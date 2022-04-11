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«Трактор» расплавили за 15 секунд до сирены. «Металлург» – в финале Кубка Гагарина

Уральское дерби в финале Восточной конференции оставило чувства недосказанности. Опытный кубковый боец, «Магнитка», оказалась значительно сильнее амбициозной команды из Челябинска. Судьбу пятого матча и всей серии решил гол-парашют защитника «сталеваров» Григория Дронова за 15 секунд до конца третьего периода
«Трактор» расплавили за 15 секунд до сирены. «Металлург» – в финале Кубка Гагарина
11 апреля 2022 20:09
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Трактор»

Дважды победив в Челябинске, команда Ильи Воробьева сделала заявку на общую победу. Пятый матч прошел в осторожной борьбе. Соперники выжидали ошибки. Первую допустили гости: шведский защитник-созидатель Лоуренс Пилут углубился в чужую зону, потерял шайбу. Ярослав Хабаров моментально переправил ее на ход экс-«трактористу» Максиму Карпову, который выкатился к воротам Романа Вилла и изящно переиграл чешского олимпийца.

До перерыва голкипер гостей взял локальный реванш у Карпова, блином отразив шайбу, летевшую в пустой угол.

А во втором периоде челябинцы восстановили равновесие. Отличился Виталий Кравцов, причем в несвойственном для себе ключе – раскопав гол на ближнем пятачке. Если бы «рейнджер», вернувшийся в «Трактор» на правах аренды, забил бы Василию Кошечкину, выйдя с ним один на один, никто бы не удивился. Но в предыдущем матче Виталий в подобной ситуации попал в штангу. Открой он счет, возможно, хозяева не получили бы теннисную баранку (0:6).

Фото: ХК «Трактор»

После ответного гола гости опять перешли к выжидательной тактике. Ничего не показав даже в большинстве. Более того, когда в штрафной бокс отправился олимпиец Андрей Чибисов, «трактористы» пропустили контратаку «2 в 1». Денис Зернов после изящной подкидки Карпова бросал в пустые ворота, но заставил звенеть перекладину.

Не могли похвастать подопечные Анвара Гатиятулина и дисциплиной, хватая глупые удаления. И зачем лежащему в чужой зоне Вячеславу Основину за несколько секунд до сирены на перерыв надо было хватать шайбу перчаткой? За это время даже такой метеор как Брендэн Лайпсик не успел бы добежать… нет, не до канадской границы, а до ворот Вилла. В третьем периоде защитник Артем Блажиевский решил засадить клюшкой в номер статичному Архипу Неколенко и получил штраф.

Хозяева тоже отвечали на любезности любезностями. Павел Акользин за воротами гостей выбил клюшку из рук Ника Бэйлена и оставил свою команду в меньшинстве. Но «большевики» челябинцев в этот вечере не были в ударе. Проблем Кошечкину они не доставили.

Фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Еще раньше вопрос о победителе мог снять все тот же Лайпсик, но отправил шайбу точно в ловушку Вилла, успевшего выбросить свободную руку в сторону. Но не отбросить ее.

На переполненных трибунах воцарился штиль. Все приготовились к овертайму, возможно, затяжному. С этим не согласился защитник Григорий Дронов, который из-за травмы лица вышел в сетке-решетке, как безусый юниор. Даже просидевший всю игру на лавку юниор Данила Юров после незавершенного в Канаде МЧМ-2022 сменил полную маску на визер. Легкий наброс на ворота принес хозяевам успех. Шайба угодила во вратаря и свечкой опустилась за ленточкой. Чибисов был начеку и готов был добить ее в сетку, если б та вздумала притормозить.

Так растаяли надежды «Трактора» на трофей. Команде из Челябинска явно не хватило выразительности в атаке. Возможно, дали о себе знать потери в серии с «Салаватом Юлаевом» форвардов Седлака и снайпера Пулккинена. Чех еще в четвертом матче вернулся на лед, финна же привезли в Магнитогорск, но на игру не заявили.

Итак, «Магнитка» - в финале, где сразится с армейцами. Какими? Можем узнать уже завтра, если СКА одержит победу в шестом матче финала Западной конференции.

ТАБЛО

«Металлург» (1) – «Трактор» (2) – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Карпов, Дронов – Кравцов

Счет в серии: 4-1 (3:2, 4:6, 2:1, 6:0, 2:1).

источник: «Советский спорт»
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«Трактор» расплавили за 15 секунд до сирены. «Металлург» – в финале Кубка Гагарина
«Трактор» расплавили за 15 секунд до сирены. «Металлург» – в финале Кубка Гагарина
Уральское дерби в финале Восточной конференции оставило чувства недосказанности. Опытный кубковый боец, «Магнитка», оказалась значительно сильнее амбициозной команды из Челябинска. Судьбу пятого матча и всей серии решил гол-парашют защитника «сталеваров» Григория Дронова за 15 секунд до конца третьего периода
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