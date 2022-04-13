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Никита Гусев: Ты должен сделать больше, чем можешь

Нападающий СКА о настрое на седьмой матч финала западной конференции.
Никита Гусев: Ты должен сделать больше, чем можешь
13 апреля 2022 00:17
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК СКА

Питерский СКА имел все шансы уже в шестом матче завершить серию, но москвичи сумели удержаться на краю обрыва, и теперь судьбу путевки в большой финал, где разыграют главный трофей лиги, Кубок Гагарина, решит седьмое армейское дерби.

Нападающий команды из Петербурга, Никита Гусев поделился впечатлением от шестого матча и рассказал о настрое на следующую игру:

— Никита, у вас была возможность изменить счет в пользу своей команды...
— Хороший момент, нужно было реализовывать.

— Что для вас 7-й матч?
— Будет интересная игра, похожая на финал Олимпиады. Тут важно все — настрой, эмоции, понимание того, что тебе нужно сделать. А ещё ты должен отдать чуть больше, чем можешь.

— Вам сегодня не удавалось хорошо сделать розыгрыш с Бурдасовым. Соперник разбирает большинство?
— Конечно. Не просто передавать через две клюшки, две ноги.

— Как настроиться на матч в Петербурге?
— Игра начинается со счета 0:0. Этим все сказано.

— Когда вы вернулись из НХЛ и сыграли первый матч против красно-синих, то сказали, что в КХЛ меняется все, кроме игры ЦСКА от обороны. Готовы подписаться под этими словами сейчас?
— Что было, то было.

источник: «Советский спорт»
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