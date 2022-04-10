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Светлаков отправил СКА в светлое будущее? Удаление автора дубля позволило хозяевам вырвать победу

Питерские армейцы дважды отыгрывались, но в конце третьего периода вырвали победу (3:2). Теперь СКА – фаворит в серии. Оправится ли ЦСКА от нокдауна? Во вторник могут определиться участники финала Кубка Гагарина.
Светлаков отправил СКА в светлое будущее? Удаление автора дубля позволило хозяевам вырвать победу
10 апреля 2022 20:28
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

Москвичи вернули в состав своего капитана Сергея Андронова, пропустившего обе встречи на «ЦСКА Арене». Причем он вышел в первом звене – с Антоном Слепышевым и Сергеем Плотниковым. Много пропустивший кэп планку не уронил, по обыкновению был силен на точке.

Гости активно начали и открыли счет после размашистой трехходовки Владислав Провольнев – Александр Попов – Андрей Светлаков. Вратарь Ларс Юханссон напрасно выкатился навстречу бросавшему, тот сделал паузу и отправил шайбу в ближнюю девятку.

Хозяева оправились благодаря удалению Класа Дальбека. Забегая вперед, отмечу: шведский защитник провел матч с помарками, которые дорого обошлись команде Сергея Федорова.

Судьи (особенно Раводин) мало что прощали москвичам, закрывая глаза на пиджаки и паровозики хозяев. На последней минуте перед перерывом, когда Дальбек уже покинул штрафной бокс, Александр Волков забил «свояка» - так хоккеисты называют гол рикошетом от вратаря. Конечно, обладателю Кубка Стэнли в составе «Тампы» респект за дерзкое решение, но как безграмотно дважды действовал защитник гостей Даррен Диц. Сначала он позволил Волкову отдать передачу на пятачок Владиславу Цецюре, а потом не воспрепятствовал добиванию из-за ворот. Возможно, казахстанцу помешал правый хват клюшки. Удивили не столько недоработки в обороне, сколько появление Дица в бригаде меньшинства. Это явно не его хлеб.

К слову, в третьем периоде, когда судьи подарили москвичам численное преимущество, Федоров почему в бригаде большинства выпустил Дальбека, а не Никиту Нестерова или того же Дица. Швед едва не привез гол, бросив в ноги обороняющимся. Гостям повезло, что у мобильного Захара Бардлакова хромает завершающий бросок. Тем же недугом страдает и его бывший и нынешний одноклубник Данила Моисеев. Но последний все-таки выкопал гол под носом Федотова. На излете второго периода, который ЦСКА не проиграл впервые в серии.

После перерыва гости подолгу возили хозяев по их зоне, накладывали на уставшую пятерку свежие силы и заслуженно вышли вперед. Константин Окулов, Богдан Киселевич и Светлаков в три хода доставили шайбу в сетку Юханссона.

Хозяева ощетинились, и тут начал чудить защитник Владислав Провольнев, совершив две потери у своих ворот. И как Никита Гусев не наказал голом?

Это сделал Моисеев, которому ассистировал гренадер Степан Фальковский. Белорусский оборонец (рост 205 см) просчитал намерения Дальбека, решившего выбросить шайбу не по борту, а через центр. После перехвата перчаткой шайба была доставлена на пятачок и запорхнула в сетку по витиеватой траектории. Судья Раводин развел руки в стороны, не засчитав взятие ворот. Однако после затяжного «киносеанса» изменил первоначальное решение – гол! Как было объявлено по стадиону, смотрели удар по шайбе ногой форвардом хозяев.

Те могли еще до перерывы выйти вперед, но не воспользовались удалением Провольнева, заехавшего клюшкой в лицо быстроногому Цецюре.

Третий период мог остаться за Армией Федорова. Если бы Максим Соркин бросил с кистей на пару сантиметров ниже – шайба сотрясла крестовину. Вскоре один на один с Ларсом убежал Слепышев, заставив вспомнить олимпийский гол шведам, а также нереализованный буллит в матче №3. Москвич начал рубить «котлетки», но вратарь был начеку и закрыл ворота щитками.

Уму непостижимо, как Юханссон черенком клюшки парировал шайбу после уантаймера Окулова (отметим и участников комбинации Михаила Григоренко и Светлакова). Третий период стал бенефисом шведского вратаря!

Забей лучших бомбардир прошлогоднего плей-офф, быть Светлакову героем матча №5. Но за две с копейками минуты до сирены автор дубля в средней зон подножкой свалил на лед изрядно уставшего и битого-перебитого Бардакова. Судьи немедленно зажгли удаление. Хотя до этого просто закрывали глаза на грязь (о чем ваш покорный слуга уже упомянул).

Хозяева в спецбригаде выпустили не Микко Лехтонена, а Оскара Фантенберга, изрядно напарившего в третьем матче-камбэке (6:2 с 0:2). Его могучий щелчок принес СКА победу. Шайба просвистела над ловушкой Федотова.

Впервые в этой серии одна команда отпраздновала две виктории подряд. Год назад в финале с «Авангардом» (2-4) подопечные Игоря Никитина проиграли четвертый, пятый и шестой матчи, ни разу не поразив ворота «ястребов» в двух последних.

СКА едет в Москву с решимостью вернуться домой финалистом. Федорову же предстоит вдохнуть новые силы в свою команду. Особенно в лидеров – Слепышева, Григоренко, Карнаухова, да и Окулова.

Питерцы впервые в полуфинале с ЦСКА повели 3-2.

ТАБЛО

СКА – ЦСКА – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Волков, Моисеев, Фантенберг – Светлаков (2).

Счет в серии: 3-2 (1:3, 2:1, 2:6, 3:2, 3:2, 12 апреля, 14*). *Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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