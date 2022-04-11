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Хозяин «Вашингтона» вправил мозги тренеру. Овечкин ответил 45-м голом в сезоне и 775-м в карьере

«Кэпиталз» на своем льду одолели «Бостон» - 4:2. Русский капитан забросил девятую в сезоне шайбу в пустые ворота, причем на сей раз за две секунды до финальной сирены. Это 12-й сезон Ови с 45+ голами – рекорд НХЛ на века!
Хозяин «Вашингтона» вправил мозги тренеру. Овечкин ответил 45-м голом в сезоне и 775-м в карьере
11 апреля 2022 14:39
автор: Виталий Славин
автор фото: Национальная хоккейная лига

В это сложно поверить, но за всю более чем столетнюю историю НХЛ только десять игроков имеют в активе минимум шесть сезонов с 45+ шайбами. У Великой восьмерки таких подвигов 12. В 17 сезонах. Феноменальная стабильность!

Вот эти десять героев:

1. Александр Овечкин – 12 сезонов с 45+ голами;
2. Уэйн Гретцки – 9;
3. Майк Босси – 9;
4. Марсель Дионн – 8;
5. Марио Лемье – 8;
6. Фил Эспозито – 6;
7. Стив Айзерман – 6;
8. Люк Робитайл – 6;
9. Ги Лафлер – 6;
10. Мишель Гуле – 6.

«Вашингтон» играл второй день подряд. Накануне «столичные» в Питтсбурге раскатали местных «пингвинов» - 6:3. Хотя до предпоследней минуты держался минимальный счет 4:3. В эти финальные три минуты на площадке и за ее пределами случилось самое интересное.

57:21. Защитника гостей Фехервары удаляют на две минуты.

57:51. Малкин в большинстве от синей линии лупит в перекладину ворот Самсонова.

58:08. Хозяева меняют Джарри на шестого полевого игрока.

58:19. Бодигард Овечкина Уилсон клюшкой откровенно рубит Малкину по рукам. Джино скрючивается от боли, падает. Однако судьи не решаются оставить «столичных» втроем. Шайбу подхватывает Кузнецов и из своей зоны поражает пустые ворота.

58:19. «Питтсбург» берет тайм-аут, при этом Джарри в рамку не возвращают.

59:21. Фехервары покидает штрафной бокс.

59:33. Фехервары принимает пас от Уилсона и заводит шайбу в пустые ворота. Занавес!

По ходу этой трехминутки телекамера несколько раз выхватила на лавке довольного Овечкина – с одной стороны. С другой – в его глазах читалось недоумение: почему в пустые ворота забивают они, а не я? Я тоже так могу: по открытой рамке точно не промахнусь!

Александра можно понять: это невероятно, но последний раз Питер Лавиолетт выпустил лучшего снайпера современности на 55-й минуте. Ови откатал 86 секунд – с 54:15 по 55:41. Больше на льду он не появлялся. Вот это и возмутило армию почитателей Великой восьмерки.

Да, в меньшинстве их любимец не играет. Но при счете 5:3, вбрасывании в центре поля и пустых воротах «пингвинов» Овечкина ведь вполне можно было выпустить! И тогда Алекс, а не Фехервары, получил бы шанс расстрелять незащищенную рамку хозяев. Тем самым оформить дубль и еще в субботу забросить ту самую 45-ю шайбу в чемпионате.

Поговаривают, что недовольство болельщиков дошло до самого Теда Леонсиса. Владелец «Вашингтона», как правило, не пропускает ни одного домашнего матча своей команды, но на выезды у босса элементарно нет времени.

Выводы последовали незамедлительно. Если в Питтсбурге в третьем периоде Овечкин не отыграл даже пяти минут, то на следующий день в столице США москвич находился на льду в заключительной трети более восьми с половиной минут! В том числе в самый хлебный отрезок, когда «Бостон» снял голкипера.

За пять секунд до конца Кузнецов мог забивать сам. Но отпасовал капитану, чтоб Александр завел шайбу в пустые ворота. В 48-й раз в карьере. Больше таких голов только у Гретцки.

Вот топ-10 умельцев поражать пустые ворота:

1. Уэйн Гретцки – 56;
2. Александр Овечкин – 48;
3. Мариан Госса – 40;
4. Марио Лемье – 33;
5. Джером Игинла – 32;
6. Эрик Стаал – 31;
7. Брэд Маршан – 30;
8. Джо Торнтон – 29:
9. Павел Буре – 28;
10. Брайан Тротье – 28…
12. Сидни Кросби – 27…
15. Теему Селянне – 26…
17. Марк Мессье – 25…
20. Евгений Малкин – 23;
21. Илья Ковальчук – 23.

источник: «Советский спорт»
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Хозяин «Вашингтона» вправил мозги тренеру. Овечкин ответил 45-м голом в сезоне и 775-м в карьере
«Кэпиталз» на своем льду одолели «Бостон» - 4:2. Русский капитан забросил девятую в сезоне шайбу в пустые ворота, причем на сей раз за две секунды до финальной сирены. Это 12-й сезон Ови с 45+ голами – рекорд НХЛ на века!
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