ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Доигрались до седьмого. ЦСКА победил в шестом матче серии и едет в Санкт-Петербург

Московские армейцы не упали духом после обидного поражения в воскресенье и заслуженно победили питерцев благодаря голу Виталия Абрамова. Его обмен из «Трактора» многие оценивали скептически. Челябинцы завершили сезон, Абрамов же имеет шанс стать героем финала Западной конференции.
Доигрались до седьмого. ЦСКА победил в шестом матче серии и едет в Санкт-Петербург
12 апреля 2022 21:46
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Начну с неприятной темы – судейской. Автор победного гола СКА в пятом матче серии Оскар Фантенберг должен был безвозвратно уйти в раздевалку за пять минут до конца третьего периода. При счете 2:2. Шведский защитник на своей синей линии клюшкой ткнул в пах Константину Окулову. Судьи опытный Алексей Раводин и его молодой коллега Виктор Бирин свистки проглотили. Первый из них – золотой. К слову, Фантенберг использует этот грязный прием не впервые. На старте серии его жертвой, и тоже безнаказанно, оказался… Окулов.

Компетентные органы признали очевидный фол питерца. Если бы ему выписали заслуженный штраф (5+20), то концовка матча №5 вполне могла сложиться по-другому.

Помнится, в третьей игре армейской серии-2016 (москвичи взяли верх 4-0) карательный орган КХЛ дисквалифицировал форварда ЦСКА Джеффа Плэтта на 4 (!) встречи за якобы фол на Вадиме Шипачеве, на льду не зафиксированном. Независимые эксперты недоумевали: многие из них криминала в действиях канадца с белорусским паспортом не увидели. Бан Плэтта, возможно, стоил команде Дмитрия Квартальнова Кубка Гагарина.

Сегодня Фантенберг как ни в чем не бывало вышел на «ЦСКА Арену». Хотя заслуживал дисквалификации по совокупности фолов. Двойные стандарты!

На матч №6 соперники сохранили составы. Правда, тренеры гостей опять объединили в одной тройке Андрея Кузьменко и Антона Бурдасова. Москвичи заявили 13-м нападающим Матвея Гуськова и седьмым защитником юного Андрея Грудинина, на лед в предыдущей игре не выходивших.

Грудинин накануне помог «Красной Армии» одолеть в полуфинале Кубка Харламова «Омских Ястребов» (3:2) и отправился в ЦСКА. А питерский вундеркинд Матвей Мичков, штампующий хет-трики в серии с «Ирбисом» выйдет на лед арены (правда, малой) в «Парке Легенд» уже в ближайшую пятницу, когда состоится стартовый матч финала плей-офф МХЛ.

Со стартового вбрасывания хозяева пошли в психическую атаку. С грохотом горного камнепада впечатали в борт злого гения ЦСКА Александра Волкова, вскоре досталось от Павла Карнаухова Евгению Тимкину. При очевидном дефиците опасных моментов. Мог открыть счет Антон Слепышев, но с нескольких метров не попал в ворота.

И все-таки болельщики были вознаграждены голом. После вчистую выигранного Владиславом Каменевым вбрасывания «метлой» ювелирно сработал тот, от кого заждались результативных действий, - Михаил Григоренко. С его внезапным броском Ларс Юханссон не справился.

Как тут не вспомнить героический выход на замену шведского вратаря в первом периоде шестого матча армейской серии в 2018 году. Тогда питерские армейцы, ведомые Ильей Ковальчуком, Павлом Дацюком, Никитой Гусевым, забили два быстрых гола Илье Сорокину и отправили его на лавку. Заменивший его Юханссон остался камнем преткновения для базового клуба сборной с его 15-ю олимпиониками во главе с Олегом Знарком. Москвичи сравняли счет, вырвали победу 3:2 в овертайме и вместе с ней и в серии (4-2).

После перерыва на помощь Ларсу пришла штанга – подруга вратаря. Но постепенно гости использовали преимущество ближней лавки. А на последней минуте перед вторым перерывом ответили голом. Докопав на пятачке. Отличился Валентин Зыков, которого когда-то хотели видеть в ЦСКА.

Напрасно капитан хозяев Сергей Андронов пытался обратить внимание судей на действия Лео Комарова на грани фола с вратарем Иваном Федотовым в эпизоде, предшествовавшем заброшенной шайбе. В любом случае пропускать на ровном месте в раздевалку претендент на титул не имеет права! Подопечные Сергея Федорова сделали это четыре (!) раза подряд.

