ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Седая борода» Овечкин. Как финский комментатор обошелся в трансляции без имени и фамилии форварда

Финский телекомментатор наложил свои собственные санкции на Александра Овечкина. Их смысл – в том, чтобы не называть великого хоккеиста по имени и фамилии, а постоянно обходиться только при помощи прозвищ. О том, что из этого получилось, и какую реакцию это вызвало в России – в нашем материале.
«Седая борода» Овечкин. Как финский комментатор обошелся в трансляции без имени и фамилии форварда
12 апреля 2022 14:54
автор: Сергей Терехов
автор фото: Национальная хоккейная лига

СВОИ САНКЦИИ

Во время матча НХЛ между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» финский комментатор Теро Кайнулайнен отказался упоминать фамилию капитана гостей, российского нападающего Александра Овечкина. Если все вводят свои санкции против России, то финский журналист решил не отставать и создал собственный список, где под номером один значился Александр Овечкин. Не сам, конечно, а его имя и фамилия – это они ведь не могли употребляться во время матча, где Овечкин, кстати, забросил свою 45-ю шайбу в сезоне.

«ПОЙДИ ЗАЙМИСЬ ЛЕСОМ»

В России отреагировали довольно бурно.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал финского коллегу «дураком»:

- Он просто непрофессионал. Если отказываешься произнести его фамилию, то уволься с работы, другие придут и будут произносить, нет никаких проблем. Я считаю, что работодатель должен дать по шее финскому комментатору и уволить его, потому что он не уважает зрителя и свою работу. В принципе, он дурак, – сказал Губерниев.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию так:

- Любой комментатор приходит в профессию для того, чтобы рассказывать нюансы соревнования, рассказывать о спортсмене. Если он по каким-то причинам – политическим, расовым – не может комментировать матч, тогда я посоветую ему уволиться и найти спокойную работу. В Финляндии, например, отличный лес. Им сейчас надо заниматься и развивать свою промышленность.

- Это обычная русофобия, - высказалась спортсменка-депутат Светлана Журова.

«Я ПРЕУСПЕЛ»

Сам же комментатор доволен: «Я преуспел в своем испытании», – написал он в соцсетях.

