ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тарасову, Кострюкову, Цыгурову, Белоусову за нынешний бесконечно трусливый «Трактор» было бы стыдно

Славный Челябинск демонстративно угробил восточный финал, в одну калитку продув «Магнитке» в серии из пяти матчей. Сверхосторожный Анвар Гатиятулин со своей командой вернул меня в проклятые 90-е.
Тарасову, Кострюкову, Цыгурову, Белоусову за нынешний бесконечно трусливый «Трактор» было бы стыдно
12 апреля 2022 16:57
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Перед этой серией меня угораздило выступить в интернете с очевидной констатацией: мол, уральское дерби мало кого заинтересует. Кроме, разумеется, жителей Челябинской области, население которой даже до 3,5 миллионов недотягивает. То ли дело западный финал СКА – ЦСКА с потенциальным рынком в 35 миллионов человек. Не считая болельщиков армейцев по всей остальной России.

Что тут началось! Меня и фриком обозвали, и в ангажированности упрекнули, и в непрофессионализме – человека, который в конце прошлого века вернул хоккей в РФ! - обвинили, пригрозив, что болелы в Челябинске порвут на куски, если я там осмелюсь появиться.

- Ну и?! – делаю рекламу тренеру «Ростова» и сборной России по футболу.

Вы поймите, друзья, с моим более чем 55-летним опытом жизни в хоккее я ничего не говорю с кондачка. По той простой причине, что мне, в отличие от моих любимых хейтеров-неофитов, элементарно есть с чем сравнивать. Я прекрасно помню залихватский «Трактор» Кострюкова и Цыгурова, равно как мощнейшие кубковые сшибки Белоусова с монструозным московским «Динамо» начала 90-х.

В чем всегда была фишка Челябы? Да, в скорости. Да, в комбинационности. Да, в технике. Но прежде всего – в атаке. Урал был самым верным учеником и продолжателем идей Анатолия Тарасова, который постоянно твердил, что хоккеист растет только в атаке, а оборона убивает индивидуальность.

Потому Урал и подарил хоккейной планете таких гениальных виртуозов нападения, как Шувалов и Макаров-младший, Евстифеев и братья Природины, Быков и Гомоляко, Карпов и Назаров, Яшин и Дацюк, Малкин и Панарин, Кузнецов и Ничушкин.

Кто в окаянные 90-е и после спас наш хоккей от окончательного погружения в оборонительную трясину, когда шайба из разворованной и безденежной Москвы ушла, казалось бы, навсегда в богатые производствами и ископаемыми ресурсами регионы? Тренеры, воспитанные выдающейся челябинской школой! Валерий Белоусов, Геннадий Цыгуров, Сергей Николаев, Рафаил Ишматов, Сергей Михалев, Вячеслав Быков, Олег Знарок, Андрей Назаров.

Увы, Анвара Гатиятулина, при всем уважении к «Мечелу» и «Таганаю», где он начинал, к названной когорте великанов профессии я отнести не могу. К слову, заочно нынешнего тренера «Трактора» я знаю очень давно – с весны 1991 года. Когда делал из Новогорска репортаж о подготовке юношеской сборной к какому-то турниру, а тинейджер-защитник оказался в составе, который мне надиктовал тренер. Может, все дело как раз в том, что основная специализация Гатиятулина – оборона? Причем, откровенно скажем, защитником он был заурядным.

Нет, я не собираюсь наставника в чем-то упрекать. Он работает, как умеет. И результат в принципе есть: впервые с 2013 года «Трактор» взошел на пьедестал чемпионата России. Бронза челябинцам обеспечена, так как по итогам регулярки в общей таблице КХЛ они стоят выше СКА и ЦСКА.

Но ведь смотреть то, что показывала команда Гатиятулина в плей-офф, решительно невозможно! Так у нас играли в 90-х годах, когда все мало-мальски умелые хоккеисты сбежали за рубеж, а потому результата можно было достичь, только играя от глухой обороны. Зато сейчас в «Тракторе» есть нападающий с действующим контрактом в «Рейнджерс», центрфорвард ударного звена на серебряной Олимпиаде-2022, самый результативный защитник КХЛ-2022, забивные чехи. А главное – гены, гены, гены…

Тем не менее тренер заставил их играть в унылое г… Что в серии с непритязательным «Нефтехимиком», что с обескровленным потерей всех лидеров-легионеров «Салаватом», что с маститой, но порой наивной и слишком ветреной «Магниткой».

