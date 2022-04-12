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Сергей Федоров: Главное, чтобы в Питере не вмешались потусторонние силы

После 6-го матча плей-офф КХЛ ЦСКА – СКА (3:1) главный тренер армейцев Сергей Федоров отметил, что сегодня была химия и сочетания троек его устраивают, а его коллега Роман Ротенберг посетовал на то, что его команда допустила на одну ошибку больше, чем соперник.
Сергей Федоров: Главное, чтобы в Питере не вмешались потусторонние силы
12 апреля 2022 22:41
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК ЦСКА

- Как вам игра? – вопрос Федорову.
- Не скажу, что мы сыграли самый легкий матч. Он было сложным. Получили новый опыт. Рад за ребят. Выдержали давление в подготовке к матчу, и саму игру. Немного сбавили во втором периоде, в третьем сыграли так, как просили. СКА тоже показал уровень. Это слаженная команда, у нее много мастерства. Сложно играть против движения шайбы, потому что она всегда будет ходить быстрее. Но сегодня мы смогли ее перевести в зону соперника и заставили СКА ошибаться. В Питере главное, чтобы потусторонние силы не вмешались, чтобы игроки на льду решали исход матча.

- Сегодня вы поменяли сочетания звеньев. Довольны ли этим?
- Наши тройки не так сильно изменились. Время подумать есть, но сейчас об изменениях сложно говорить. Химия сегодня была, поэтому сочетания троек устраивают и нас, и ребят. Были не самые легкие 24 часа для нас. Многие заметили, что первые две предыдущие серии легко для нас сложились, в кавычках. Рад, что мы сделали правильные выводы.

- Вы пропустили шайбу в раздевалку. Как с этим бороться?
- Это эмоции, не будем с этим бороться. Это зависит от игроков. Мы можем поддержать ребят и настроить их. Еще было полтора периода, но все расстроились. Могло этого не быть, но случилось. Постарались подсказать ребятам. Они правильно среагировали.

Фото: ХК СКА

- Не собираетесь использовать седьмого защитника Гилмора?
- Я Джона всегда держу в уме. Надо проанализировать игру, и понять, в каких моментах можем его подключить. Он готов, тренируется усердно. В этом есть смысл для команды, потому что он свежий, быстрой защитник.

- Проснулись ребята, которые раньше не набирали очки. Что скажете о Григоренко, который «был на районе»?
- Хотел бы сохранить фокус ребят на том, что нам предстоит. Рад, что ребята «были на районе». Сегодня они зашли в подъезд.

- У вас будет первый седьмой матч, как у тренера. Какой самый памятный матч для вас, как для игрока?
- Мы опустим мои памятные встречи, как игрока. Я с удвоенной силой буду готовиться и постараюсь все нюансы довести до команды. Мои помощники в этом сыграют определяющую роль.

- Попала шайба одному из ваших помощников. Как это выглядело?
- Я попросил доктора обратить на это внимание. Якубов сделал приличный бросок, помощник смог отвернуться, сохранить глаз, но шайба прилично черканула, и было рассечение. Но он проявил мужество и вернулся на лавку.

- Сегодня играли без большинства. Есть понимание, что в следующем матче придется играть строго, и готовы ли ребята: Светлаков, Плотников и остальные, к этому?
- Они готовы. Прошли опыт, эмоции выплеснули, сохранили энергию, которая помогла сегодня. Думаю, мы строго сыграем. Мы показали, что являемся командой. Нам удались определенные вещи, которые принесли результат. Оттолкнемся от них в следующем матче. У нас опытная команда, есть молодые ребята, которые тоже уже опытные.

- Вы сказали о потусторонних силах. Это упреждающий удар или в предыдущих матчах серии был повод об этом говорить?
- У каждого человека есть эмоции, у тренерского штаба тоже. Я поймал себя на мысли, что судьи к нам подъезжали и говорили, что провели пресс-конференцию у другой лавки. Это было часто и мне пришло такое выражение.

- Насколько происходящее на льду можно охарактеризовать как девиз «Один за всех и все за одного»?
- Мы и в сезоне ребят настраивали. Хоккей - командная игра. У соперника тоже единый коллектив и соперника надо тоже уважать. Сильные команды играют в финале Западной конференции.

«СЕДЬМОЙ МАТЧ СЕРИИ БУДЕТ САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ»

- Ваши впечатления от матча? – вопрос Ротенбергу.
- Хорошая, равная игра. Сегодня допустили на одну ошибку больше при игре пять на шесть. Допустили ошибки, будем над ними работать. У команды пройдет восстановление. Нас ждет интересный седьмой матч. Будем играть дома. Ждем его и готовимся.

Фото: ХК СКА

- Показалось, что ЦСКА больше хотел победить, потому что не было права на ошибку. Согласны?
- Такого не было. Все хотели победить. Играли с сильным соперником, который хорошо действует в обороне. Надо преодолевать трудности, больше бросать, лезть на пятак, переработать соперника. Самая важная – следующая игра.

- СКА снова ударно провел второй период, сравняли счет в конце. Насколько гол Абрамова в начале третьего периода спутал карты?
- Хоккей - игра ошибок. Мы ошиблись. Пообщаемся с ребятами, сделаем выводы.

- Четыре шайбы вы забросили в раздевалку, но проиграли два вбрасывания и таким образом пропустили два гола. Что об этом скажите?
- Стандарты у соперника сильная сторона. Мы это понимаем и работаем над этим. Улучшим здесь наши действия, будем еще сильнее.

- Почему стали выпустить в бригаде большинства на вершину Фантенберга?
- Ищем, как улучшить большинство. В прошлом матче мы его выпускали, и во время сезона он играл. Игра диктует свой сценарий. У нас будет седьмой матч – самый интересный. Мы готовились год к этой игре.

- Вчера ваша молодежка у вас вышла в финал. Удается уделять время молодежке и что ожидаете от финала?
- Мы работаем все вместе, находимся на связи с Филатовым – главным тренером молодежки. Следили за серией, там была пятая игра решающая. Ждем серьезной, интересной серии с «Красной Армией».

- С чем связана замена Кузьменко на Тимкина?
- Это желание больше голов забить. Мы верим в наших лидеров, а дальше посмотрим.

- Показалось, что вашей команде не хватало эмоций. Вы как считаете?
- Понятно, что можем играть лучше и ярче. Эмоции нужно достать. Дома стены помогут их достать. В плане самоотдачи все в порядке. Без поражения не бывает побед.

Фото: ХК СКА

- Что такое седьмой матч лично для вас?
- Это лучшее, что может быть в хоккее. Адреналин. Весь год все работали, чтобы сыграть такой матч. Все все понимают. Будет такой адреналин, которого нет в других играх. Мы в 2015-м и 2019-м году играли такие матчи, но смотрим вперед.

- Помните гол Плотникова в седьмом матче в Москве?
- Можно много вспоминать, но мы живем здесь и сейчас.

источник: «Советский спорт»
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