В третьем периоде москвичи после успешной работе на точке Павлом Карнауховым добили-таки силами «малыша» Виталия Абрамова добили шайбу в сетку. С нулевого угла.

Гости могли отыграться разве что в большинстве или благодаря «свояку» или шальному рикошету. Шанс им подарил Слепышев, неосторожно задев клюшкой лицо Кузьменко, но хозяева отстояли ворота.

Потом хватались за голову Гусев и Владислав Каменев, когда с их уантайерами героически справлялись вратари. Как и Максим Соркин, уложивший на паузе Юханссона, но с острого угла попавшего в закругление ворот рядом со стойкой. С форхенда, между прочим. Абрамову забивать было сложнее.

Еще одну заброшенную шайбу болельщики все-таки увидели: ее в пустые ворота завез Григоренко, открывший в матче счет.

3:1 в пользу ЦСКА. Мы в предвкушении седьмой игры, которая пройдет 14 апреля, в четверг, в Санкт-Петербурге.

ТАБЛО

ЦСКА – СКА – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Голы: Григоренко (2), Абрамов - Зыков

Счет в серии: 3-3 (3:1, 1:2, 6:2, 1:2, 2:3, 3:1, 14 апреля)

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Доигрались до седьмого. ЦСКА победил в шестом матче серии и едет в Санкт-Петербург
Доигрались до седьмого. ЦСКА победил в шестом матче серии и едет в Санкт-Петербург
Московские армейцы не упали духом после обидного поражения в воскресенье и заслуженно победили питерцев благодаря голу Виталия Абрамова. Его обмен из «Трактора» многие оценивали скептически. Челябинцы завершили сезон, Абрамов же имеет шанс стать героем финала Западной конференции.
12.04.2022 21:46
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Тарасову, Кострюкову, Цыгурову, Белоусову за нынешний бесконечно трусливый «Трактор» было бы стыдно
Тарасову, Кострюкову, Цыгурову, Белоусову за нынешний бесконечно трусливый «Трактор» было бы стыдно
Славный Челябинск демонстративно угробил восточный финал, в одну калитку продув «Магнитке» в серии из пяти матчей. Сверхосторожный Анвар Гатиятулин со своей командой вернул меня в проклятые 90-е.
12.04.2022 16:57
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Седая борода» Овечкин. Как финский комментатор обошелся в трансляции без имени и фамилии форварда
«Седая борода» Овечкин. Как финский комментатор обошелся в трансляции без имени и фамилии форварда
Финский телекомментатор наложил свои собственные санкции на Александра Овечкина. Их смысл – в том, чтобы не называть великого хоккеиста по имени и фамилии, а постоянно обходиться только при помощи прозвищ. О том, что из этого получилось, и какую реакцию это вызвало в России – в нашем материале.
12.04.2022 14:54
Хоккей
автор: Сергей Терехов
Малкин сжигает в «Питтсбурге» мосты? Решающий отрезок сезона – без самого дорогого игрока клуба
Малкин сжигает в «Питтсбурге» мосты? Решающий отрезок сезона – без самого дорогого игрока клуба
Департамент безопасности НХЛ после специального заседания с участием самого провинившегося дисквалифицировал Евгения Малкина за двойной фол на защитнике «Нэшвилла» Боровецки в матче 10 апреля (3:2 ОТ).
12.04.2022 13:51
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Трактор» расплавили за 15 секунд до сирены. «Металлург» – в финале Кубка Гагарина
«Трактор» расплавили за 15 секунд до сирены. «Металлург» – в финале Кубка Гагарина
Уральское дерби в финале Восточной конференции оставило чувства недосказанности. Опытный кубковый боец, «Магнитка», оказалась значительно сильнее амбициозной команды из Челябинска. Судьбу пятого матча и всей серии решил гол-парашют защитника «сталеваров» Григория Дронова за 15 секунд до конца третьего периода
11.04.2022 20:09
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Хозяин «Вашингтона» вправил мозги тренеру. Овечкин ответил 45-м голом в сезоне и 775-м в карьере
Хозяин «Вашингтона» вправил мозги тренеру. Овечкин ответил 45-м голом в сезоне и 775-м в карьере
«Кэпиталз» на своем льду одолели «Бостон» - 4:2. Русский капитан забросил девятую в сезоне шайбу в пустые ворота, причем на сей раз за две секунды до финальной сирены. Это 12-й сезон Ови с 45+ голами – рекорд НХЛ на века!
