«Советский спор»: Овечкин выбьет полтинник, потому что в «Вашингтоне» все заточено под него

Да, на десятый «Морис Ришар Трофи» Великая восьмерка вряд ли сможет замахнуться, после того как Остон Меттьюз дублем в ворота «Монреаля» довел лицевой счет до 58 шайб. Но положить в цель шесть снарядов за 11 матчей хотя бы из того же пресловутого офиса №8 – почему нет?

Убежден, капитан «Кэпиталз» присоединился бы к двум канадцам, по девять раз забросившим 50+ шайб, еще два года назад, когда вместе с Пастрняком в девятый раз взял приз лучшему снайперу. Ови тогда остановился на отметке 48. Но только потому, что НХЛ из-за вспышки ковида тормознула регулярный чемпионат 12 марта и впоследствии так и не возобновила, сразу перейдя к плей-офф. Так у «Вашингтона» пандемия украла целых 13 матчей!

Интересно, что в возрасте 36+ пока никто не достигал самой престижной снайперской высоты. Рекорд тут принадлежит Теему Селянне – 48 голов в 82 матчах за «Анахайм» в 2007 году. После этого в активе Финской вспышки лишь один полный сезон. Тем не менее воспитанник Бориса Майорова отыграл в НХЛ еще семь лет и наколотил 144 шайбы! Более того, под занавес карьеры Селянне в 43 года потряс хоккейный мир на Олимпиаде-2014 в Сочи, где заслуженно удостоился MVP турнира.

Что такое 144 гола? Этого вполне достаточно, чтобы не просто достать, а с запасом обойти Гретки, от Пика-894 которого Александра теперь отделяют всего 120 точных попаданий. Отрыв будет еще меньше 30 апреля, когда «Кэпиталз» матчем с «Рейнджерс» закроют регулярку.

Почему я уверен, что Овечкин доберется до полтинника? Исходя в целом из его 17-летней карьеры в НХЛ. Он всегда так раскладывал силы по сезону, что именно к плей-офф выходил на пик формы. Могли быть спады зимой и в начале весны, но затем Ови регулярно набирал обороты.

Обратите внимание, в нынешнем чемпионате после 1 марта в 16 турах кумир столицы США откатал всухую лишь пять матчей. Спрашивается, с какой стати Алекс должен изменить себе в кульминационный отрезок регулярки?

Тем более что в «Кэпиталз» все заточено под русского капитана. Очередной его рекорд – это слава, почет и уважение всей франшизе. И гордость для болельщиков, а интересы потребителей в любом бизнесе превыше всего. Потому владелец клуба Тед Леонсис, подписав минувшим летом с Овечкиным пятилетней контракт на 47,5 млн долларов, сразу заявил: «Мы сделаем для Алекса все от нас зависящее, чтобы он побил рекорд Гретцки».