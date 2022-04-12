«Седая борода» Овечкин. Как финский комментатор обошелся в трансляции без имени и фамилии форварда

СВОИ САНКЦИИ

Во время матча НХЛ между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» финский комментатор Теро Кайнулайнен отказался упоминать фамилию капитана гостей, российского нападающего Александра Овечкина. Если все вводят свои санкции против России, то финский журналист решил не отставать и создал собственный список, где под номером один значился Александр Овечкин. Не сам, конечно, а его имя и фамилия – это они ведь не могли употребляться во время матча, где Овечкин, кстати, забросил свою 45-ю шайбу в сезоне.

«ПОЙДИ ЗАЙМИСЬ ЛЕСОМ»

В России отреагировали довольно бурно.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал финского коллегу «дураком»:

- Он просто непрофессионал. Если отказываешься произнести его фамилию, то уволься с работы, другие придут и будут произносить, нет никаких проблем. Я считаю, что работодатель должен дать по шее финскому комментатору и уволить его, потому что он не уважает зрителя и свою работу. В принципе, он дурак, – сказал Губерниев.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию так:

- Любой комментатор приходит в профессию для того, чтобы рассказывать нюансы соревнования, рассказывать о спортсмене. Если он по каким-то причинам – политическим, расовым – не может комментировать матч, тогда я посоветую ему уволиться и найти спокойную работу. В Финляндии, например, отличный лес. Им сейчас надо заниматься и развивать свою промышленность.

- Это обычная русофобия, - высказалась спортсменка-депутат Светлана Журова.

«Я ПРЕУСПЕЛ»

Сам же комментатор доволен: «Я преуспел в своем испытании», – написал он в соцсетях.

Когда россиянин отмечался результативными действиями, Кайнулайнен называл его «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс», «восьмёрка» и «седая борода». По его словам, зрителям «зашёл» такой репортаж.