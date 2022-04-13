«Миша на районе»: что говорили хоккеисты ЦСКА после победы на армейцами с Невы

После шестого матча финала западной конференции на «ЦСКА-Арене» царило приподнятое настроение. Красно-синие стояли на краю пропасти, но сумели «нейтрализовать опасность». Теперь нас ждёт яркая седьмая встреча — все решится в Петербурге, 14 апреля.

«Миша на районе» — так красноречиво отозвался об авторе двух шайб, нападающем Михаиле Григоренко главный тренер ЦСКА. После матча хоккеист пообщался с прессой в микст-зоне:

— Михаил, как вам игра?

— Не скажу, что полностью доминировали, но играли лучше — больше угрожали, больше лезли на пятак. Дисциплинированно действовали в обороне.

— Третье звено тащило вас пять матчей. Нужно было и вам «выходить на район». Насколько почувствовали сегодня, что поймали кураж?

— Здорово, что у нас команда — когда не идет у одних, тащат другие. Всегда приятно забивать, надеюсь, что получится продолжить.

— Никита Гусев сравнил 7-ой матч с финалом Олимпиады...

— Что-то есть. У нас и сегодня был такой матч — у СКА было право на ошибку, у нас — нет. Теперь мы в одинаковых условиях. Будет упорная борьба и огромный накал.

— Сегодня вы обогнали Радулова, став лучшим снайпером ЦСКА в истории КХЛ...

— Приятно. Но при нынешнем накале матчей не замечаешь этих цифр.

— Лео Комаров буквально залазил под кожу сегодня...

— Мы знаем, что он игрок такого плана. Он пытается выводить из себя толчками, разговорами. Нужно не реагировать.

— Вы уже сегодня улетаете в Питер?, — спросил один из корреспондентов, увидев как в коридоре появился автор победной шайбы, Виталий Абрамов, с чемоданом в руках.

— Нет, завтра уезжаем. Не знаю, куда он собрался и что в чемодане, — засмеялся Григоренко.

— Премию потащил, — шутливо предположили журналисты.

Собственно, и 85 номер красно-синих попал в их «объятия»:

— Мы вышли на матч предельно собранными, старались отработать на 100%. Оступиться было нельзя. С боевым настроем выйдем на седьмую встречу. Это же лучшее, что может быть в хоккее. Я раньше в седьмых матчах только за молодежку играл, — рассказывает Виталий Абрамов.

Тут в коридоре появился Никита Нестеров. Журналист тут же упомянул его в следующем вопросе Абрамову:

— Наверное, все в команде волнуются перед 7-ой игрой... Все, кроме Нестерова!

— Пожалуй, — засмеялся Абрамов, а Нестеров вальяжной походкой проследовав сквозь микст-зону, одарил всех улыбкой и ответил: «Конечно, мы уже опытные!».

Что поможет ЦСКА или СКА — опыт или молодость, четкое выполнение тренерского задания или креатив, игра от обороны или мощная атака? Увидим уже послезавтра. Теперь победитель западной конференции точно будет определён.