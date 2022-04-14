К 70-летию Третьяка российские вратари НХЛ готовят неожиданный подарок

Складывается впечатление, что российские голкиперы, к становлению которых лично или опосредованно приложил руку президент ФХР, сговорились к его юбилею 25 апреля преподнести подарок в виде нового отечественного рекорда.
Благодаря сухарю Георгиева общее количество игр россиян на ноль в этом сезоне достигло 22:
Илья Сорокин («Айлендерс») – 6;
Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 4;
Сергей Бобровский («Флорида») – 3;
Илья Самсонов («Вашингтон») – 3;
Семен Варламов («Айлендерс») – 2;
Андрей Василевский («Тампа») – 2;
Александр Георгиев («Рейнджерс») – 2.
Даниил Тарасов («Коламбус») – 4 матча, Иван Просветов («Аризона») - 3, надолго выбывший из-за травмы Антон Худобин («Даллас») – 9, увы, пропускали в каждой из своих игр.
До рекорда осталось всего-то дважды сохранить ворота в неприкосновенности. В чемпионате-2021, когда в НХЛ отметилось наибольшее число наших голкиперов – 11, россияне совместными усилиями изготовили 24 сухаря:
Варламов – 7;
Василевский – 5;
Худобин – 3;
Сорокин – 3;
Шестеркин – 2;
Самсонов – 2;
Георгиев – 2.
Любопытно сравнить наш улов этого сезона с показателями стражей ворот других стран:
Канада (41 вратарь) – 34 сухаря;
США (26) – 28;
Швеция (10) – 12;
Финляндия (11) – 9;
Чехия (8) – 8;
Дания (2) – 4;
Германия (3) – 2;
Латвия (1) – 2.
Как видите, десять наших вратарей в процентном соотношении матчей на ноль от количества представителей страны в лиге бьют всех. Даже единственного латвийца Элвиса Мерзликина («Коламбус»). А это говорит о качестве россиян, двое из которых по-прежнему лидируют в НХЛ по проценту отраженных бросков: у Шестеркина – 93,4%, у Сорокина – 92,7%.
А вот по победам Василевский и Бобровский (по 35) пропустили вперед финна Сароса («Нэшвилл») – 36. По сухим играм вряд ли удастся достать шведа Маркстрема («Калгари») – 9. Если только Сорокину партнеры по «Айлендерс» не помогут поздравить Третьяка с 70-летием новым российским достижением.