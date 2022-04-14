Армия Москвы спешит в Магнитогорск. А питерская – осталась с деревянными медалями

Форвард ЦСКА Сергей Плотников не просто играл в седьмом матче кубковой серии, а противостоял своей нынешней команде в форме СКА. Два года назад, когда московские армейцы завоевали Кубок Гагарина. Более того, Плотников в той встрече на «ЦСКА Арене» огорчил Илью Сорокина (ставшего MVP плей-офф), не дав умереть интриге. Забил он в падении, шайба перевалилась через московского вратаря, а защитник не успел отбить ее перчаткой. Хороший трудовой гол!

Сегодня Плотников отличился дважды. Причем во втором, козырном для СКА периоде. После первого сохранялось равновесие 0:0 при минимуме острых моментов. Вспомнить можно разве что добивание со среднего пятачка Павла Карнаухова, подобравшего шайбу после рейда к воротам Виталия Абрамова. Вратарь Ларс Юханссон успел подняться со льда и выкатиться навстречу бросавшему.

После перерыва гости захватили инициативу. У хозяев обнаружились проблемы с выходом из зоны. В такой ситуации ближняя лавка дает преимущество, которым воспользовались подопечные Сергея Федорова. Первый гол родился в муках: сначала Плотников был повержен на лед финским защитником Микко Лехтоненом, однако успел подняться и вдохнуть вторую жизнь в атаку из средней зоне. Сергей подкараулил рикошет от конька своего партнера Семена Панкратова, выкатился на ворота и с паузой уложил шайбу в сетку.

А потом хозяева (Данила Моисеев) опять намудрили в зоне обороны. Антон Слепышев сделал передачу на пятачок, и Плотников вколотил шайбу под перекладину. Все остановились, судья развел в руки в стороны. Сергей еще успел метров с десяти протестировать вратарскую форму на прочность. Гол легализовали после короткого «киносеанса». Все было очевидно. Но…

Главный тренер СКА Роман Ротенберг взял запрос на помеху вратарю. Как выяснилось, клюшка капитана москвичей Сергея Андронова коснулась «гитары» Ларса Юханссона, и швед в момент броска выпустил ее из рук. А поскольку голкипер в площади ворот – фигура неприкосновенная, то… Так, видно, считала лавка хозяев. Но не судьи. Они выписали стороне, инициировавшей запрос, две минуты. Чуть больше оставалось до второго перерыва.

Бригады большинства гости создали лишь один полумомент. А вместе сиреной в штрафной бокс отправили москвича Абрамова, автора победного гола в шестом матче серии. После свистка челябинец слегка хлопнул клюшкой по щитку вратаря. Из подобных эпизодов сотканы единоборства на пятачке. В предыдущей игре (3:1) питерец Евгений Тимкин засадил клюшкой по ловушке Ивана Федотова, получил в ответ шлагбаум, но только не уделание. Сегодня же рефери Константин Оленин, который без устали раздавал интервью перед лавкой СКА, поспешил зажечь фол. Быстро поднял руку, словно испытывал вину перед главным тренером хозяев.

Это удаление стало для Абрамова вторым. Первое он схватил в середине поля и второго периода по заслугам – выбил клюшку у Марата Хуснутдинова, устремившегося в контратаку. Причем свое орудие труда молодой форвард СКА сломал, его снабдил клюшкой партнер (обычно так поступают нападающие в зоне обороны, когда лишаются клюшки защитники).

Большинство из раздевалки хозяева не реализовали. Гости без риска и суеты довели матч до победы, еще и забросив в пустые ворота. Для Константина Окулова этот гол стал первым и последним в финале конференции. Как говорится, лучше поздно.

Питерцы могли забить лишь единожды – когда Никита Гусев на входе в зону нашел в центре Михаила Воробьева, с броском которого в касание справился вратарь-олимпиец. К слову, после шестого матча олимпионик Гусев, спасший в Пхенчхане-2018 Россию от позора, сравнил седьмую игру серии с олимпийским финалом.

СКА не помогло преимущество своего поля, сегодня вечером гости чувствовали в «Ледовом» как дома. Как и год назад, армейцы Санкт-Петербурга остались без медалей. Бронза – у «Трактора», бездарно уступившего в финале Востока «Магнитке». Золотая серия «Металлург» - ЦСКА стартует в понедельник, 18 апреля, на Урале.

ТАБЛО

СКА – ЦСКА – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

Голы: Плотников (2), Окулов (п.в.)

Счет в серии: 3-4 (1:3, 2:1, 2:6, 3:2, 2:1, 1:3, 0:3)