Впрочем, во второй встрече восточного финала Анвар Рафаилович сумел-таки переступить через себя и подавил «Металлург» в несвойственной манере – от атаки (6:4). Но, похоже, так испугался собственной прыти, что в остальных трех матчах Челябинск сподобился на жалкие два голешника. «Трактор» своими руками отдал матч №3, решив, что 1:0 на своем льду для виктории вполне хватит. А в матче №5 при счете 1:1 вдруг почему-то посчитал, что все можно порешать в овертайме, до которого тупо недожил 15 секунд.

Ну что, мои уважаемые хейтеры, теперь вы все убедились, что трус не играет в хоккей? Если вам нравится наблюдать мучения слабых духом – ваше право. Но стране – да и самому Челябинску! - такое позорное уральское дерби даром не нужно.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Тарасову, Кострюкову, Цыгурову, Белоусову за нынешний бесконечно трусливый «Трактор» было бы стыдно
Тарасову, Кострюкову, Цыгурову, Белоусову за нынешний бесконечно трусливый «Трактор» было бы стыдно
Славный Челябинск демонстративно угробил восточный финал, в одну калитку продув «Магнитке» в серии из пяти матчей. Сверхосторожный Анвар Гатиятулин со своей командой вернул меня в проклятые 90-е.
12.04.2022 16:57
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Седая борода» Овечкин. Как финский комментатор обошелся в трансляции без имени и фамилии форварда
«Седая борода» Овечкин. Как финский комментатор обошелся в трансляции без имени и фамилии форварда
Финский телекомментатор наложил свои собственные санкции на Александра Овечкина. Их смысл – в том, чтобы не называть великого хоккеиста по имени и фамилии, а постоянно обходиться только при помощи прозвищ. О том, что из этого получилось, и какую реакцию это вызвало в России – в нашем материале.
12.04.2022 14:54
Хоккей
автор: Сергей Терехов
Малкин сжигает в «Питтсбурге» мосты? Решающий отрезок сезона – без самого дорогого игрока клуба
Малкин сжигает в «Питтсбурге» мосты? Решающий отрезок сезона – без самого дорогого игрока клуба
Департамент безопасности НХЛ после специального заседания с участием самого провинившегося дисквалифицировал Евгения Малкина за двойной фол на защитнике «Нэшвилла» Боровецки в матче 10 апреля (3:2 ОТ).
12.04.2022 13:51
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Трактор» расплавили за 15 секунд до сирены. «Металлург» – в финале Кубка Гагарина
«Трактор» расплавили за 15 секунд до сирены. «Металлург» – в финале Кубка Гагарина
Уральское дерби в финале Восточной конференции оставило чувства недосказанности. Опытный кубковый боец, «Магнитка», оказалась значительно сильнее амбициозной команды из Челябинска. Судьбу пятого матча и всей серии решил гол-парашют защитника «сталеваров» Григория Дронова за 15 секунд до конца третьего периода
11.04.2022 20:09
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Хозяин «Вашингтона» вправил мозги тренеру. Овечкин ответил 45-м голом в сезоне и 775-м в карьере
Хозяин «Вашингтона» вправил мозги тренеру. Овечкин ответил 45-м голом в сезоне и 775-м в карьере
«Кэпиталз» на своем льду одолели «Бостон» - 4:2. Русский капитан забросил девятую в сезоне шайбу в пустые ворота, причем на сей раз за две секунды до финальной сирены. Это 12-й сезон Ови с 45+ голами – рекорд НХЛ на века!
11.04.2022 14:39
Хоккей
автор: Виталий Славин
Светлаков отправил СКА в светлое будущее? Удаление автора дубля позволило хозяевам вырвать победу
Светлаков отправил СКА в светлое будущее? Удаление автора дубля позволило хозяевам вырвать победу
Питерские армейцы дважды отыгрывались, но в конце третьего периода вырвали победу (3:2). Теперь СКА – фаворит в серии. Оправится ли ЦСКА от нокдауна? Во вторник могут определиться участники финала Кубка Гагарина.