Когда россиянин отмечался результативными действиями, Кайнулайнен называл его «знакомый мужчина», «капитан «Кэпиталс», «восьмёрка» и «седая борода». По его словам, зрителям «зашёл» такой репортаж.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Седая борода» Овечкин. Как финский комментатор обошелся в трансляции без имени и фамилии форварда
«Седая борода» Овечкин. Как финский комментатор обошелся в трансляции без имени и фамилии форварда
Финский телекомментатор наложил свои собственные санкции на Александра Овечкина. Их смысл – в том, чтобы не называть великого хоккеиста по имени и фамилии, а постоянно обходиться только при помощи прозвищ. О том, что из этого получилось, и какую реакцию это вызвало в России – в нашем материале.
12.04.2022 14:54
Хоккей
автор: Сергей Терехов
Малкин сжигает в «Питтсбурге» мосты? Решающий отрезок сезона – без самого дорогого игрока клуба
Малкин сжигает в «Питтсбурге» мосты? Решающий отрезок сезона – без самого дорогого игрока клуба
Департамент безопасности НХЛ после специального заседания с участием самого провинившегося дисквалифицировал Евгения Малкина за двойной фол на защитнике «Нэшвилла» Боровецки в матче 10 апреля (3:2 ОТ).
12.04.2022 13:51
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Трактор» расплавили за 15 секунд до сирены. «Металлург» – в финале Кубка Гагарина
«Трактор» расплавили за 15 секунд до сирены. «Металлург» – в финале Кубка Гагарина
Уральское дерби в финале Восточной конференции оставило чувства недосказанности. Опытный кубковый боец, «Магнитка», оказалась значительно сильнее амбициозной команды из Челябинска. Судьбу пятого матча и всей серии решил гол-парашют защитника «сталеваров» Григория Дронова за 15 секунд до конца третьего периода
11.04.2022 20:09
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Хозяин «Вашингтона» вправил мозги тренеру. Овечкин ответил 45-м голом в сезоне и 775-м в карьере
Хозяин «Вашингтона» вправил мозги тренеру. Овечкин ответил 45-м голом в сезоне и 775-м в карьере
«Кэпиталз» на своем льду одолели «Бостон» - 4:2. Русский капитан забросил девятую в сезоне шайбу в пустые ворота, причем на сей раз за две секунды до финальной сирены. Это 12-й сезон Ови с 45+ голами – рекорд НХЛ на века!
11.04.2022 14:39
Хоккей
автор: Виталий Славин
Светлаков отправил СКА в светлое будущее? Удаление автора дубля позволило хозяевам вырвать победу
Светлаков отправил СКА в светлое будущее? Удаление автора дубля позволило хозяевам вырвать победу
Питерские армейцы дважды отыгрывались, но в конце третьего периода вырвали победу (3:2). Теперь СКА – фаворит в серии. Оправится ли ЦСКА от нокдауна? Во вторник могут определиться участники финала Кубка Гагарина.
10.04.2022 20:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Советский спор»: забить 50 голов Овечкину не позволят соперники и… состарившиеся партнеры
«Советский спор»: забить 50 голов Овечкину не позволят соперники и… состарившиеся партнеры
Капитану «Вашингтона» осталось всего шесть шагов, чтобы в девятый раз достичь классической отметки 50 шайб и повторить рекорд Босси/Гретцки. Корреспондент «Советского спорта» полагает, что Ови с этой задачей не справится.
10.04.2022 14:25
Хоккей
автор: Сергей Иванов
«Советский спор»: Овечкин выбьет полтинник, потому что в «Вашингтоне» все заточено под него
«Советский спор»: Овечкин выбьет полтинник, потому что в «Вашингтоне» все заточено под него
В матче с «Питтсбургом» (6:3) Овечкин забил 44-й гол в сезоне и 774-й в карьере. У «Вашингтона» до финиша регулярки 11 туров. Корреспондент «Советского спорта» считает, что Александр повторит рекорд НХЛ Босси/Гретцки.
10.04.2022 13:03
Хоккей
автор: Виталий Славин
Штраф две минуты или два года?
Штраф две минуты или два года?
На любительском хоккейном турнире в Белоруссии Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу.
09.04.2022 19:38
Хоккей
автор: Ярослав Николаев
Разобрали на запчасти! «Магнитка» угостила «Трактор» теннисной баранкой
Разобрали на запчасти! «Магнитка» угостила «Трактор» теннисной баранкой
Четвертый матч финала Восточной конференции завершился теннисным разгромом «Трактора» (0:6). «Металлург» поразил фантастическим процентом реализации бросков, Вернется ли серия в Челябинск?
09.04.2022 18:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Островитянин» Сорокин и «дикарь» Капризов возглавили погоню за Овечкиным и его «Вашингтоном»
«Островитянин» Сорокин и «дикарь» Капризов возглавили погоню за Овечкиным и его «Вашингтоном»
В пяти матчах дня на виду были российские вратари. А вот наши полевые игроки напомнили о себе только в триллере в Сент-Луисе, где «блюзмены» одолели «Миннесоту» в овертайме – 4:3.
09.04.2022 11:48
Хоккей
автор: Виталий Славин
Домогались и требовали откат? Что известно о грандиозном скандале в российском фристайле
Чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина выступила с обвинениями в адрес чиновников федерации. Ее поддержал знаменитый Вик Уайлд.
Пропаганда или зов сердца? Кто из иностранцев покинул наш футбол — и почему
Трансферное окно ФИФА, позволяющее легионерам покинуть Российскую Премьер-Лигу, закрылось. «Плеймейкер» подводит итоги.
Правда ли, что школа Тутберидзе — самая крутая в мире? Канадцы не согласны
Российская «фигурка» по праву гордится своими тренерами. Проверяем по результатам недавней Олимпиады: действительно ли они сильнейшие в мире?
И снова — в два раза больше джекпонов! Суперакция от «Лиги Ставок» в честь Дня космонавтики
С 12 по 17 апреля 2022 года у клиентов букмекерской компании «Лига Ставок» будет возможность получить в два раза больше джекпонов для участия в грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей.
Третий финал Воробьева! Как «Магнитка» за 15 секунд до сирены положила на лопатки «Трактор»
«Металлург» в пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ победил дома челябинскую команду (2:1) и выиграл серию 4-1.
Их нравы… Как бывший бейсболист-профи 20 лет принимал ставки
Экс-питчер команды низшей бейсбольной лиги США организовал незаконные азартные игры с участием профессиональных спортсменов и даже телеведущего.
Фэнтези против букмекеров. Как в Онтарио легализовали онлайн-беттинг
В апреле 2022 года в Канаде произошло историческое для этой страны событие – открылся легальный рынок онлайн-ставок.
Кришу снесло крышу? В Англии разгорается скандал с Роналду, аутистом и телефоном
После поражения в АПЛ от «Эвертона» (0:1) нападающий «МЮ» Криштиану Роналду повел себя не лучшим образом. И это может ему дорого обойтись.
«Полный крах! Клуб упустил тренера Карпина». Смородская — жестко о «Локомотиве»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «Плеймейкера» раскритиковала игру команды в матче с «Ростовом» (1:4).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 11.04.2022: на кону 2 850 000 рублей!
11 апреля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика