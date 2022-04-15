Овечкин и Меттьюз нейтрализовали друг друга, Тарасенко идет на рекорд, а Подколзин его уже установил

Форвард «Сент-Луиса», которого клуб даже не защитил на драфте расширения, а близорукий «Сиэтл» кандидатуру вроде бы хронически травмированного россиянина тупо проигнорировал, впервые в карьере выбил пять очков. Не поздоровилось «Баффало» - 6:2. Благодаря хет-трику Тарасенко закрыл третий и открыл четвертый десяток голов в нынешнем чемпионате – 72 (31+41) очка, за что получил первую звезду матча. Владимир идет на личный рекорд. Больше 75 баллов он пока не набирал, а впереди у «Сент-Луиса» еще восемь туров.

Шестой раз с 2015 года – причем после двухлетнего перерыва из-за бесконечных болячек! – Тарасенко преодолел отметку 30 шайб в регулярке:

2015 – 37;

2016 – 40;

2017 – 39;

2018 – 33;

2019 – 33;

2022 – 31.

Лишь у троих действующих игроков таких сезонов больше: Овечкин – 16, Кросби – 9, Стэмкос – 7. Но каждый из них имел фору почти в 10 лет. Попутно Владимир уже превысил пару персональных рекордов - по победным голам (9) и передачам (41).

Взлету ярославца, конечно, способствовало прибытие в команду Бучневича, от которого из-за потолка зарплат вынужден был отказаться «Рейнджерс». Павел тоже переписал все личные достижения – 65 (26+39). На сей раз отметился 3 (1+2) очками, за что удостоился третьей звезды. А вторую отдали канадскому центру российского звена «Блюз»: Роберт Томас умудрился сделать пять результативных передач!

В Торонто все ждали дуэли короля и принца снайперского мира, однако Овечкин с Меттьюзом промолчали. В очередной раз подтвердилось, что «Вашингтон» без русского капитана – банальный фуфел. В «Мейпл Лифс» ситуация принципиально иная: нейтрализовали американского топ-голеадора – не беда. Выстрелили Нюландер, Бантинг, Михеев и даже Любушкин! В итоге – 7:3, а для Самсонова после шести пропущенных шайб игра закончилась уже ко второму перерыву.

Михеев оформил второй дубль в сезоне, подняв персональный рекорд до 17 шайб. В награду – вторая звезда игры. Любушкин отличился в «Торонто» впервые. В этом чемпионате Илья еще не забивал, а всего за четырехлетнюю карьеру в НХЛ у экс-защитника «Локомотива» - два гола.

В Ванкувере во встрече с «Аризоной» (7:1) чудеса скорострельности продемонстрировал 20-летний Подколзин. За четыре минуты второго периода дубль – первый в НХЛ! - и передача. Три очка Василий прежде тоже не набирал. Жюри поддержало порыв россиянина второй звездой матча.

Тем временем «Питтсбург» и «Тампа» обеспечили себе место в плей-офф. «Пингвины» без дисквалифицированного Малкина раскатали «Айлендерс» - 6:3. Сорокин пропустил четыре гола, еще два влетели в пустые ворота, а Кросби набрал 3 (1+2) очка и в исторической гонке догнал Овечкина – по 1405 баллов.

Действующие чемпионы только в овертайме дожали скромный «Анахайм» - 4:3. Хозяев от поражения в основное время спас Кучеров, сравнявший счет дальним броском за 13 секунд до сирены. Василевский к тому моменту уже давно находился на скамье запасных, куда его усадили еще на 31-й минуте после трех подряд уколов гостей. Вины, впрочем, Андрея тут не было: все три гола забиты после подправлений с пятака.

«Молнии» могли все закончить гораздо раньше, если бы не торопились. Два гола Киллорна судьи отменили после просмотра видео, зафиксировав «вне игры».