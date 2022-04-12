Доигрались до седьмого. ЦСКА победил в шестом матче серии и едет в Санкт-Петербург

Начну с неприятной темы – судейской. Автор победного гола СКА в пятом матче серии Оскар Фантенберг должен был безвозвратно уйти в раздевалку за пять минут до конца третьего периода. При счете 2:2. Шведский защитник на своей синей линии клюшкой ткнул в пах Константину Окулову. Судьи опытный Алексей Раводин и его молодой коллега Виктор Бирин свистки проглотили. Первый из них – золотой. К слову, Фантенберг использует этот грязный прием не впервые. На старте серии его жертвой, и тоже безнаказанно, оказался… Окулов.

Компетентные органы признали очевидный фол питерца. Если бы ему выписали заслуженный штраф (5+20), то концовка матча №5 вполне могла сложиться по-другому.

Помнится, в третьей игре армейской серии-2016 (москвичи взяли верх 4-0) карательный орган КХЛ дисквалифицировал форварда ЦСКА Джеффа Плэтта на 4 (!) встречи за якобы фол на Вадиме Шипачеве, на льду не зафиксированном. Независимые эксперты недоумевали: многие из них криминала в действиях канадца с белорусским паспортом не увидели. Бан Плэтта, возможно, стоил команде Дмитрия Квартальнова Кубка Гагарина.

Сегодня Фантенберг как ни в чем не бывало вышел на «ЦСКА Арену». Хотя заслуживал дисквалификации по совокупности фолов. Двойные стандарты!

На матч №6 соперники сохранили составы. Правда, тренеры гостей опять объединили в одной тройке Андрея Кузьменко и Антона Бурдасова. Москвичи заявили 13-м нападающим Матвея Гуськова и седьмым защитником юного Андрея Грудинина, на лед в предыдущей игре не выходивших.

Грудинин накануне помог «Красной Армии» одолеть в полуфинале Кубка Харламова «Омских Ястребов» (3:2) и отправился в ЦСКА. А питерский вундеркинд Матвей Мичков, штампующий хет-трики в серии с «Ирбисом» выйдет на лед арены (правда, малой) в «Парке Легенд» уже в ближайшую пятницу, когда состоится стартовый матч финала плей-офф МХЛ.

Со стартового вбрасывания хозяева пошли в психическую атаку. С грохотом горного камнепада впечатали в борт злого гения ЦСКА Александра Волкова, вскоре досталось от Павла Карнаухова Евгению Тимкину. При очевидном дефиците опасных моментов. Мог открыть счет Антон Слепышев, но с нескольких метров не попал в ворота.

И все-таки болельщики были вознаграждены голом. После вчистую выигранного Владиславом Каменевым вбрасывания «метлой» ювелирно сработал тот, от кого заждались результативных действий, - Михаил Григоренко. С его внезапным броском Ларс Юханссон не справился.

Как тут не вспомнить героический выход на замену шведского вратаря в первом периоде шестого матча армейской серии в 2018 году. Тогда питерские армейцы, ведомые Ильей Ковальчуком, Павлом Дацюком, Никитой Гусевым, забили два быстрых гола Илье Сорокину и отправили его на лавку. Заменивший его Юханссон остался камнем преткновения для базового клуба сборной с его 15-ю олимпиониками во главе с Олегом Знарком. Москвичи сравняли счет, вырвали победу 3:2 в овертайме и вместе с ней и в серии (4-2).

После перерыва на помощь Ларсу пришла штанга – подруга вратаря. Но постепенно гости использовали преимущество ближней лавки. А на последней минуте перед вторым перерывом ответили голом. Докопав на пятачке. Отличился Валентин Зыков, которого когда-то хотели видеть в ЦСКА.

Напрасно капитан хозяев Сергей Андронов пытался обратить внимание судей на действия Лео Комарова на грани фола с вратарем Иваном Федотовым в эпизоде, предшествовавшем заброшенной шайбе. В любом случае пропускать на ровном месте в раздевалку претендент на титул не имеет права! Подопечные Сергея Федорова сделали это четыре (!) раза подряд.

В третьем периоде москвичи после успешной работе на точке Павлом Карнауховым добили-таки силами «малыша» Виталия Абрамова добили шайбу в сетку. С нулевого угла.

Гости могли отыграться разве что в большинстве или благодаря «свояку» или шальному рикошету. Шанс им подарил Слепышев, неосторожно задев клюшкой лицо Кузьменко, но хозяева отстояли ворота.

Потом хватались за голову Гусев и Владислав Каменев, когда с их уантайерами героически справлялись вратари. Как и Максим Соркин, уложивший на паузе Юханссона, но с острого угла попавшего в закругление ворот рядом со стойкой. С форхенда, между прочим. Абрамову забивать было сложнее.

Еще одну заброшенную шайбу болельщики все-таки увидели: ее в пустые ворота завез Григоренко, открывший в матче счет.

3:1 в пользу ЦСКА. Мы в предвкушении седьмой игры, которая пройдет 14 апреля, в четверг, в Санкт-Петербурге.

ТАБЛО

ЦСКА – СКА – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Голы: Григоренко (2), Абрамов - Зыков

Счет в серии: 3-3 (3:1, 1:2, 6:2, 1:2, 2:3, 3:1, 14 апреля)