь главное, чтобы пара минут штрафа не превратилась в пару лет», – грустно иронизирует блогер.