10.04.2022 20:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Советский спор»: забить 50 голов Овечкину не позволят соперники и… состарившиеся партнеры
«Советский спор»: забить 50 голов Овечкину не позволят соперники и… состарившиеся партнеры
Капитану «Вашингтона» осталось всего шесть шагов, чтобы в девятый раз достичь классической отметки 50 шайб и повторить рекорд Босси/Гретцки. Корреспондент «Советского спорта» полагает, что Ови с этой задачей не справится.
10.04.2022 14:25
Хоккей
автор: Сергей Иванов
«Советский спор»: Овечкин выбьет полтинник, потому что в «Вашингтоне» все заточено под него
«Советский спор»: Овечкин выбьет полтинник, потому что в «Вашингтоне» все заточено под него
В матче с «Питтсбургом» (6:3) Овечкин забил 44-й гол в сезоне и 774-й в карьере. У «Вашингтона» до финиша регулярки 11 туров. Корреспондент «Советского спорта» считает, что Александр повторит рекорд НХЛ Босси/Гретцки.
10.04.2022 13:03
Хоккей
автор: Виталий Славин
Штраф две минуты или два года?
Штраф две минуты или два года?
На любительском хоккейном турнире в Белоруссии Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу.
09.04.2022 19:38
Хоккей
автор: Ярослав Николаев
Разобрали на запчасти! «Магнитка» угостила «Трактор» теннисной баранкой
Разобрали на запчасти! «Магнитка» угостила «Трактор» теннисной баранкой
Четвертый матч финала Восточной конференции завершился теннисным разгромом «Трактора» (0:6). «Металлург» поразил фантастическим процентом реализации бросков, Вернется ли серия в Челябинск?
09.04.2022 18:30
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
От Юрана до Черчесова, от Заремы до Кирильчевой. Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Какой еще Кубок лиги? Дайте нашему футболу плей-офф за золото!
Российский футбол живет сегодня в непростых условиях. Бан нашей сборной и клубов на участие в международных соревнованиях заставляет перестраиваться. Нужны новые подходы, но пока их не видно.
Домогались и требовали откат? Что известно о грандиозном скандале в российском фристайле
Чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина выступила с обвинениями в адрес чиновников федерации. Ее поддержал знаменитый Вик Уайлд.
Пропаганда или зов сердца? Кто из иностранцев покинул наш футбол — и почему
Трансферное окно ФИФА, позволяющее легионерам покинуть Российскую Премьер-Лигу, закрылось. «Плеймейкер» подводит итоги.
Правда ли, что школа Тутберидзе — самая крутая в мире? Канадцы не согласны
Российская «фигурка» по праву гордится своими тренерами. Проверяем по результатам недавней Олимпиады: действительно ли они сильнейшие в мире?
И снова — в два раза больше джекпонов! Суперакция от «Лиги Ставок» в честь Дня космонавтики
С 12 по 17 апреля 2022 года у клиентов букмекерской компании «Лига Ставок» будет возможность получить в два раза больше джекпонов для участия в грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей.
Третий финал Воробьева! Как «Магнитка» за 15 секунд до сирены положила на лопатки «Трактор»
«Металлург» в пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ победил дома челябинскую команду (2:1) и выиграл серию 4-1.
Их нравы… Как бывший бейсболист-профи 20 лет принимал ставки
Экс-питчер команды низшей бейсбольной лиги США организовал незаконные азартные игры с участием профессиональных спортсменов и даже телеведущего.
Фэнтези против букмекеров. Как в Онтарио легализовали онлайн-беттинг
В апреле 2022 года в Канаде произошло историческое для этой страны событие – открылся легальный рынок онлайн-ставок.
Кришу снесло крышу? В Англии разгорается скандал с Роналду, аутистом и телефоном
После поражения в АПЛ от «Эвертона» (0:1) нападающий «МЮ» Криштиану Роналду повел себя не лучшим образом. И это может ему дорого обойтись.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика