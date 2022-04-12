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Малкин сжигает в «Питтсбурге» мосты? Решающий отрезок сезона – без самого дорогого игрока клуба

Департамент безопасности НХЛ после специального заседания с участием самого провинившегося дисквалифицировал Евгения Малкина за двойной фол на защитнике «Нэшвилла» Боровецки в матче 10 апреля (3:2 ОТ).
Малкин сжигает в «Питтсбурге» мосты? Решающий отрезок сезона – без самого дорогого игрока клуба
12 апреля 2022 13:51
автор: Виталий Славин
автор фото: Национальная хоккейная лига

Что тогда произошло? Да в принципе рядовая заварушка, таких эпизодов в игре - десятки. Вот только магнитогорец, увы, повел себя совершенно неадекватно.

Во-первых, время второго периода уже истекло. Ну пообнимались слегка – и разъехались: чего делить-то после сирены?

Но нет! Малкин рубящим ударом сверху вниз выбил у оппонента клюшку из рук. Тот не успел даже возмутиться, поднять краги, как Джино врезал обезоруженному канадцу черенком в зубы! Классический шлагбаум, самый отвратительный, какой только может быть. Ведь жертва просто не имела никакой возможности защититься! Хлынула кровь, Боровецки вынужден был завершить матч.

Судьи выписали защитнику «Нэшвилла» малый штраф за удар клюшкой, а центрфорварду «Питтсбурга» двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Как оправдывался на комиссии Евгений? Соперник, дескать, спровоцировал его и выступил зачинщиком инцидента. Это так. Все начал Боровецки. Он не дал проехать мимо россиянину. Схватил его за руку, потянул на себя. Заставил согнуться, а потом еще тычком сзади попытался перчаткой скинуть шлем у нападающего.

Но все это, как говорил великий Владимир Маслаченко, маленькие футбольный хитрости. Хоккейные - в нашем случае. Выводить ведущих игроков противника из себя, задевать и задирать их в надежде тупо разменяться на скамье штрафников – целая хоккейная наука. И профессия – Лео Комаров не даст соврать.

Разумеется, действия Боровецки я ни в коем разе не оправдываю, но они близко не заслуживали столь жестокого – даже кровожадного! - ответа. Что департамент безопасности НХЛ в своем вердикте и зафиксировал:

- Это не тот случай, когда Малкин поднимает клюшку, защищаясь рефлекторно. Мы в лиге считаем действия Евгения агрессивными. В объяснении Малкин заявил, что Боровецки выступил зачинщиком инцидента. Но игроки не освобождаются от ответственности за нарушение правил из-за поступков оппонентов. Просто нет никакого оправдания тому, чтобы игрок умышленно и с такой силой действовал в подобной манере.

НХЛ переквалифицировала «высоко поднятую клюшку» в «удар клюшкой», напомнила, что ранее Малкин уже трижды получал дисквалификации постфактум. Потому как рецидивиста отстранила на четыре матча чемпионата с удержанием из зарплаты 190 тысяч долларов, которые пойдут в фонд экстренной помощи хоккеистам.

Самый высокооплачиваемый игрок «пингвинов» - напомню, у Джино 9,5 млн долларов в год, а у капитана Кросби лишь 8,7 млн – выбыл в самый неподходящий момент. Уралец пропустит половину оставшихся матчей команды. А ведь «Вашингтон» по потерянным очкам уже догнал «Питтсбург», который по итогам регулярки может оказаться на Востоке на последней – восьмой кубковой позиции со всеми вытекающими. Малкин между тем отсутствовал почти полсезона из-за летней операции на ноге. Второй на том же колене! И вот он снова вне игры.

В кулуарах поговаривают, что неадекватное поведение Евгения вызвано затянувшейся неопределенностью с его будущим в «Питтсбурге», где он провел всю карьеру. Сам форвард неоднократно заявлял, что хочет остаться в клубе. Однако в ответ – тишина. Восьмилетний контракт на 76 млн долларов истекает этим летом. Оттого уралец и нервничает.

Как бы там ни было, но Женя этим странным поступком только усугубил свое положение. Тем более из 31 полевого игрока «пингвинов» у него сейчас худшая полезность – «минус 11» в 37 матчах?! У Кросби, к примеру, «плюс 13», у Летанга – «плюс 14».

Малкину теперь ничего не остается, кроме как первым из россиян в четвертый раз выиграть Кубок Стэнли!

источник: «Советский спорт»
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Малкин сжигает в «Питтсбурге» мосты? Решающий отрезок сезона – без самого дорогого игрока клуба
Департамент безопасности НХЛ после специального заседания с участием самого провинившегося дисквалифицировал Евгения Малкина за двойной фол на защитнике «Нэшвилла» Боровецки в матче 10 апреля (3:2 ОТ).
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