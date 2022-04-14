К 70-летию Третьяка российские вратари НХЛ готовят неожиданный подарок

Складывается впечатление, что российские голкиперы, к становлению которых лично или опосредованно приложил руку президент ФХР, сговорились к его юбилею 25 апреля преподнести подарок в виде нового отечественного рекорда.

Благодаря сухарю Георгиева общее количество игр россиян на ноль в этом сезоне достигло 22:

Илья Сорокин («Айлендерс») – 6;

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 4;

Сергей Бобровский («Флорида») – 3;

Илья Самсонов («Вашингтон») – 3;

Семен Варламов («Айлендерс») – 2;

Андрей Василевский («Тампа») – 2;

Александр Георгиев («Рейнджерс») – 2.

Даниил Тарасов («Коламбус») – 4 матча, Иван Просветов («Аризона») - 3, надолго выбывший из-за травмы Антон Худобин («Даллас») – 9, увы, пропускали в каждой из своих игр.

До рекорда осталось всего-то дважды сохранить ворота в неприкосновенности. В чемпионате-2021, когда в НХЛ отметилось наибольшее число наших голкиперов – 11, россияне совместными усилиями изготовили 24 сухаря:

Варламов – 7;

Василевский – 5;

Худобин – 3;

Сорокин – 3;

Шестеркин – 2;

Самсонов – 2;

Георгиев – 2.

Любопытно сравнить наш улов этого сезона с показателями стражей ворот других стран:

Канада (41 вратарь) – 34 сухаря;

США (26) – 28;

Швеция (10) – 12;

Финляндия (11) – 9;

Чехия (8) – 8;

Дания (2) – 4;

Германия (3) – 2;

Латвия (1) – 2.

Как видите, десять наших вратарей в процентном соотношении матчей на ноль от количества представителей страны в лиге бьют всех. Даже единственного латвийца Элвиса Мерзликина («Коламбус»). А это говорит о качестве россиян, двое из которых по-прежнему лидируют в НХЛ по проценту отраженных бросков: у Шестеркина – 93,4%, у Сорокина – 92,7%.

А вот по победам Василевский и Бобровский (по 35) пропустили вперед финна Сароса («Нэшвилл») – 36. По сухим играм вряд ли удастся достать шведа Маркстрема («Калгари») – 9. Если только Сорокину партнеры по «Айлендерс» не помогут поздравить Третьяка с 70-летием новым российским достижением.