11.04.2022 14:39
Хоккей
автор: Виталий Славин
Светлаков отправил СКА в светлое будущее? Удаление автора дубля позволило хозяевам вырвать победу
Светлаков отправил СКА в светлое будущее? Удаление автора дубля позволило хозяевам вырвать победу
Питерские армейцы дважды отыгрывались, но в конце третьего периода вырвали победу (3:2). Теперь СКА – фаворит в серии. Оправится ли ЦСКА от нокдауна? Во вторник могут определиться участники финала Кубка Гагарина.
10.04.2022 20:28
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
«Советский спор»: забить 50 голов Овечкину не позволят соперники и… состарившиеся партнеры
«Советский спор»: забить 50 голов Овечкину не позволят соперники и… состарившиеся партнеры
Капитану «Вашингтона» осталось всего шесть шагов, чтобы в девятый раз достичь классической отметки 50 шайб и повторить рекорд Босси/Гретцки. Корреспондент «Советского спорта» полагает, что Ови с этой задачей не справится.
10.04.2022 14:25
Хоккей
автор: Сергей Иванов
«Советский спор»: Овечкин выбьет полтинник, потому что в «Вашингтоне» все заточено под него
«Советский спор»: Овечкин выбьет полтинник, потому что в «Вашингтоне» все заточено под него
В матче с «Питтсбургом» (6:3) Овечкин забил 44-й гол в сезоне и 774-й в карьере. У «Вашингтона» до финиша регулярки 11 туров. Корреспондент «Советского спорта» считает, что Александр повторит рекорд НХЛ Босси/Гретцки.
10.04.2022 13:03
Хоккей
автор: Виталий Славин
Штраф две минуты или два года?
Штраф две минуты или два года?
На любительском хоккейном турнире в Белоруссии Александр Лукашенко получил клюшкой по лицу.
09.04.2022 19:38
Хоккей
автор: Ярослав Николаев
Это дерби может продолжаться вечно! В полуфинале СКА — ЦСКА будет седьмой матч
В шестом матче полуфинала Кубка Гагарина московские армейцы взяли верх над петербургскими одноклубниками (3:1) и сравняли счет в серии (3-3).
Где Европа найдет снег осенью? Почему FIS так держится за этап в Нижнем Тагиле
Обзор последних скандалов вокруг антироссийских санкций – а также достижений наших спортсменов, которые продолжают выступать в нейтральном статусе.
От Юрана до Черчесова, от Заремы до Кирильчевой. Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Какой еще Кубок лиги? Дайте нашему футболу плей-офф за золото!
Российский футбол живет сегодня в непростых условиях. Бан нашей сборной и клубов на участие в международных соревнованиях заставляет перестраиваться. Нужны новые подходы, но пока их не видно.
Домогались и требовали откат? Что известно о грандиозном скандале в российском фристайле
Чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина выступила с обвинениями в адрес чиновников федерации. Ее поддержал знаменитый Вик Уайлд.
Пропаганда или зов сердца? Кто из иностранцев покинул наш футбол — и почему
Трансферное окно ФИФА, позволяющее легионерам покинуть Российскую Премьер-Лигу, закрылось. «Плеймейкер» подводит итоги.
Правда ли, что школа Тутберидзе — самая крутая в мире? Канадцы не согласны
Российская «фигурка» по праву гордится своими тренерами. Проверяем по результатам недавней Олимпиады: действительно ли они сильнейшие в мире?
И снова — в два раза больше джекпонов! Суперакция от «Лиги Ставок» в честь Дня космонавтики
С 12 по 17 апреля 2022 года у клиентов букмекерской компании «Лига Ставок» будет возможность получить в два раза больше джекпонов для участия в грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей.
Третий финал Воробьева! Как «Магнитка» за 15 секунд до сирены положила на лопатки «Трактор»
«Металлург» в пятом матче полуфинала плей-офф КХЛ победил дома челябинскую команду (2:1) и выиграл серию 4-1.
Их нравы… Как бывший бейсболист-профи 20 лет принимал ставки
Экс-питчер команды низшей бейсбольной лиги США организовал незаконные азартные игры с участием профессиональных спортсменов и даже телеведущего.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика