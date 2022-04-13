Никита Гусев: Ты должен сделать больше, чем можешь

Питерский СКА имел все шансы уже в шестом матче завершить серию, но москвичи сумели удержаться на краю обрыва, и теперь судьбу путевки в большой финал, где разыграют главный трофей лиги, Кубок Гагарина, решит седьмое армейское дерби.

Нападающий команды из Петербурга, Никита Гусев поделился впечатлением от шестого матча и рассказал о настрое на следующую игру:

— Никита, у вас была возможность изменить счет в пользу своей команды...

— Хороший момент, нужно было реализовывать.

— Что для вас 7-й матч?

— Будет интересная игра, похожая на финал Олимпиады. Тут важно все — настрой, эмоции, понимание того, что тебе нужно сделать. А ещё ты должен отдать чуть больше, чем можешь.

— Вам сегодня не удавалось хорошо сделать розыгрыш с Бурдасовым. Соперник разбирает большинство?

— Конечно. Не просто передавать через две клюшки, две ноги.

— Как настроиться на матч в Петербурге?

— Игра начинается со счета 0:0. Этим все сказано.

— Когда вы вернулись из НХЛ и сыграли первый матч против красно-синих, то сказали, что в КХЛ меняется все, кроме игры ЦСКА от обороны. Готовы подписаться под этими словами сейчас?

— Что было, то было.