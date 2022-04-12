Тарасову, Кострюкову, Цыгурову, Белоусову за нынешний бесконечно трусливый «Трактор» было бы стыдно

Перед этой серией меня угораздило выступить в интернете с очевидной констатацией: мол, уральское дерби мало кого заинтересует. Кроме, разумеется, жителей Челябинской области, население которой даже до 3,5 миллионов недотягивает. То ли дело западный финал СКА – ЦСКА с потенциальным рынком в 35 миллионов человек. Не считая болельщиков армейцев по всей остальной России.

Что тут началось! Меня и фриком обозвали, и в ангажированности упрекнули, и в непрофессионализме – человека, который в конце прошлого века вернул хоккей в РФ! - обвинили, пригрозив, что болелы в Челябинске порвут на куски, если я там осмелюсь появиться.

- Ну и?! – делаю рекламу тренеру «Ростова» и сборной России по футболу.

Вы поймите, друзья, с моим более чем 55-летним опытом жизни в хоккее я ничего не говорю с кондачка. По той простой причине, что мне, в отличие от моих любимых хейтеров-неофитов, элементарно есть с чем сравнивать. Я прекрасно помню залихватский «Трактор» Кострюкова и Цыгурова, равно как мощнейшие кубковые сшибки Белоусова с монструозным московским «Динамо» начала 90-х.

В чем всегда была фишка Челябы? Да, в скорости. Да, в комбинационности. Да, в технике. Но прежде всего – в атаке. Урал был самым верным учеником и продолжателем идей Анатолия Тарасова, который постоянно твердил, что хоккеист растет только в атаке, а оборона убивает индивидуальность.

Потому Урал и подарил хоккейной планете таких гениальных виртуозов нападения, как Шувалов и Макаров-младший, Евстифеев и братья Природины, Быков и Гомоляко, Карпов и Назаров, Яшин и Дацюк, Малкин и Панарин, Кузнецов и Ничушкин.

Кто в окаянные 90-е и после спас наш хоккей от окончательного погружения в оборонительную трясину, когда шайба из разворованной и безденежной Москвы ушла, казалось бы, навсегда в богатые производствами и ископаемыми ресурсами регионы? Тренеры, воспитанные выдающейся челябинской школой! Валерий Белоусов, Геннадий Цыгуров, Сергей Николаев, Рафаил Ишматов, Сергей Михалев, Вячеслав Быков, Олег Знарок, Андрей Назаров.

Увы, Анвара Гатиятулина, при всем уважении к «Мечелу» и «Таганаю», где он начинал, к названной когорте великанов профессии я отнести не могу. К слову, заочно нынешнего тренера «Трактора» я знаю очень давно – с весны 1991 года. Когда делал из Новогорска репортаж о подготовке юношеской сборной к какому-то турниру, а тинейджер-защитник оказался в составе, который мне надиктовал тренер. Может, все дело как раз в том, что основная специализация Гатиятулина – оборона? Причем, откровенно скажем, защитником он был заурядным.

Нет, я не собираюсь наставника в чем-то упрекать. Он работает, как умеет. И результат в принципе есть: впервые с 2013 года «Трактор» взошел на пьедестал чемпионата России. Бронза челябинцам обеспечена, так как по итогам регулярки в общей таблице КХЛ они стоят выше СКА и ЦСКА.

Но ведь смотреть то, что показывала команда Гатиятулина в плей-офф, решительно невозможно! Так у нас играли в 90-х годах, когда все мало-мальски умелые хоккеисты сбежали за рубеж, а потому результата можно было достичь, только играя от глухой обороны. Зато сейчас в «Тракторе» есть нападающий с действующим контрактом в «Рейнджерс», центрфорвард ударного звена на серебряной Олимпиаде-2022, самый результативный защитник КХЛ-2022, забивные чехи. А главное – гены, гены, гены…

Тем не менее тренер заставил их играть в унылое г… Что в серии с непритязательным «Нефтехимиком», что с обескровленным потерей всех лидеров-легионеров «Салаватом», что с маститой, но порой наивной и слишком ветреной «Магниткой».

Впрочем, во второй встрече восточного финала Анвар Рафаилович сумел-таки переступить через себя и подавил «Металлург» в несвойственной манере – от атаки (6:4). Но, похоже, так испугался собственной прыти, что в остальных трех матчах Челябинск сподобился на жалкие два голешника. «Трактор» своими руками отдал матч №3, решив, что 1:0 на своем льду для виктории вполне хватит. А в матче №5 при счете 1:1 вдруг почему-то посчитал, что все можно порешать в овертайме, до которого тупо недожил 15 секунд.

Ну что, мои уважаемые хейтеры, теперь вы все убедились, что трус не играет в хоккей? Если вам нравится наблюдать мучения слабых духом – ваше право. Но стране – да и самому Челябинску! - такое позорное уральское дерби даром не нужно.